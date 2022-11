Test de la Nvidia GeForce RTX 4080 : une facture trop salée

La GeForce RTX 4080 offre un véritable bond en avant en puissance de calcul. Le passage à Ada Lovelace et au nouveau procédé de fabrication est une réussite technique pour Nvidia. La carte permet aux joueurs d'atteindre un gameplay sans aucune concession : fluidité au rendez-vous, définition 4K et détails graphiques au maximum. Le DLSS vient parfaire le tout sur les jeux les plus gourmands, utilisant notamment du ray tracing.



Pour autant, une ombre vient obscurcir un tableau qui semblait idyllique : le prix. Avec un lancement à plus de 1400 euros, Nvidia fait s'envoler la facture et rend son bijou totalement inaccessible au joueur moyen. Impossible de considérer mettre 1400 euros dans une carte graphique quand il s'agit le plus souvent du budget total d'un PC, pour des joueurs déjà aisés. De plus, cette multiplication par 2 du prix de la RTX 3080 en une seule génération ne se retrouve pas dans les résultats. Dans le meilleur des cas, la RTX 4080 offre plutôt entre +40 et +60 % de performances. On est loin du double de performance pour le double du prix. Résultat, les GeForce RTX 3000 paraissent toujours pertinentes, et même plus intéressantes pour le consommateur que cette nouvelle génération.



C'est d'autant plus problématique que les jeux exploitant vraiment la puissance de ces cartes manquent encore à l'appel. Ralenti par le Covid, l'industrie du jeu vidéo n'a pas produit de véritable claque graphique depuis 2020 sur PC et les fleurons restent les mêmes, les Cyberpunk 2077 et autre Flight Simulator.



Si vous avez un budget illimité, et que vous n'êtes pas un professionnel qui s'orienterait plutôt vers la 4090, alors la GeForce RTX 4080 sera un bon choix pour jouer sans concession. Dans tous les autres cas, il faudra attendre d'autres déclinaisons d'Ada Lovelace ou des réponses convaincantes de la concurrence.