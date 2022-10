Nvidia annule sa RTX 4080 « mal nommée »

Nvidia fait marche arrière et annonce que la RTX 4080 12 Go ne sera pas commercialisé. En tout cas pas sous ce nom.

« La RTX 4080 12 Go est une carte graphique fantastique, mais elle ne porte pas le bon nom ». C’est par ces mots que début le court communiqué de Nvidia annonçant le « délancement » de la RTX 4080 12 Go.

Adieu RTX 4080 12 Go

La firme au caméléon n’avait pas besoin de beaucoup de mots pour cette annonce. Après avoir officialisé sa nouvelle carte graphique en septembre et essuyé de vives critiques, le constructeur est bien contraint de l’admettre : « avoir deux GPU avec la dénomination 4080 est déroutant ». La version 12 Go de la RTX 4080 ne verra donc pas le jour, pas sous cette forme tout du moins. La RTX 4080 16 Go quant à elle reste toujours prévue pour le 16 novembre.

Mais quel était donc le problème ?

Comme un goût de RTX 4070

La RTX 4080 se décline (déclinait) donc en deux versions : une RTX 4080 12 Go et une RTX 4080 16 Go. À première vue, on pourrait alors imaginer que la seule différence avec ces deux cartes résidait dans les 4 Go de GDDR6X en moins, mais non.

La version 12 Go de la RTX 4080 reposait sur un GPU différent, l’AD104, tandis que la version 16 Go repose sur l’AD103. Concrètement, cela représente une différence d’environ 10 millions de transistors, plus de 2000 cœurs CUDA, une trentaine de cœurs RT et environ 140 cœurs Tensor. Une différence notable de performances donc.

Sur les réseaux sociaux et auprès de la presse spécialisée, beaucoup ont reproché à Nvidia de lancer une RTX 4070 déguisée… et bien sûr d’en profiter pour augmenter les prix. Rappelons que la RTX 3070 était proposée à 519 euros (pour celles et ceux qui ont réussi à se la procurer à ce prix) tandis que la RTX 4080 12 Go a été annoncée à 1099 euros.

De son côté, Nvidia s’est défendu en expliquant que ce n’était pas la RTX 4080 12 Go qui était une RTX 4070 dissimulée, mais bien la RTX 4080 16 Go qui était une version sous stéroïdes, sorte de RTX 4080 Ti qui ne dit pas son nom.

Désormais, il ne reste plus qu’à attendre de voir la RTX 4070, et peut-être le retour de cette RTX 4080 12 Go sous un nom plus approprié. La future RTX 4070 Ti ou 4070 Super ?

