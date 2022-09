Nvidia GeForce RTX 4090 et 4080 officialisées : la surpuissance encore et toujours

Nvidia présente officiellement ses cartes graphiques GeForce RTX 4090 et 4080. Ce sont les premiers GPU de la marque basé sur l'architecture Ada Lovelace.

On les attendait, les voici enfin annoncées. Les nouvelles cartes graphiques de Nvidia basées sur la très prometteuse architecture Ada Lovelace — qui apporte entre autres le DLSS 3 — ont eu droit à une présentation officielle en bonne et due forme par le CEO de la firme, Jensen Huang. Voici donc les GeForce RTX 4090 et RTX 4080.

Nvidia affirme que « la série RTX 40 permet de faire des sauts de génération massifs en termes de performances et d’efficacité, et représente une nouvelle ère pour le ray tracing en temps réel et le rendu neuronal, qui utilise l’IA pour générer des pixels ».

GeForce RTX 4090 : la carte graphique de la démesure, encore

Une fois n’est pas coutume, Nvidia aime faire dans la démesure quand il met en avant les performances de ses nouvelles cartes graphiques. Ainsi, dans les jeux avec ray tracing, on nous promet que la RTX 4090 avec le DLSS 3 est « jusqu’à quatre fois plus rapide que la RTX 3090 Ti de la dernière génération avec le DLSS 2 ».

Nvidia explique aussi que sa RTX 4090 est jusqu’à deux fois plus rapide dans les jeux récents, mais tout en préservant une consommation de 450 W. Pour cette carte graphique très haut de gamme, la marque insiste aussi sur les 76 milliards de transistors de l’architecture Ada Lovelace, les 16 384 cœurs CUDA, les 24 Go de mémoire Micron GDDR6X ou encore sa capacité à offrir « systématiquement plus de 100 images par secondes » pour les jeux en 4K.

Deux configurations pour la GeFoce RTX 4080

La génération des RTX 4000 peut aussi compter sur la carte graphique GeForce RTX 4080. Attention, celle-ci se décline en deux versions. Vous avez ainsi le choix entre une version 16 Go (9728 cœurs CUDA) et une autre à 12 Go (7680 cœurs CUDA) — Micron GDDR6X à chaque fois.

Ainsi, la RTX 4080 promet d’être 2 à 4 fois plus rapides que la RTX 3080 Ti sur les jeux d’aujourd’hui. Nvidia assure aussi un gain en efficacité énergétique par rapport à la 3090 Ti.

Prix et date de sortie des Nvidia GeForce RTX 4090 et 4080

La Nvidia GeForce RTX 4090 est annoncée au prix officiel de 1599 dollars américains pour une disponibilité à partir du 12 octobre prochain. De son côté, les deux déclinaisons de la RTX 3080 sont affichées à 899 dollars pour le modèle 12 Go et 1199 dollars pour le modèle 16 Go. Ce GPU sera disponible dans le courant du mois de novembre.

Les RTX 3080, 3070 et 3060 restent au catalogue, à disposition des joueurs et joueuses « mainstream » pour reprendre les termes de Jensen Huang. La série 4000, elle, est vraiment pensée pour l’audience la plus « enthousiaste ».

Soulignons aussi que les prix évoqués ci-dessus sont les tarifs officiels. Il faut cependant rappeler que les stocks de cartes graphiques ont souvent fait défaut au cours des dernières années et, en conséquence, les prix du marché ont eu tendance à s’affoler grandement. Enfin, notez que le concurrent AMD affûte ses armes et prépare l’annonce des Radeon RX 7000 pour début novembre.

