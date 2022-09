Nvidia DLSS 3 : les jeux et cartes graphiques compatibles

Voici les cartes graphiques et les jeux vidéo compatibles avec le DLSS 3 de Nvidia. Cette technologie permet d'augmenter artificiellement le nombre d'images affichées par seconde grâce au deep learning.

La grande conférence GeForce Beyond de Nvidia a été le théâtre de plusieurs annonces. On retient surtout la présentation de la nouvelle architecture Ada Lovelace sur laquelle se basent les dernières cartes graphiques du géant vert, les GeForce RTX 4090 et 4080.

Avec Ada Lovelace et les GPU RTX 4000, les utilisatrices et les utilisateurs vont pouvoir profiter d’une nouveauté de taille : le DLSS 3. La troisième génération de la célèbre technologie qui s’appuie sur un deep learning va encore plus loin que jamais. Pour rappel, le DLSS est une option permettant normalement d’augmenter artificiellement la qualité de l’image grâce à un upscaling très performant en temps réel.

La grande nouveauté du DLSS 3, c’est que cette option permet carrément d’augmenter artificiellement le nombre d’images affichées par seconde. En effet, grâce au deep learning, les cartes graphiques compatibles peuvent deviner en temps réel à quoi devrait ressembler l’image d’après.

Quelles sont les cartes compatibles avec le DLSS 3 ?

Le DLSS 3 est une exclusivité de la génération GeForce RTX 4000. Ainsi, pour le moment, seules les cartes graphiques suivantes sont compatibles avec cette option :

GeForce RTX 4090 ;

GeForce RTX 4080 16 Go ;

GeForce RTX 4080 12 Go.

Les jeux compatibles avec le DLSS3 de Nvidia

Nvidia dresse déjà une liste des jeux compatibles officiellement avec le DLSS 3 :

A Plague Tale: Requiem ;

Atomic Heart ;

Black Myth: Wukong ;

Bright Memory: Infinite ;

Chernobylite ;

Conqueror’s Blade ;

Cyberpunk 2077 ;

Dakar Rally ;

Deliver Us Mars ;

Destroy All Humans! 2 – Reprobed ;

Dying Light 2 Stay Human ;

F1 22 ;

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch ;

Hitman 3 ;

Hogwarts Legacy ;

Icarus ;

Jurassic World Evolution 2 ;

Justice ;

Loopmancer ;

Marauders ;

Microsoft Flight Simulator ;

Midnight Ghost Hunt ;

Mount & Blade II: Bannerlord ;

Naraka Bladepoint ;

Perish ;

Portal with RTX ;

Ripout ;

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl ;

Scathe ;

Sword and Fairy 7 ;

SYNCED ;

The Lord of the Rings: Gollum ;

The Witcher 3: Wild Hunt ;

Throne and Liberty ;

Tower of Fantasy ;

Warhammer 40,000: Darktide.

Au-delà de ça, le DLSS 3 est également compatible avec les moteurs Unreal Engine 4 et 5, Unity et Frostbite Engine. Ainsi, les développeurs de jeux utilisant ces solutions peuvent aussi profiter de la technologie de Nvidia s’ils le souhaitent.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.