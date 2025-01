Nvidia dévoile le DLSS 4 : meilleure performance et qualité d’image pour toutes les cartes RTX

Nvidia a détaillé les nombreuses nouveautés et améliorations du DLSS 4, qui promette des performances en hausse, mais aussi une meilleure qualité de rendu, et pas seulement pour les prochaines GeForce RTX 50. Voici ce que propose cette grosse mise à jour.

En marge des annonces tant attendues des cartes graphiques de son architecture Blackwell, Nvidia en a enfin dit plus sur le DLSS 4, la nouvelle version majeure de sa technologie d’upscaling. Nvidia l’annonce, il s’agit de la plus grosse évolution du DLSS depuis 2020 et sa version 2.0.

Très peu d’information ont fuité au sujet de cette mise à jour, qui promet d’améliorer quasiment toutes ses composantes, entre la génération d’image, la ray reconstruction et même la qualité d’image générale de l’outil. Voici tout ce qu’apporte le DLSS 4 aux GPU Nvidia.

La génération d’image passe un niveau au-dessus

La nouveauté phare du DLSS 4 réside dans la génération multi-images, une fonctionnalité qui ajoute non pas une mais jusqu’à trois images supplémentaires générées grâce à l’IA.

Nvidia

Disponible uniquement sur les cartes graphiques GeForce RTX 50, cette évolution de la génération d’images promet ainsi des performances quasi-doublées par rapport à l’ancienne version. Une nouveauté qui est notamment rendue possible par les nouveaux cœurs Tensors qui offrent plus de 2,5 fois de puissance de calcul IA par rapport à l’architecture précédente.

Nvidia

On peut alors s’interroger sur l’impact d’une telle fonctionnalité sur la latence globale du jeu. Nvidia assure avoir travaillé tout d’abord sur la fluidité globale de la génération d’images, avec un frame-pacing mieux géré, mais aussi sur Reflex 2, la nouvelle version de sa technologie de réduction de latence.

De plus, Nvidia a amélioré son modèle de génération d’images classique (pour les RTX 50 et 40) afin de le rendre plus rapide, mais aussi plus efficace. On peut donc s’attendre à de meilleures performances (jusqu’à 40%) avec une empreinte mémoire réduite de 30%.

La génération d’images classique gagne en performance et en légèreté // Source : Nvidia

Une qualité d’image améliorée pour toutes les RTX

Comme le rappelle Nvidia, le DLSS est une technologie qui par nature s’améliore en continu, tant que son modèle continue d’être entrainé.

Avec le DLSS 4, Nvidia a amélioré la qualité de rendu de la Super Resolution, de la ray reconstruction et même du DLAA. Cette amélioration a été rendue possible grâce au passage à un modèle dit transformeur, proposant le double de paramètre par rapport un CNN (Réseau neuronal convolutif), utilisé jusqu’ici par Nvidia, mais aussi par Sony sur la PS5 Pro.

Ce nouveau modèle promet une meilleure stabilité de l’image lorsque le DLSS est activé, réduisant ainsi les éventuels effets de ghosting en mouvement, mais aussi les phénomènes de scintillements dans les scènes les plus complexes.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

La ray reconstruction, qui améliore déjà le rendu du ray tracing dans les jeux compatibles, bénéficient aussi de ces améliorations de rendu. C’est aussi le cas pour le DLAA, l’anti-aliasing de Nvidia boosté à l’IA, qui devrait lui aussi gagner en stabilité en mouvement.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Un DLSS 4 en version beta pour le moment

Ce nouveau modèle ne sera cependant pas activé par défaut et sera tout d’abord disponible en beta. Les joueurs pourront l’activer via la Nvidia App pour en tester les améliorations avant qu’il soit déployé plus largement pour toutes les cartes graphiques GeForce RTX.

Nvidia

75 jeux seront compatibles avec la génération multi-images lorsque les GeForce RTX 50 lors de son lancement, notamment Indiana Jones et le Cercle Ancien, Cyberpunk 2077 ou encore Star Wars Outlaws. À l’avenir, des jeux compétitifs comme Marvel Rivals et Nakara : Bladepoint pourront en bénéficier.