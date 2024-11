Oups, ce partenaire de Nvidia en dit trop sur la future RTX 5090

La marque Inno3D a confirmé par erreur quelques informations sur le lancement des futures GeForce RTX 5000.

À l’approche de l’annonce d’une nouvelle génération de cartes graphiques, les fuites s’enchainent. Et pour cause, les partenaires d’AMD et Nvidia sont désormais dans la boucle et les sources potentielles sont démultipliées.

La GeForce RTX 5090 en a fait les frais lors d’un livestream organisé au Brésil par la marque Inno3D. Cette dernière a tout simplement vendu la mèche sur la date de présentation et laissé ébruiter un lancement dans la foulée.

« Dans trois semaines »

Repéré par Videocardz, ce moment survient lorsqu’une personne dans le chat du stream demande à un représentant d’Inno3D des informations sur la future GeForce RTX 5090. L’intéressé glisse alors que la GeForce RTX 5090 sera disponible dans environ trois semaines. Une réponse qui a suscité de grandes réactions sur le chat.

Le représentant d’Inno3D se rattrape ensuite en indiquant « officiellement la 5090 sera annoncée au CES 2025 en janvier » sauf que cette information-là non plus n’était pas publique.

On imagine que Inno3D devrait recevoir les exemplaires de test dans quelque trois semaines, mais que la distribution pour le grand public attendra le début de l’année 2025. Cela laisse toutefois penser que la GeForce RTX 5090 sera belle et bien disponible dans la foulée de son annonce par Nvidia.

Plus que quelques semaines à patienter pour découvrir la nouvelle génération de cartes graphiques Nvidia.