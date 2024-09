Nvidia : la GeForce RTX 5090 s’annonce monstrueuse selon cette dernière fuite

Une partie des fiches techniques des GeForce RTX 5090 et RTX 5080 vient de fuiter et annonce des cartes graphiques surpuissantes.

Les spécifications techniques des prochaines cartes graphiques de Nvidia se précisent. Le toujours bien renseigné kopite7kimi a publié les principales caractéristiques des GeForce RTX 5090 et RTX 5080 sur X (Twitter), confirmant les fuites de ces derniers mois sur ces deux monstres de puissance.

Une RTX 5090 monstrueuse, mais une RTX 5080 au rabais ?

Comme à son habitude, Nvidia va aborder cette nouvelle génération avec le haut de gamme, deux GPU qui montreront tout le potentiel de l’architecture Blackwell pour le grand public.

La GeForce RTX 5090, basée sur la puce GB202, embarquerait pas moins de 21 760 cœurs CUDA (contre 16 384 pour la RTX 4090) et 32 Go de mémoire vidéo GDDR7 sur un bus mémoire 512-bit. Selon les informations du leaker, la carte consommerait jusqu’à 600W.

La RTX 5080 serait en revanche relativement moins bien munie avec « seulement » 10 752 cœurs CUDA, soit moitié moins que sa grande sœur, couplé à 16 Go de VRAM GDDR6 sur un bus mémoire de 256-bit. Son TGP serait lui de 400W.

Si on se fonde sur ces seules caractéristiques, on pourrait alors penser que la RTX 5090 sera près de deux fois plus puissante que la RTX 5080. Mais comme toujours, les performances brutes et en jeu ne reflètent pas toujours les fiches techniques de GPU qui sont parfois limités par le processeur avec lequel ils sont couplés.

Une stratégie déjà rodée par Nvidia

Pourquoi une telle différence entre les deux cartes graphiques ? Nvidia pratique comme beaucoup d’autres la stratégie de l’upselling, qui consiste à inciter les consommateurs à monter en gamme en achetant un produit plus cher que ce qu’ils auraient imaginé.

Ici, la RTX 5080 semble bien plus limitée que la RTX 5090, sans que l’on connaisse cependant le reste de sa fiche technique (Tensor Cores, cœurs ray tracing, fréquences d’horloge, etc.). Avec sa mémoire vidéo littéralement deux fois moins puissante, on serait tenté d’aller vers la RTX 5090 pour profiter de toute la puissance de cette nouvelle architecture.

Mais c’est sans compter le tarif auquel ces GPU seront proposés. Au vu des spécificités de la RTX 5090, il n’est pas impossible qu’elle dépasse les 2000 euros, avec une RTX 5080 placée au prix de la RTX 4090 actuelle. Nvidia n’ayant plus de concurrence sur le segment du très haut de gamme, alors sa politique de prix peut être librement appliquée.

De plus, on pourrait s’attendre à la sortie d’une RTX 5080 Ti dans l’année qui suit, avec un bus mémoire de 320-bit ou encore 24 Go de VRAM. S’il ne s’agit ici que de suppositions, elles sont néanmoins empiriques, basées sur les pratiques commerciales de Nvidia ces dernières années.

Pour rappel, la prochaine génération de cartes graphiques Nvidia est attendue pour début 2025, très probablement au CES de Las Vegas en janvier. L’annonce pourrait se faire en fin d’année au plus tôt.