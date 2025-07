RTX 5070 Ti, Ryzen 9800X3D : voici les meilleures configs PC soldées chez PcComponentes

Des configurations bien calibrées, une RTX 5070 et un écran gaming à prix cassé pour se refaire une beauté cet été : les soldes PcComponentes sont là.

Source : MidJourney pour Frandroid

Connaissez-vous PcComponentes ? PcComponentes est un revendeur référencé et fiable de produits high-tech. Son assistance technique désormais disponible en français fait des merveilles pour accompagner ses clients à toutes les étapes de leur expérience, de la sélection des produits à la bonne mise en marche de ceux-ci.

Frais de livraison offerts à partir de 50 € d’achat, envoi rapide et soigné, retours faciles et remboursement rapide : le marchand offre tout ce que l’on attend d’une enseigne digne de confiance en 2025.

Notre sélection d’offres PcComponentes pour les soldes d’été :

Imperial, la config gaming qui ne se refuse rien

On commence fort pour ces soldes estivales 2025 avec une configuration clés en main dont les composants sont choisis et montés soigneusement par les experts de PcComponentes. Que du très bon pour les gamers invétérés en quête de performances brutes pour un budget très acceptable : la RTX 5070 Ti compte parmi les meilleures cartes graphiques du marché (lire notre test), bien aidée par des technologies de pointe dopées au machine learning comme le DLSS 4 (plus d’images par seconde en jeu) et Nvidia Reflex (moins de latence dans l’entrée des commandes).

Ses 16 Go de VRAM assurent un affichage extrêmement fluide des textures haute définition, notamment une fois la très exigeante option de ray tracing activée dans les gros titres du moment. Entre les performances et la qualité d’image, plus besoin de choisir puisque PcComponentes a opté pour le Ryzen 7 9800X3D d’AMD : tout simplement le meilleur processeur gaming disponible à ce jour, refroidi par l’incontournable système de watercooling NAUTILUS 240 de chez Corsair.

Configuration PCCOM Imperial // Source : PcComponentes

2 To de SSD ultrarapide au format M.2, 32 Go de RAM, un boîtier sobre parfaitement ventilé et bardé de connectiques, une carte mère fiable de chez MSI et une alimentation généreuse Gold+ : difficile de prendre à défaut la cohérence et les performances de cette tour, qui rend accessible le jeu vidéo AAA en résolution 4K tout en restant bien loin des sommes folles demandées pour les configurations premium actuelles.

Pendant les soldes d’été de PcComponentes, la configuration PCCom Imperial voit son prix descendre à 2323,19 euros.

Lite, le PC parfait pour découvrir le monde du jeu vidéo

Vous cherchez un premier PC pour un adolescent, une configuration pensée pour débuter dans l’esport ou un PC de travail et de jeu parfait pour un budget serré ? PcComponentes pense à vous avec de PcCom Lite, une configuration à moins de 750 € offrant des performances surprenantes. Notée 9/10 dans nos colonnes, la RTX 4060 permet d’afficher la plupart des jeux les plus gourmands dans d’excellentes conditions en 1080p, comme Red Dead Redemption II ou Cyberpunk 2077.

Configuration PCCom Lite // Source : PcComponentes

Autant dire que ses performances sont largement au niveau sur les jeux gratuits les plus populaires comme Roblox, Fortnite, Minecraft, League of Legends ou même Call of Duty Warzone. Sa petite tour discrète renferme un processeur AMD qui a fait ses preuves — le Ryzen 5 5500 — sur une carte mère fiable et complète au niveau de la connectique. 1 To d’espace disque au format M.2, 16 Go de RAM, un module Wi-Fi en cas de besoin : la fiche technique de l’appareil démontre la très bonne maîtrise des équipes de PcComponentes, qui offrent ici une configuration homogène à prix plancher.

MSI G274F : un écran gaming 180 Hz au prix imparable

Pour moins de 130 €, le MSI G274F offre des caractéristiques qui laissent pantois. Cet écran 1080p de 27 pouces de type Rapid IPS réduit la latence d’affichage au maximum (moins d’1 ms de temps de réponse) tout en offrant un taux de rafraîchissement maximal de 180 Hz. Il s’agit donc d’un très bon moniteur pour jouer en ligne dans les meilleures conditions, mais pas seulement.

Ses bordures fines, son angle de vision très large de 178° et sa compatibilité HDR lui octroient une excellente polyvalence, pour la création photo/vidéo ou la lecture de contenus multimédias. Sa technologie anti-scintillement réduit la fatigue oculaire tandis que sa couverture de 132 % de la gamme sRGB assure un rendu des couleurs fidèle et réaliste.

écran MSI G274F // Source : PcComponentes

Compatible G-Sync et donc capable de réduire les problèmes de ralentissement ou de saccade des images une fois relié à une carte graphique Nvidia, il constitue le compagnon rêvé de la configuration détaillée ci-dessus, pour un prix défiant toute concurrence (moins de 845 € au total). Une très belle référence donc, actuellement facturée à 127 euros.

Nvidia GeForce RTX 5070 : un petit goût de futur

Voici le composant idéal pour remettre au goût du jour son PC vieillissant et profiter de tous les derniers gros jeux du moment, en 2K voire en 4K, sans casser sa tirelire. La RTX 5070 offre sans doute le meilleur rapport performances/prix de la gamme, s’imposant comme un choix de raison pour les joueurs et joueuses exigeants qui ne disposent pas de moyens démesurés.

Taillée pour l’IA et le jeu vidéo AAA, cette version overclockée par PNY tire le meilleur parti de la génération d’images qui fait la renommée de Nvidia depuis plusieurs années maintenant : grâce au DLSS 4, pas question de transiger sur la fréquence d’affichage même dans les plus hautes définitions.

GeForce RTX 5070 OC PNY // Source : PcComponentes

En ce moment, et durant toute la durée des soldes estivales de PcComponentes, la PNY GeForce RTX 5070 overclockée est disponible au prix de 641,15 €.