Le cauchemar du Ryzen 7 9800X3D : des pannes en série chez ce fabricant

Lancé en novembre dernier, le nouveau Ryzen 7 9800X3D souffre de crashs et d’autres défaillances majeures. Les utilisateurs équipés de cartes mères ASRock semblent plus touchés que les autres.

AMD et ses partenaires risquent d’avoir du pain sur la planche en ce qui concerne les Ryzen 7 9800X3D. Sur Reddit, de nombreux utilisateurs rapportent des crashs intempestifs et d’autres problèmes de stabilité sur cette référence, disponible au catalogue d’AMD depuis novembre dernier seulement, et (re)connue notamment pour ses performances en jeu.

En l’occurrence, le récit de ces problèmes de stabilité émane en premier lieu d’un thread créé sur le subreddit d’ASRock. Il semble en effet que les utilisateurs de cartes mères ASRock soient les plus touchés par les crashs observés sur le Ryzen 7 9800X3D. WCCFTech souligne néanmoins qu’en dépit de cette (apparente) proéminence de crashs sur les cartes mères ASRock, d’autres marques sont également concernées.

Un souci de conception sur les Ryzen 7 9800X3D ?

On ignore pour l’instant le motif précis des crashs observés sur le Ryzen 7 9800X3D, mais plus de 40 de ces processeurs semblent avoir été touchés à l’heure actuelle. Du moins si l’on s’en tient aux seuls retours dont nous disposons sur Reddit.

Selon les modérateurs du subreddit en question, une tendance se dessine toutefois : certains Ryzen 7 9800X3D seraient tout simplement « morts » avant même leur première utilisation, tandis que d’autres lâcheraient après quelques heures, jours ou semaines d’usage seulement.

S’il faut rester prudents dans l’immédiat, la piste d’un problème de fiabilité sur les Ryzen 7 9800X3D ne peut donc pas être écartée. Toujours selon ces premiers retours, certaines références « non X3D » seraient également concernées, ce qui laisse entendre qu’une vulnérabilité existerait plus globalement sur l’architecture Zen 5.

Rien n’est toutefois confirmé à ce stade, et dans certains cas, l’installation de la dernière version du BIOS aurait un effet bénéfique sur les cartes mères des utilisateurs touchés.

Dans l’immédiat, AMD s’est pour sa part contenté de reconnaître l’existence d’un problème sur certaines puces, sans toutefois nous fournir de communiqué officiel à ce stade.

