AMD Ryzen 7 9800X3D : mais pourquoi tout le monde le recommande ?

AMD a sorti au début du mois de décembre son nouveau processeur haut de gamme, le Ryzen 7 9800X3D. Il est désormais disponible chez Materiel.net dans des configurations de PC gamer. On vous explique pourquoi ce processeur se révèle aussi bon dans les tours de jeu.

Le processeur Ryzen 7 980X3D // Source : AMD

Voilà déjà deux ans qu’AMD a chamboulé le petit monde des composants PC avec sa technologie 3D V-cache, qui offre à ses processeurs Ryzen un sacré boost de performances tout en tirant la consommation et la chauffe vers le bas.

En cette fin d’année, AMD ne relâche pas ses efforts. Le Ryzen 7 9800X3D, disponible sur Materiel.net, séduit toujours autant côté gaming sans faire de concession côté applicatif.

Le site français ne s’y est pas trompé, en proposant toute une gamme de configurations sur-mesure équipées du dernier bijou d’AMD. Arrêtons-nous aujourd’hui sur l’une d’entre elles, la bien nommée Goliath, taillée pour affronter les jeux les plus gourmands du moment.

Processeur X3D : la nouvelle sensation du gaming sur PC

Depuis son annonce en 2021, la technologie 3D V-cache fait trembler la concurrence. Il faut dire qu’en repensant complètement l’architecture de ses processeurs, AMD a mis un grand coup de pied dans la fourmilière, matérialisé par la sortie de modèles X3D qui se sont immédiatement imposés comme des références côté gaming. Mais qu’est-ce que le 3D V-cache ?

Le prototype du 3D V-Cache deuxième génération d’AMD // Source : AMD

Si notre article dédié étanchera votre soif de détails techniques, sachez qu’il s’agit d’une nouvelle manière d’agencer la puce et de disposer les piles de mémoire cache, qui servent à optimiser l’efficacité du processeur.

La mémoire cache ? C’est, en quelque sorte, la jonction entre le processeur et la RAM, qui permet à la première d’accéder plus rapidement aux informations contenues par la seconde, avec un seul objectif : gagner un maximum de temps sur l’ensemble des opérations de calcul.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les contraintes de place, d’efficacité énergétique et de chauffe ne permettent traditionnellement pas à cette mémoire tampon d’excéder quelques mégaoctets : AMD est parvenu à augmenter significativement la taille de celle-ci avec un habile empilement vertical (le V de 3D V-cache), permettant une quantité plus importante de mémoire cache. Pour deux processeurs équivalents, celui pourvu de cette disposition innovante bénéficie d’un gain de performances en jeu de l’ordre de 10 à 15 %.

Ryzen 7 9800X3D : le parangon du processeur gaming

Le dernier processeur AMD à tirer parti de cette prouesse technologique est le Ryzen 7 9800X3D, qui pousse encore plus loin les avancées constatées début 2023 avec le 7800X3D. Grâce à une nouvelle réorganisation de sa puce, qui voit cette fois le 3D V-cache se placer sous les cœurs du processeur, le fabricant américain offre une meilleure dissipation thermique à son processeur qui peut désormais monter à 4,7 GHz de fréquence, et même 5,2 GHz en mode boost. C’est mieux que les 4,2 et 5 GHz de la version précédente.

AMD Ryzen 7 9800X3D // Source : Source : The Verge

Outre cette amélioration significative du cadençage, le Ryzen 9800X3D profite également de nouvelles possibilités d’overclocking, auparavant verrouillées par AMD pour garantir la durabilité de ses puces. Ces gains de performances pures, qui placent ce modèle (très) loin de la concurrence en matière de gaming, n’entraînent pas de hausse particulière en termes de chauffe ou de consommation.

Pas besoin de créer de nouvelle architecture : AMD réussit le tour de force de proposer un composant puissant, efficient et compatible avec toutes les cartes mères en socket AM5.

Goliath : le PC monstre signé Materiel.net

Pour la sortie de ce nouveau processeur, le site Materiel.net a conçu un PC gamer avec des composants haut de gamme destinés à tirer le maximum de sa puissance.

Materiel.net n’a pas fait pas dans la demi-mesure avec une carte graphique Radeon RX 7900 XT et ses 20 Go de mémoire vidéo. Elle est associée à 32 Go de DDR5 et un SSD de 2 To au format NVMe. Le tout est contenu dans un boîtier Phanteks XT Pro Ultra parfaitement ventilé et refroidi par le fameux kit de watercooling de MSI, le Coreliquid 360R V2.

Grâce à la carte mère MSI B650 Gaming Plus Wifi, généreuse en connectique et d’une fiabilité à toute épreuve, cette configuration est parée pour affronter tous les derniers jeux du moment dans les meilleures conditions possibles. Jouer en 2K minimum est une évidence avec ce type de machine, assemblée avec sérieux dans l’e l’atelier nantais de l’enseigne, mais il n’est pas utopique de viser un affichage en 4K pour les Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong et autres Flight Simulator.

Le PC Goliath équipé du processeur AMD Ryzen 7 9800X3D // Source : Materiel.net

Pour réaliser votre propre configuration de rêve à partir du Ryzen 7 9800X3D d’AMD, nous vous recommandons chaudement de faire un petit tour sur le configurateur développé par Materiel.net. En quelques clics, cet outil ergonomique vous permettra de laisser libre cours à vos envies tout en prévenant d’éventuelles incompatibilités matérielles qui pourraient se glisser au fil de vos pérégrinations informatiques.