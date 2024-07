AMD : les cartes-mères AM5 seraient les nouvelles reines de la longévité

AMD a confirmé que son nouveau socket AM5 serait employé jusqu'en 2027 au moins. De quoi donner aux nouvelles cartes mères de la marque un attrait tout particulier pour les utilisateurs en quête d'une plateforme pérenne.

Si AMD et Intel sont souvent au coude à coude quant aux performances de leurs processeurs de bureau, la firme de Lisa Su a su tirer son épingle du jeu ces dernières années grâce à la longévité impressionnante de certains sockets.

Car quand Intel se contente d’une prise en charge de deux ou trois ans pour ses plateformes, AMD va beaucoup plus loin : 7 ans de support pour le socket AM4, par exemple… et s’il ne battra pas forcément ce record de longévité dans l’histoire moderne d’AMD, son successeur, le socket AM5, sera lui aussi un champion en la matière

AMD a en effet confirmé cette semaine que sa nouvelle plateforme sera prise en charge pendant au moins 5 années consécutives. Dans le cadre d’un évènement organisé avec la presse, la marque a partagé une version actualisée de la feuille de route vouée à ses processeurs de bureau Ryzen. On constate sur cette dernière que le socket AM5 restera en service actif pour encore de nombreuses générations de puces.

AM5 une plateforme qui s’annonce elle aussi très pérenne

Cette nouvelle version de la roadmap nous apprend qu’au delà de la nouvelle architecture Zen 5 qu’il prend désormais en charge, le socket AM5 restera d’actualité avec les futurs designs Zen 5C, Zen6, puis Zen 6C.

Ces deux dernières générations de puces ayant été ajoutées récemment à la feuille de route, on peut raisonnablement espérer qu’il en ira de même pour encore une ou deux architectures supplémentaires… comme ce fut le cas par le passé avec la plateforme AM4.

Selon les informations de Computerbase, AMD aurait d’ailleurs déjà commencé à travailler sur sa future architecture Zen 7. En outre, le site spécialisé indique avoir de son côté entendu des cadres d’AMD mentionner la prise en charge d’un total de quatre générations de processeurs : Zen 4 et Zen 5, ça on le sait déjà, mais aussi Zen 6 et potentiellement Zen 7.

En tout, la plateforme AM5 pourrait alors tenir 8 années consécutives sur le marché, si l’on s’en tient à un renouvellement complet d’architecture tous les deux ans, note pour sa part ExtremeTech.

Zen 7 sur AM5 ? prudence…

Officiellement, AMD a toutefois tempéré ces propos, expliquant que la prise en charge de quatre générations d’architectures consécutives était à ce stade « hypothétique ». La firme a néanmoins expliqué avoir pour intention de conserver le socket AM5 jusqu’en 2027 minimum. De quoi laisser pas mal de perspectives ouvertes.

En réalité, la compatibilité de l’architecture Zen 7 avec le socket AM5 dépendra probablement de son adoption ou non de la nouvelle mémoire DDR6, qui aura, d’ici là, pris au moins en partie le relai de l’actuelle DDR5.

Le passage au standard PCIe 6.0 pourrait aussi impliquer la création d’un tout nouveau socket, au même titre que l’utilisation d’une gravure 2 nm pour les puces Zen 7. De quoi tempérer un peu notre enthousiasme concernant sa prise en charge par la plateforme AM5.