Cette technologie AMD promet de réduire jusqu’à 70 % l’espace de stockage occupé par un jeu vidéo

Le fabricant américain a développé une nouvelle technologie de compression destinée aux textures utilisées dans les jeux vidéo. Elle serait capable d'alléger énormément la place occupée par ces derniers, mais non sans quelques sacrifices.

Vous l’avez sans doute remarqué, les titres AAA (et pas seulement) prennent de plus en plus de place sur nos disques durs. Cela est dû, entre autres, à leurs textures 4K de haute qualité, qui sont fort appréciables, mais qui peuvent rapidement peser très lourd sur la balance. Résultat : le prochain Call of Duty défraie la chronique avec son poids de 309 Go, suffisant pour occuper la quasi-totalité de l’espace de stockage que la Xbox Series S a à offrir.

Alors, serions-nous en train de franchir une nouvelle étape dans la course à celui qui affichera le plus de gigaoctets sur sa feuille de prérequis ? S’il n’est pas illogique que les jeux adaptés à des écrans plus grands pèsent plus lourd, les techniques de compression s’améliorent sans cesse, ce qui permet de limiter du mieux possible cette évolution. En vidéo, par exemple, l’arrivée du codec H.266 devrait faire du bien à notre consommation de données sans pour autant énormément sacrifier le rendu final.

Côté jeu, AMD vient de publier un document technique expliquant comment ses équipes parviennent à réduire jusqu’à 70 % l’espace occupé par les textures, et sans utiliser autant de puissance de calcul que d’autres techniques aux résultats similaires. Un score impressionnant, donc, qui devrait avoir un impact significatif sur l’espace occupé sur un disque dur, mais également sur la VRAM, vite débordée par la lourdeur des textures en 4K.

Une technologie qui ne se fera pas sans perte de qualité

AMD explique que sa technique de compression, baptisée « Neural Texture Block Compression » (NTBC), est basée sur un réseau neuronal, comme son nom l’indique. Elle a été conçue pour être utilisée avec les formats de compression existants, en remplaçant uniquement la méthode utilisée. Toutefois, cela ne se fera pas sans une perte de qualité du rendu final, les auteurs de l’article soulignant que plus la compression est agressive, plus il y aura de compromis. Logique.

Comme avec la plupart des techniques, les développeurs pourront choisir le taux de compression en fonction de leurs besoins. Certaines textures pourront être compressées davantage lorsque la baisse de qualité ne sera pas trop perceptible en jeu, et inversement pour les textures plus importantes. Ainsi, s’il est peu probable que l’on se retrouve avec un Call of Duty pesant 45 Go au lieu de 150 Go selon les calculs de nos confrères de TweakTown, on peut tout de même s’attendre à des gains significatifs. Du moins, si les promesses du constructeur américain sont bien tenues.

Réponse dans un temps indéterminé, AMD n’ayant pas encore précisé quand la NTBC sera mise à la disposition des développeurs.