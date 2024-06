Intel est le premier à intégrer cette fonction, devant Nvidia et AMD

Vous en avez marre de devoir stocker des fichiers vidéo énormes sur votre disque dur ou de devoir attendre des heures pour télécharger un film en haute définition ? La solution à vos problèmes pourrait bien venir d'Intel, qui vient d'annoncer une nouvelle puce graphique intégrant le décodage vidéo H.266, un standard de compression très prometteur.

L’édition Computex 2024 est un peu spéciale, et cette année, Intel y a fait une annonce importante : Lunar Lake. C’est un SoC, bien plus qu’un processeur, qui intègre un tout nouveau CPU, un nouveau NPU et un nouveau GPU. Plutôt iGPU, puisqu’on est dans le monde du PC là.

On parle beaucoup de sa puissance de calcul IA, de son efficacité énergétique, mais il y a autre chose à retenir. Vous pouvez le voir dans l’image récapitulative de Lunar Lake, le petit bloc au milieu nommé VVC.

En effet, la nouvelle puce graphique d’Intel intègre le décodage vidéo H.266 / VVC, un nouveau standard de compression qui permet de réduire considérablement la taille des fichiers vidéo 4K et 8K.

Qu’est-ce que le H.266 et pourquoi est-ce l’avenir ?

Le H.266, également connu sous le nom de Versatile Video Codec (VVC), est un nouveau standard de compression vidéo qui a été officiellement lancé en 2020. Il a été développé pour succéder au H.265/HEVC, et il offre une amélioration de 50 % des performances de compression par rapport à ce dernier.

Concrètement, cela signifie que le H.266 permet de réduire la taille des fichiers vidéo de moitié sans altérer leur qualité. Par exemple, une vidéo UHD 4K de 90 minutes qui nécessitait 10 Go de stockage avec le H.265/HEVC ne nécessitera plus que 5 Go avec le H.266.

Ce format dans le domaine de la compression vidéo pourrait avoir de nombreuses conséquences positives, comme la réduction des coûts de stockage et de transmission des vidéos, ou encore la démocratisation de la vidéo haute définition dans les zones où la bande passante est limitée.

Intel prend de l’avance sur Nvidia et AMD avec le H.266

Bref, le GPU (ou iGPU) Xe2 d’Intel intègre le décodage vidéo H.266. Cette annonce est importante, car Intel est le premier fabricant de puces graphiques à intégrer le décodage vidéo H.266 sur PC. En effet, jusqu’à présent, seul MediaTek proposait une puce capable de décoder le H.266, mais cette dernière était intégrée dans les téléviseurs. On peut ainsi décoder de la 4K, de la 8K et même de la 16K.

AMD et Nvidia, les deux autres géants du marché des puces graphiques, n’ont pas encore annoncé de puce intégrant le décodage vidéo H.266. AMD a annoncé son nouveau processeur graphique intégré RDNA 3.5 avec ses nouveaux composants de la série Ryzen AI 300. Quant à Qualcomm, ils ne sont pas encore prêts avec les nouveaux Snapdragon X.