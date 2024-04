Snapdragon X Plus : un nouveau processeur à surveiller pour son futur PC

Qualcomm semble préparer une gamme variée de puces pour les PC sous Windows prévus cette année. Après le Snapdragon X Elite, la marque aurait aussi dans ses cartons un Snapdragon X Plus.

Le PC pourrait être bouleversé en 2024 avec l’arrivée de la plateforme Snapdragon X Elite. Annoncée en fin d’année 2023, elle intègre la nouvelle architecture Oryon qui doit permettre à Qualcomm d’enfin rattraper les puces Apple M2 et M3 en termes de performances. Évidemment, on est surtout impatient de mettre nos mains sur les premiers PC équipés pour voir comment Windows 11 va réagir en conditions réelles.

Déjà une déclinaison plus accessible

Le Snapdragon X Elite n’est pas encore sur le marché, mais on apprend par WinFuture que la marque prépare de nouvelles références sous le nom Snapdragon X Plus. En interne, deux puces de cette gamme sont identifiées avec les numéros X1P44100 et X1P46100. Sur les machines de test de Qualcomm, elles sont associées à 16 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage UFS 4.0. Un modem Snapdragon X65 5G permet aussi au PC d’accéder au réseau mobile.

Comme on peut le voir dans le numéro d’identification « X1P », ils correspondent bien à une potentielle plateforme Snapdragon X Plus alors que la version plus haut de gamme Snapdragon X Elite porte l’identifiant X1E.

On ne connait pas encore les détails techniques de ces nouvelles puces pour comprendre les différences avec le Snapdragon X Elite. On imagine que Qualcomm va agir sur le nombre de cœurs et la fréquence de fonctionnement pour créer une gamme de SoC.

Les premiers PC équipés d’une puce Snapdragon X Elite sont attendus pour l’été 2024.