Plus de cœurs, plus de mémoire… les futures puces Snapdragon X2 Elite devraient sérieusement booster nos PC

Jusqu’à 18 cœurs CPU, et un maximum de 64 Go de RAM embarquée ? De nouvelles rumeurs nous éclairent (un peu) sur les futures puces mobiles Snapdragon X2 Elite de Qualcomm. Et la montée en gamme serait en l’occurrence très palpable.

Source : Qualcomm

Un peu plus d’un an après l’arrivée des premières puces Snapdragon X sur le marché laptop, et en dépit de débuts peut-être plus timides que prévu sur le plan commercial, Qualcomm ourdit son prochain coup. Trop content de concurrencer Apple, mais aussi d’enquiquiner AMD et Intel, le concepteur de puces américain lancera dans les prochains mois ses nouveaux Snapdragon X2 Elite, avec à la clé des performances que l’on pressent évidemment plus généreuses.

Si l’on ne connaîtra pas le détail complet de ces nouvelles puces avant le mois de septembre, et la tenue du prochain Snapdragon Summit, le Snapdragon X2 Elite semble déjà avoir laissé fuiter une (petite) partie de ses spécifications techniques. Et comme souvent en la matière, c’est le journaliste allemand Roland Quandt qui se livre aux indiscrétions.

Vers des spécifications (beaucoup) plus musclées ?

Le journaliste de WinFuture rapporte que le Snapdragon X2 Elite (pour l’instant connu sous la référence SD8480XP) serait actuellement testé avec un maximum de 64 Go de mémoire vive, et qu’il pourrait compter 18 cœurs CPU. La progression par rapport aux meilleurs SoC Snapdragon X Elite actuels serait alors importante, car ces derniers se « limitent » pour l’heure à un total de 12 cœurs, ainsi qu’à une prise en charge de 32 Go de LPDDR5x (8448 MHz) au maximum.

Source : Roland Quandt sur Bluesky via PhoneArena

Si ces informations se confirment, Qualcomm chercherait donc à proposer à la fois plus de cœurs (et donc plus de performances) sur ses nouveaux SoC, tout en offrant plus d’options aux assembleurs et fabricants de PC portables en termes de mémoire vive. Cette montée en gamme devrait notamment permettre d’aboutir à des modèles plus à l’aise sur certaines tâches demandeuses en puissance de calcul et en RAM, comme le montage vidéo ou la retouche photo avancée, entre autres.

Reste maintenant à savoir quels seront les progrès de Qualcomm en matière de maîtrise énergétique et de performances graphiques… deux points sur lesquels des progrès mériteraient aussi d’être faits. Les Snapdragon X Elite actuels souffrent en effet d’un échauffement parfois marqué, empêchant le recours à des configurations fanless, et d’un manque chronique de puissance graphique sur les applications 3D gourmandes et en jeu.