« Du grand spectacle » : nous avons confié un nouveau téléviseur Samsung avec Vision AI à un lecteur

Découvrez ce que Régis, lecteur de Frandroid, pense du téléviseur OLED Samsung S95F et des fonctionnalités de Vision AI après deux semaines de test.

En 2025, le téléviseur idéal ne doit pas se contenter de proposer une qualité d’image exceptionnelle : il doit aussi gagner en intelligence pour occuper une place centrale dans des maisons de plus en plus connectées.

C’est pour cette raison que Samsung a développé Vision AI, un ensemble d’outils d’intelligence artificielle intégré dans les téléviseurs haut de gamme du constructeur, comme le Samsung S95F.

Un téléviseur OLED haut de gamme que Régis, lecteur assidu de Frandroid, a pu tester pendant près de deux semaines dans sa version 77 pouces. Il nous livre son avis sur Samsung Vision AI, les fonctionnalités connectées du téléviseur sans oublier la qualité de l’image.

Une installation « déconcertante de fonctionnalité »

Voilà près de 10 ans que Régis utilise le même téléviseur de Samsung. L’arrivée du tout nouveau Samsung S95F OLED représente une petite révolution pour lui et sa famille.

Non seulement il s’agit d’un téléviseur plus moderne, mais aussi bien plus grand. Il a en effet reçu le téléviseur Samsung dans sa version 77 pouces, qui a nécessité « une petite reconfiguration du salon ».

« Le téléviseur est beau et ce qui est impressionnant, c’est l’épaisseur de la dalle »

Avec 11,2 mm au plus fin, il est vrai que le Samsung S95F affiche une taille de guêpe, notamment grâce au boîtier déporté One Connect. C’est sur ce boîtier que Régis a effectué ses branchements, et non derrière le téléviseur. De quoi dissimuler facilement les câbles, même s’il regrette que le câble du boitier soit, lui, un peu court par rapport à la taille de l’écran.

Après avoir positionné et branché le Samsung S95F, l’installation est « déconcertante de facilité ».

Je l’ai branché, j’ai suivi les instructions et en moins de 10 clics, c’était installé, y compris la connexion à ma box Wi-Fi.

Vision AI : la nouveauté Samsung de 2025

Après avoir développé Galaxy AI pour ses smartphones, Samsung a décidé de rendre ses téléviseurs plus intelligents grâce à Vision AI. Il s’agit d’un ensemble d’outils, aussi bien visibles qu’invisibles, destinés à améliorer l’expérience des utilisateurs de TV Samsung grâce à l’intelligence artificielle.

Disponibles sur les téléviseurs Samsung Neo QLED et OLED de 2025, Vision AI est amené à évoluer grâce à des mises à jour OTA afin d’améliorer certains outils, voire d’en ajouter de nouveaux dans les mois et années à venir, et ce gratuitement.

La technologie est encore perfectible, mais déjà très prometteuse. Régis a d’ailleurs particulièrement apprécié l’utilisation de deux outils de Vision AI, le premier étant la traduction depuis des sous-titres.

J’ai pu essayer la fonctionnalité et ça fonctionne en temps réel ! Autant que je puisse en juger par mon anglais, c’est pertinent.

Si la quasi-totalité des programmes diffusés en France le sont dans notre langue, il imagine très bien l’utilité de cette fonctionnalité dans des locations saisonnières qui accueillent des étrangers par exemple. Samsung a par ailleurs déjà annoncé que son service de traduction IA sera bientôt décliné dans un mode vocal et compatible avec l’application Samsung TV Plus.

L’autre outil de Vision AI le plus apprécié par Régis est aussi le moins visible, puisqu’il fonctionne automatiquement et en arrière-plan.

La fonction IA qui va elle-même adapter la luminosité et les réglages de l’écran à ce que tu regardes… c’est pertinent et très confortable.

Régis mentionne ici le Mode IA. Le téléviseur Samsung est par exemple capable de reconnaître le Tour de France pour basculer en mode Sport, avant de passer automatiquement en mode Filmmaker lors du visionnage d’une série. Une automatisation qui permet de tirer le meilleur de son écran, sans avoir à le régler manuellement selon le programme.

Samsung Vision AI : le Click to Search en action // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Régis a également pu tester le Click to Search et le nouveau Bixby. La première fonctionnalité permet d’obtenir des renseignements relatifs au programme en cours de visionnage, comme le nom du film ou les acteurs. Si cela fonctionne bien, « cela mérite d’aller plus loin » selon lui. Et Samsung semble l’avoir entendu, puisque le constructeur nous a annoncé que cette fonctionnalité allait bientôt afficher des informations supplémentaires.

Quant à Bixby, s’il répond bien aux demandes simples, il note que « plus la demande est complexe, moins c’est pertinent ». Néanmoins, Bixby a grandement gagné en intelligence dans sa nouvelle version. Il utilise désormais le contexte et l’historique des échanges pour apporter des réponses encore plus justes. Une seule requête permet également d’entraîner plusieurs actions, comme changer de chaîne de télévision et augmenter le volume par exemple.

La qualité d’image, c’est « du grand spectacle »

En remplaçant son téléviseur vieux de 10 ans avec le Samsung S95F, l’installation de Régis opère un véritable bond technologique. La première chose qui l’a frappé n’est d’ailleurs pas la qualité de l’image à proprement parler, mais plutôt le revêtement de l’écran en lui-même.

Voilà plusieurs années que Samsung soigne le traitement anti-reflets de ses dalles haut de gamme, et le Samsung S95F profite des dernières avancées en la matière.

Le plus bluffant : zéro reflet même en pleine lumière, c’est impressionnant. Tu n’as pas besoin de réfléchir à l’endroit où tu vas la mettre.

Avec un salon parcouru par deux grandes baies vitrées, Régis a pu tirer pleinement profit de son nouveau téléviseur, et ce même en pleine journée. Ces dernières années, Samsung a retravaillé ce qui était auparavant considéré comme l’un des gros défauts inhérents aux dalles OLED : la luminosité. Avec un pic lumineux mesuré à 2260 cd/m², le S95F est tout simplement le téléviseur OLED le plus lumineux du marché.

Le film Alita: Battle Angel

Pour découvrir de quoi la dalle du Samsung S95F était capable, Régis l’a mis à l’épreuve avec son film favori (qu’il connaît par cœur) : Alita: Battle Angel.

On l’a testé avec mon film préféré… Tu le redécouvres déjà par la taille de l’écran, mais aussi par la luminosité et la précision des détails et des noirs. Les cheveux d’Alita, c’est d’enfer, c’est enthousiasmant. Du grand spectacle. Le retour à la normale va être difficile.

Le constat est d’ailleurs le même pour le sport et les films anciens. Le Samsung S95F profite d’un excellent traitement de l’image grâce à une puce dédiée faisant appel à l’intelligence artificielle : la NQ4 AI Gen 3. Elle est aussi bien capable d’assurer l’upscaling de films anciens vers une définition 4K que d’améliorer la fluidité des évènements sportifs tels que des matchs de football.

« J’ai découvert qu’il y avait un écosystème Samsung, un vrai »

Le Samsung S95F n’est pas le premier produit Samsung que Régis possède, loin de là. Équipé d’un Samsung Galaxy S22 Ultra, il utilise aussi de nombreux SmartTag du constructeur qu’il accroche à ses différents jeux de clés pour les localiser.

L’interface SmartThings sur un téléviseur Samsung

Des produits qui s’intègrent encore plus largement dans son installation domotique, qui contient aussi bien un thermostat connecté que des caméras de surveillance ou des visiophones. Autant d’appareils qui ont pu trouver leur place dans l’écosystème SmartThings grâce à la compatibilité Matter du téléviseur.

Je trouvais que Google Home fonctionnait bien, mais sans plus. Là, avec SmartThings, c’est bien mieux. J’ai la même vue que sur mon téléphone, mais avec un écran de 77 pouces. En deux clics, je suis sur la vision de mes caméras.

Un téléviseur qui « redéfinit ton rapport à la télé »

Régis nous confie enfin que le Samsung S95F a bouleversé l’usage qu’il fait habituellement de son téléviseur. Difficile, en effet, de manquer cette diagonale de 77 pouces lorsqu’on entre dans une pièce tant elle prend une place importante.

Il occupe une place centrale dans le salon, et ça change l’usage qu’on en fait. C’est un bel objet qui doit faire partie de ton intérieur, ce n’est plus un simple accessoire. Même mon épouse s’est prise au jeu et ne m’a pas demandé de m’en débarrasser au plus vite.

Le Samsung S95F peut se connecter à vos caméras de surveillance

Il conclut enfin que « malgré une taille imposante, on y prend goût, et ça reconfigure le salon plutôt qu’il ne le défigure ».

Découvrez le Samsung S95F à partir de 2090 euros

Noté 9/10 par la rédaction de Frandroid, le Samsung S95F fait déjà partie des meilleurs téléviseurs commercialisés en 2025. Non seulement la qualité de l’image est au rendez-vous, mais Samsung a également soigné la partie connectée et intelligente de sa nouvelle télé pour qu’elle occupe une place centrale de la domotique.

Le Samsung S95F est d’ores et déjà disponible à la vente sur le site de Samsung, et ce, dans quatre diagonales allant du 55 au 83 pouces, à partir de 2090 euros.