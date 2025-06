« Je pense qu’il va me manquer » : on a confié le dernier TV TCL à un lecteur, voici son verdict

Avec son nouveau téléviseur, TCL a pour ambition de proposer l’un des meilleurs TV Mini LED du marché. Et quoi de mieux pour prouver cette affirmation que de laisser trancher le public le plus exigeant qui soit : les lecteurs de Frandroid.

Source : Gabriel G. pour Humanoid XP

Nous avons lancé il y a quelques semaines un appel à toute la communauté Frandroid. Le but ? Vous faire tester un téléviseur de grande marque, juger de ses qualités, ses défauts et nous donner un avis le plus honnête possible. Un appel couronné de succès puisque nous avons recueilli un peu plus de 200 candidatures venu des quatre coins de la France (voire d’au-delà). Un engouement qui fait chaud au cœur et pour lequel nous tenons à vous remercier.

Après avoir minutieusement étudié vos réponses, notre choix s’est porté sur Gabriel, un jeune homme résidant en banlieue parisienne et technophile averti. Possesseur d’un téléviseur OLED, gamer à ses heures perdues et fin connaisseur des technologies d’affichage, il nous a paru le plus à même de juger des qualités du tout dernier téléviseur sorti par TCL, le C8K (parfois aussi appelé C89K).

Nous lui avons donc confié, quelques semaines durant, la version 65 pouces de ce TV pour le laisser l’utiliser comme bon lui semble et nous livrer ses impressions les plus honnêtes possibles. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Gabriel, comme la rédaction de Frandroid, semble largement convaincu par les prestations du C8K. Au point de délaisser son écran OLED ?

« Que ce soit sur l’image, le son ou la fluidité de l’interface, on est vraiment sur un autre calibre »

Encore peu connu il y a quelques années, TCL est tranquillement en train de s’imposer comme l’une des marques références sur le marché des téléviseurs, et plus particulièrement sur le segment Mini LED. Malgré sa deuxième place sur le marché français et mondial, TCL souffre encore parfois d’une image qui ne reflète pas la réalité. Gabriel l’a d’ailleurs bien souligné lorsqu’il nous a fait part de ses premières impressions, juste après la réception du téléviseur :

J’avais déjà une petite TV TCL (d’entrée de gamme, 32 pouces) dans ma chambre et j’avais cette image de marque chinoise qui casse les prix, mais là, c’est incomparable. Que ce soit sur l’image, le son ou la fluidité de l’interface, on est vraiment sur un autre calibre.

Une expérience convaincante pour notre testeur qui a souligné plusieurs points forts du téléviseur de TCL, et salué les efforts du constructeur pour proposer une expérience utilisateur simple, efficace et la plus complète possible. Parmi eux :

la présence d’une connectique fournie (Ethernet, HDMI 2.1, sortie optique, etc), capable de remplir tous les besoins d’un utilisateur en 2025. Pour lui, « rien ne manque » ;

une prise en main simple et intuitive, due en grande partie à Google TV qui permet d’installer son téléviseur en 5 petites minutes. Il a particulièrement aimé le menu rapide qui permet de « modifier ponctuellement la luminosité d’un contenu trop vif sans avoir à aller fouiller dans des sous-paramètres. ». Seul bémol pour lui, une interface TV par antenne qui fait tache, et dont « le design est très brut et peu intuitif » ;

la simplicité de montage et d’installation qui lui aura pris une quinzaine de minutes seulement. En dépit d’un pied en plastique qu’il juge « un peu cheap et fragile » (mais pas gênant), il salue la qualité du téléviseur. Il a particulièrement aimé « 4 petits clips fournis à poser à l’arrière pour faire passer et bloquer les câbles ». Un petit plus qu’il trouve « utile si on a beaucoup de connectique à installer ».

Finalement, la seule chose que Gabriel a moins aimé en déballant le produit, ce sont les pieds qu’il ne trouve pas à son goût :

Le design du téléviseur me plaît, les woofers Bang & Olufsen (bien qu’ils soient à l’arrière, donc invisibles) font envie quand on déballe le produit. Les finitions sont bonnes, bien qu’on trouve des pieds plus élégants ailleurs, mais c’est du détail. La grande dalle avec ses bordures inexistantes donne un rendu super immersif, c’est vraiment ce qui fait la différence et le changement est notable quand on revient à un téléviseur avec des bordures, aussi fines soient-elles.

« Je ne pensais pas que les TV Mini LED seraient capables d’offrir une telle qualité d’image »

L’une des promesses de TCL avec le C8K, c’est de proposer un TV Mini LED dont la qualité d’image n’a rien à envier à celle d’une dalle OLED. Un pari audacieux, mais loin d’être impossible pour le constructeur qui souhaitait confier son téléviseur à un lecteur de Frandroid possédant un écran OLED chez lui, afin qu’il puisse faire la comparaison.

Une tâche à laquelle Gabriel s’est attelé avec professionnalisme. Lorsque nous lui avons demandé comment se positionne le TCL C8K par rapport à son écran OLED actuel, il nous a répondu :

C’est différent, mais bien que j’adore mon téléviseur OLED, j’admets que ce C8K a de sérieux atouts.

Avant de préciser :

Au niveau de l’image, mon ressenti est que l’OLED reste (très) légèrement plus efficace pour gérer les contrastes et des jeux de lumière/ombre complexes. Mais en revanche, la luminosité qu’est capable de déployer le C8K est une force non négligeable pour faire ressortir l’image.

Pour lui, le véritable point fort du TCL C8K, pour ce qui est de l’image, réside donc dans la luminosité et la gestion de rétroéclairage. Une luminosité qui l’a vraiment surpris lors du premier démarrage :

Une fois la configuration terminée, l’écran s’allume et là attention les yeux ! Ça déborde de luminosité et les couleurs sont extrêmement vives.

Au terme de son test, il précise sa première impression :

La gestion du rétro-éclairage est vraiment bluffante, les noirs sont vraiment noirs, je n’ai pas constaté d’effet de clouding ou de blooming qu’on peut théoriquement trouver sur un téléviseur LCD. La luminosité, on peut la pousser tellement loin, si bien que j’étais obligé de la réduire considérablement le soir pour ne pas m’éblouir une fois le soleil couché. Mais avec les nombreux modes d’affichage et la personnalisation proposée, j’ai très facilement basculé vers un résultat qui me convenait parfaitement.

Une analyse assez fine qui confirme la réussite de TCL sur le plan de l’affichage, et son envie de convaincre les possesseurs d’écrans OLED sur leur terrain.

« Ce téléviseur offre tout ce qu’il faut pour profiter pleinement de ses sessions gaming »

Avec la plupart des modèles issus de son catalogue, TCL cherche à proposer une expérience gaming de haut vol, et le C8K ne fait pas exception à la règle. Outre la présence de quatre ports HDMI 2.1, qui permettent de profiter d’un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz en fonction de la source de l’image, ce TV bénéficie aussi de la compatibilité avec le ALLM pour une latence minimale. Le FreeSync Pro et le mode Game Master, de série sur les téléviseurs de la marque, sont aussi de la partie.

Là encore, le constructeur semble avoir rempli son contrat pour Gabriel qui constate :

L’expérience par défaut est excellente en 120 Hz, je n’ai pas eu de perte de fluidité et aucune sensation d’input lag.

Avant de conclure :

Très satisfait de l’expérience en jeu, ce téléviseur offre tout ce qu’il faut pour profiter pleinement de ses sessions gaming aussi bien par la beauté de l’affichage et des couleurs (sur des jeux comme Sea of Thieves) que par la fluidité et la réactivité sur des FPS en ligne.

Et quand nous lui avons demandé ce que cela faisait de jouer sur un écran 65 pouces, sa réponse a été assez claire :

C’est assez grisant, l’image est super belle

En ajoutant que cela renforçait très nettement le sentiment d’immersion.

« Les basses ressortent vraiment bien mieux que sur les autres téléviseurs »

S’il est un point, au-delà de l’image et du design, sur lequel le TCL C8K se démarque, c’est bien sur sa partie sonore. Afin de proposer une expérience de qualité, le constructeur s’est associé à une marque bien connue des audiophiles : Bang & Olufsen.

Le résultat de cette collaboration : deux subwoofers situés sur l’arrière du téléviseur. Une caractéristique qui a attiré l’œil de notre testeur dès les premières minutes :

Mon premier réflexe est de lancer Spotify avec une musique bien rythmée pour voir ce que la partie audio signée Bang & Olufsen a dans le ventre. Je ne suis pas déçu du tout, j’ai l’impression d’écouter la musique sur un set d’enceintes tellement les basses sont puissantes. La différence est incomparable avec ma TV OLED qui n’a pas une partie audio aussi travaillée, dès que je mets une musique électro, les vibrations se font vraiment ressentir sur les kicks et j’ai envie de danser dans mon salon.

Même après quelques semaines en compagnie du C8K, son opinion n’a pas bougé d’un iota :

L’expérience sonore est très bonne, le son est puissant et de qualité. Les basses ressortent vraiment bien mieux que sur les autres téléviseurs que j’ai connus grâce à la section Bang & Olufsen.

Une expérience sonore qui l’a amplement satisfait dans ses différents usages (jeux, musique, film), à tel point qu’il juge que « le système sonore se suffit totalement à lui-même comparé à ce que j’ai connu jusqu’ici », tout en précisant quand même que « la justesse sera certainement toujours moins efficace qu’avec une barre de son de qualité, mais à moins d’être un audiophile chevronné, vous serez satisfait dans tous vos usages ».

Source : Gabriel G. pour Humanoid XP

Seul petit souci pour lui « en écoutant des musiques ou des scènes de film (chocs, explosions) avec des basses importantes, les woofers ont tendance à produire un son de tremblement métallique un peu désagréable ». Un problème qu’il a toutefois pu régler grâce à l’option Beosonic et son réglage « détente ».

TCL C8K : le verdict de Gabriel

Au terme de cette expérience, Gabriel semble complètement convaincu par le TCL C8K. Sa conclusion est sans appel :

J’ai vraiment beaucoup apprécié ce téléviseur et je pense qu’il va me manquer. Je l’avais installé dans le salon chez mes parents et je pense qu’eux aussi vont tomber de haut en revenant à leur vieux téléviseur plasma.

Plus globalement, Gabriel trouve que le TCL C8K « coche toutes les cases d’un 65 pouces performant dans cette gamme, et à un très bon prix ». En fin connaisseur, il ajoute que « si, comme souvent chez TCL, le téléviseur perd rapidement quelques centaines d’euros dans les mois prochains, alors il deviendra une véritable référence selon moi sur le marché du LCD ».

Une prédiction qui s’est réalisée presque immédiatement : à peine quelques jours après la fin de son test, TCL a annoncé le lancement d’une ODR sur la gamme C8K : jusqu’à 500 euros de remboursés sur les différents modèles. Une opération qui dure jusqu’au 24 juin prochain, et qui vous permettra de vous équiper sans vous ruiner.