J’ai transformé ma TV en Xbox pour moins de 100 euros et voici le verdict

Dans sa volonté d’étendre la Xbox partout, Microsoft a permis à de nombreux produits tech de devenir des catalyseurs pour jouer. C’est le cas du Fire TV Stick 4K, couplé au Game Pass Ultimate, qui est une solution idéale pour jouer immédiatement et à moindre coût.

Voilà presque un mois que les fêtes de fin d’année sont terminées et que le mois de janvier n’en finit pas. L’occasion pour moi de revenir sur l’un des présents que je me suis offert pour la période : une Fire TV Stick 4K et un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate. Après une semaine de vacances et un mois à l’utiliser pleinement, je suis ravi de l’expérience. Voici ce que j’en pense.

Le Fire TV Stick à côté de ma Switch et de ma PS5

Pour commencer, je vais vous confier un secret : c’est la première fois que j’entre dans l’écosystème Xbox. À 30 ans, mieux vaut tard que jamais.

Mon téléviseur Samsung datant de 2016 ne possède pas TizenOS, et donc pas l’application Xbox. Or, c’est cette app qui permet de profiter du cloud gaming via le Game Pass. C’est pourquoi l’acquisition d’une clé TV HDMI a été plus que salutaire. En effet, depuis peu, les Fire Stick d’Amazon supportent l’application Xbox, tout comme désormais les TV LG.

L’installation est très simple. Il suffit de télécharger l’application Fire TV sur votre smartphone pour pouvoir configurer la clé, et de vous connecter sur votre compte Xbox pour assurer la liaison des deux. Pour aller encore plus vite, sachez qu’Amazon propose des abonnements au Game Pass.

Il faudra enfin installer l’application Xbox sur votre clé TV. La dernière étape consiste à connecter votre manette, en suivant les étapes indiquée sur cette même app.

Une fois tous ces éléments réalisés, ça y est : vous pouvez jouer.

Un usage du Game Pass casanier

Si vous êtes un lecteur assidu de Frandroid, vous n’êtes pas sans savoir que nous sommes assez dithyrambiques sur le Game Pass et ses différentes offres. L’une des forces de l’abonnement est son usage nomade grâce au cloud gaming, vous permettant de jouer chez vous, sur la TV, dans les transports, sur votre smartphone (avec une 5G stable) puis sur un autre lieu depuis votre PC par exemple.

Ma consommation personnelle du Game Pass se fait exclusivement depuis le téléviseur, comme s’il s’agissait d’une console de salon standard. Le côté pratique, c’est que je peux l’emmener partout avec moi, notamment en vacances, puisqu’il me faut seulement, le Fire Stick, la manette Xbox et un Wi-Fi performant. Nous vous conseillons d’ailleurs une box compatible Wi-Fi 6 au minimum pour une meilleure connexion.

Avec la Fibre, la diffusion de chacun des jeux se fait sans aucun problème, même si quelques lags sont parfois à signaler, surtout lors de l’obtention d’un trophée en jeu. En bref, depuis peu, je peux me vanter d’avoir ajouté la Xbox à ma « gaming routine« .

Le meilleur investissement de ces dernières années

Lies of P, Indiana Jones, Baldur’s Gate… Le catalogue du Game Pass est suffisamment long pour s’occuper. À raison de 17,99 euros par mois pour la formule Ultimate, et si vous avez du temps à y consacrer, c’est sans doute la meilleure offre pour finir votre liste de jeux en attente. Seul hic, les jeux du catalogue ne vous appartiennent pas, même si celui-ci se renouvelle régulièrement.

Prenez en compte que si vous êtes friand de jeux compétitifs, notamment de FPS, cette solution n’est pas encore adaptée tant la réactivité n’est pas au rendez-vous. En revanche, pour des jeux un peu plus tranquilles, même des Souls-like, la combinaison fait l’affaire.

Au niveau comptable, le Fire Stick à 70 euros, couplé à la manette à 50 euros, rendent l’investissement plus rentable qu’une console à 300 euros. Attention toutefois, cette solution s’adresse avant tout à un public de joueurs plus indulgents à la recherche d’une solution clé en main pour jouer. Ce qui confirme une tendance chez Microsoft : tout peut-être une Xbox.

