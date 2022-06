Si vous possédez une Xbox Series X ou S, ou bien une Xbox One, vous avez alors peut-être besoin d'une nouvelle manette. Laquelle choisir ? On explore tout ceci ensemble avec ce guide des meilleures manettes disponibles pour les consoles Xbox.

TOP 3 des meilleures manettes pour Xbox Series X|S et Xbox One

De nombreuses raisons peuvent vous pousser à l’achat d’une nouvelle manette de Xbox. Cela peut être parce que vous n’appréciez pas la maniabilité de la manette originelle, ou encore car cette dernière ne fonctionne plus. Mais cela peut aussi être tout simplement parce que vous avez besoin de manettes supplémentaires pour jouer à plusieurs sur votre Xbox Series X / Series S ou sur votre Xbox One, One X ou One S.

Il existe bien sûr une multitude de manettes compatibles avec les consoles de Microsoft. En effet, la firme de Redmond édite déjà plusieurs types de manettes, sans compter les fabricants tiers sous licence. En outre, la manette Xbox est aussi compatible PC, voire smartphone selon les modèles.

À quoi tient une bonne manette ? À une multitude de choses et de détails, dont certains seront très personnels : sa prise en main agréable, la réactivité et la sensibilité de ses boutons, la précision des joysticks, la qualité des vibrations, son poids, son autonomie et la fiabilité de la liaison si elle est sans-fil…

Alors sans-fil ou filaire, abordable ou premium… On fait le tour des meilleurs modèles disponibles sur le marché.

Microsoft Manette Xbox Elite Series 2 La manette de luxe

Si vous recherchez le top du top, le haut de gamme, le nec plus ultra, alors optez pour la manette Xbox Elite Series 2. Notre test est sans appel : c’est le meilleur contrôleur possible pour jouer sur Xbox. Course des gâchettes réglable, croix directionnelle et sticks interchangeables et à la sensibilité ajustable, « pédales » amovibles… cette manette a tout pour plaire.

Une qualité de fabrication et une prise en main exemplaires sont bien sûr au rendez-vous : rien n’a été laissé au hasard, entre la qualité des matériaux, la course des touches, la sensibilité des joysticks, etc.

Contrairement à la manette Xbox standard, ce modèle Elite Series 2 embarque par défaut une batterie rechargeable. Malheureusement, celle-ci est inamovible, ce qui est sans doute son seul petit défaut. La manette se recharge directement via USB-C, ou via un support. Sur l’autonomie, elle fait particulièrement fort : Microsoft annonce une utilisation jusqu’à 40 heures avant la recharge, ce qui s’est vérifié en pratique durant notre test complet de la manette Xbox Elite Series 2.

Qu’est-ce qui caractérise la Elite Series 2 ? Sa personnalisation hyper précise : elle est modulaire. Sont livrés un pavé directionnel et quatre joysticks alternatifs. Microsoft propose aussi de régler la résistance des joysticks à l’aide d’une petite clé fournie dans la boite. Il est possible de mapper en détail les touches ainsi que les quatre palettes à l’arrière via la console, en créant différents profils.

Bien évidemment, pour s’offrir le top du top, il faudra y mettre le prix, qui, il faut bien le dire, est exorbitant pour une manette de jeu avec 150 euros sur la note. Surtout depuis que la manette classique de Xbox a été mise à jour avec la sortie des consoles dernière génération en 2020…

Pour connaitre le moindre bouton de la manette ultime de Microsoft, lisez le test dédié.

PowerA Manette Xbox filaire Séries L'option abordable

On change maintenant radicalement notre fusil d’épaule avec une manette plus de 100 euros moins chère : la PowerA filaire pour Xbox. PowerA est un acteur bien connu des accessoires pour console, notamment des manettes, que cela soit pour Xbox, Nintendo Switch ou PS5. Cette manette sous licence Xbox a réellement tout pour plaire à un tarif abordable, sous les 40 euros. En version améliorée, elle possède les vibrations, une prise casque, un bouton de partage Xbox, ainsi que deux boutons personnalisables à l’arrière. Elle profite même d’un bouton permettant de couper le micro.

Étant donné son placement tarifaire, il s’agit bien évidemment d’une manette filaire, le fil ayant encore nombre d’adeptes. L’absence de batterie ou de piles lui permet d’ailleurs d’être bien plus légère (200 g) que la manette officielle Xbox Series (environ 280 g avec les piles) et la Xbox Elite Series 2 (345 g) qui sont particulièrement lourdes. Son câble mesure trois mètres de long pour plus de confort, et elle est compatible avec les Xbox Series X et S, mais aussi les Xbox One.

Pour le prix, sa qualité de fabrication et ses matériaux sont honorables, même si bien sûr, les boutons font un peu « plastique », notamment la croix directionnelle. Des expériences de drift des joysticks ont cependant été rapportées — une maladie malheureusement assez répandue sur les manettes de jeu.

Dernier avantage : elle est proposée en de nombreux coloris qui viendront égayer un peu votre setup console.

Razer Wolverine V2 L'alternative à l'officielle

Razer vient (littéralement) imposer ses couleurs dans l’univers Xbox avec sa manette Wolverine V2 qui se présente dans une livrée noire et verte. Son plus gros défaut ressort en raison de son prix élevé : il s’agit d’une manette filaire, et elle n’est pas donnée. Bien sûr, la liaison filaire a ses avantages : pas besoin de recharger le contrôleur et la réactivité est instantanée. Mais on aurait sans doute aimé avoir le choix !

La Razer Wolverine V2 a beaucoup d’avantages par rapport à la manette officielle. Elle se veut plus « pro », et Razer a clairement transposé ses compétences en matière de claviers sur cette manette. Les joysticks sont ainsi plus larges et avec un revêtement anti-déparant, pour une meilleure préhension. L’autre grande réussite concerne les boutons d’actions en eux-mêmes, ainsi que la croix directionnelle, qui sont « méca-tactiles ». La course est ainsi réduite, permettant une meilleure réactivité. Résultat, le clic est net et précis, un peu comme sur un clavier mécanique. Les gâchettes, quant à elles, sont réglables. Il est ainsi possible de choisir de façon indépendante la longueur de course de chacune des deux gâchettes. Si l’idée est vraiment bonne, on regrettera néanmoins que celles-ci soient un peu molles et ne profitent (étonnamment) pas des vibrations.

Originellement vendue à 120 euros, son prix a maintenant baissé autour des 100 euros et on peut donc facilement la conseiller. Il peut aussi s’agir d’une très bonne affaire si vous regardez du côté des promos, du reconditionné ou de l’occasion.

Turtle Beach Recon Controller Pour les jeux compétitifs

Turtle Beach, fabricant d’ordinaire focalisé sur les casques gaming, a sorti une seule et unique manette destinée à la Xbox et au PC en 2021. Le résultat est convaincant.

Comme ses autres comparses filaires, la Recon de Turtle Beach possède un câble de trois mètres, la longueur la plus répandue. Turtle Beach se démarque sur le revêtement appliqué sur les poignées, qualifiées de « rafraichissantes » : un matériau antidérapant contre la sueur. En dehors de ça, le design et les matériaux ne sont pas particulièrement attirants, il faut bien l’avouer, avec ce plastique brillant pour la croix directionnelle et les boutons d’actions.

La grosse différence de cette manette se situe au-dessus du bouton de partage, où se trouve une sorte de panneau de contrôle. Ce dernier concerne surtout les paramètres audio et intéressera donc ceux qui jouent en équipe ou à des jeux compétitifs. Il est ainsi possible de gérer le rapport entre le volume du chat et le volume du jeu, ou encore de couper le micro. Différents modes d’égalisation y sont aussi proposés. Un mode d’égalisation en particulier (le « Superhuman Hearing », rien que ça) permet de mieux percevoir certains sons, par exemple les bruits de pas, ce qui s’avère fort utile dans les FPS. À l’arrière, deux boutons personnalisables ont été ajoutés. Les poignées et les gâchettes bénéficient des vibrations.

Les autres manettes pour Xbox

Bien sûr, vous pouvez aussi racheter une manette classique de Xbox Series, d’ailleurs très similaire à celle de Xbox One. Son plus gros souci est sans doute qu’elle fonctionne avec des piles, mais en dehors de ça, elle reste bien entendu une valeur sûre. Si vous la choisissez, des piles rechargeables seront bien sûr indispensables. On pourrait aussi mentionner la Nacon Revolution X Pro que nous avons testée, mais qui souffre de quelques limites notamment en termes de prix pour une filaire.

En outre, Microsoft a commercialisé de nombreuses manettes en édition limitée, dont la Aqua Shift, que nous recommandons chaudement grâce à ses grips sur les poignées et les gâchettes. Malheureusement, ces éditions sont le plus souvent en rupture de stock. Dernièrement, même la manette classique est en rupture sur de nombreux sites.

Enfin, on mentionnera également les manettes Xbox du constructeur Scuf, l’Instinct et la Instinct Pro, qui présentent de belles options de personnalisation et font preuve d’une qualité de fabrication remarquable. Les deux modèles sont cependant vendus à un prix exorbitant (190 euros pour l’Instinct et 220 euros pour la Pro), qui nous empêche de les recommander. Le tarif de la Pro est encore supérieur à celui de la Xox Elite Series 2, qui intègre déjà tout ce qu’il faut et plus encore…

Comment choisir sa manette de Xbox ?

Choisir une manette est très personnel, notamment parce que tout le monde n’a pas les mêmes mains — et les mêmes goûts. Il faudra tout de même vous poser plusieurs questions. Quel est votre budget maximum ? Cherchez-vous une manette simple ou très complète ? Souhaitez-vous qu’elle soit légère ou qu’elle pèse bien entre les mains ? Vous devrez aussi choisir si vous préférez qu’elle soit filaire ou sans-fil. Si une manette Bluetooth présente évidemment l’avantage d’être débarrassée de fil qui traine, elle sera cependant plus lourde en raison de la présence d’une batterie ou de piles. Il faudra aussi, bien évidemment, penser à la recharger… Alors qu’une manette filaire répondra toujours présente.

Le choix de votre manette dépendra aussi de son rôle, selon qu’il s’agisse de votre manette principale ou d’une petite manette d’appoint à prêter à un ami pour une partie de FIFA.

À noter que si vous possédiez une Xbox One et avez maintenant investi dans une Xbox Series, vous pouvez tout à fait réutiliser vos manettes : les contrôleurs Xbox One sont compatibles avec les Xbox Series X|S et vice versa.

Comment connecter une manette à ma Xbox Series ou One ?

Pour connecter une manette filaire, il suffit de la brancher en USB sur la console.

Pour les manettes sans-fil, il faut coupler manuellement la manette que vous souhaitez ajouter. Pour cela, commencez par allumer la manette en maintenant la touche Xbox. Appuyez ensuite sur le bouton « Coupler » sur la console, qui porte un sigle (((. Ce dernier est placé près du port USB sur la face avant, que cela soit sur la Series X ou sur la Series S. Vous avez ensuite 20 secondes pour appuyer sur le bouton correspondant qui se situe sur le dessus de la manette à connecter. Il faudra le maintenir enfoncé jusqu’à ce que la touche Xbox se mette à clignoter, signifiant que la manette recherche une console. Le bouton restera allumé une fois l’appairage réussi.

L’opération est la même sur les Xbox One X et One S. À noter que jusqu’à 8 manettes sans-fil peuvent être connectées sur une même console Xbox.

Comment personnaliser les touches de ma manette de Xbox ?

Cela dépend des manettes. Pour la manette Elite Series 2, par exemple, pour configurer les touches, il vous faudra passer par l’application « Accessoires » sur votre console.

Appuyez sur la touche Xbox pour ouvrir le guide, puis sélectionnez « Mes jeux et applications » > « Afficher tout » > « Applications », puis choisissez « Accessoires Xbox ». Vous pourrez ensuite créer des profils, généralement selon chaque jeu. Vous pouvez alors mapper tous les boutons de la manette selon vos préférences, et même régler la luminosité du rétroéclairage et les vibrations.

Pour les manettes de fabricants tiers (par exemple celle de PowerA), il n’est pas nécessaire de passer par la console pour configurer les deux boutons personnalisables situés à l’arrière. Il faut simplement appuyer sur le bouton de programmation spécifique pendant quelques secondes, puis appuyer sur la touche que vous souhaitez assigner.

