Xbox Elite Series 2 Core : Microsoft baisse le prix de sa meilleure manette

Microsoft a décidé de lever le voile sur une manette faisant l'objet de rumeurs. Une nouvelle manette Xbox Elite Series 2 en coloris blanc, avec des fonctions revue à la baisse pour un prix plus doux.

Lancée à 179,99 euros, la manette Xbox Elite Series 2 était pour nous un coup de cœur en 2019. Il faut dire que Microsoft avait pris l’excellente base de sa manette Xbox et lui avait ajouté beaucoup de fonctions haut de gamme pour en faire l’une des meilleures du marché.

Alors que l’on pouvait attendre une Elite Series 3, trois ans après la sortie de la précédente manette, Microsoft nous surprend en lançant une variante de sa manette. Voici la Elite Series 2 Core.

Une version blanche et moins chère

Comme la Xbox Series S et One S sont les consoles blanches et moins chères que leurs grandes sœurs Xbox Series X et One X noires, la manette Elite Series 2 Core baisse son prix de vente et adopte une robe blanche. En France, elle sera commercialisée à 129,99 euros, soit 50 euros de moins.

Le design de la Elite Series 2 est conservé dans les grandes lignes. La différence entre les deux modèles va se jouer sur les accessoires fournis.

Fini les palettes à l’arrière, l’étui de rangement, la station de recharge ou encore les sticks interchangeables. Avec la manette Elite Series 2 Core vous avez seulement le droit à la manette, un câble de recharge et l’outil permettant de régler la sensibilité des sticks.

Source : Xbox Source : Xbox

Tous les accessoires qui étaient fournis avec la manette Elite Series 2 sont désormais vendus dans une boite à 59,99 euros. Le pack complet Elite Series 2 Core et pack d’accessoires vous reviendra donc 189,99 euros, 10 euros de plus que la manette Elite Series 2.

Le lancement de la manette et du pack d’accessoires est prévu pour le 21 septembre 2022.

Quid de la durabilité du produit ?

Microsoft a fait face à plusieurs problèmes de durabilités avec la manette Xbox Elite Series 2. On pense notamment au bouton RB qui pouvait fonctionner de moins en moins bien, voir s’arrêter de fonctionner. Cela en raison d’un défaut de conception interne de la manette au niveau du bouton correspondant. La marque avait été contrainte aux États-Unis d’étendre la durée de garantie de la manette pour faire face.

Les ingénieurs de la firme promettent d’avoir fait des efforts pour améliorer la conception du produit et sa durabilité. Espérons que cela pourra se vérifier sur le long terme.

