Xbox Elite Series 2 Core : cette manette premium abordable est moins chère aujourd’hui

Lancée l'année dernière, la manette Xbox Elite Series 2 Core a succédé à l'excellente Elite Series 2 classique. Si quelques concessions ont été faites par Microsoft pour afficher un prix plus contenu, ce modèle récent a tout pour plaire lui aussi, d'autant plus qu'il est encore moins cher actuellement : Amazon le propose à 99,99 euros au lieu de 129,99 euros.

Actuellement, la manette Xbox Elite Series 2 occupe toujours la première place de notre classement des meilleurs modèles pour jouer sur la console de Microsoft, notamment grâce à son excellente autonomie et à son ergonomie remarquable. Mais alors que l’on attendait la sortie d’une probable Elite Series 3 pour lui succéder, la firme a annoncé l’année dernière la sortie d’une variante plus abordable de l’Elite Series 2 : la manette Xbox Elite Series 2 Core. Si la marque a choisi de faire quelques concessions pour proposer un prix moins élevé, cette manette cumule tout de même les atouts. Et, en ce moment, elle est même 23 % moins chère que d’habitude.

Les points forts de la manette Xbox Elite Series 2 Core

Une couleur qui change, mais un design toujours aussi soigné

Les nombreuses personnalisations possibles

Compatibles avec plusieurs plateformes

Initialement affichée à 129,99 euros, la manette Xbox Elite Series 2 Core est désormais proposée à 99,99 euros sur Amazon.

Un coloris qui change et de petites améliorations

C’est d’abord la nouvelle robe blanche de la manette Xbox Elite Series 2 Core qui permet de la différencier du modèle classique. Mais outre ce changement qui n’est vraiment pas désagréable, l’accessoire conserve le design de son aîné et offre une ergonomie toujours aussi satisfaisante. Les poignées en caoutchouc permettront ainsi de bien garder la manette en main lors des longues sessions de jeu.

De plus, les gâchettes LT/RT bénéficient d’un revêtement plus texturé, pratique pour mieux les repérer de ses doigts. La tension des joysticks est par ailleurs réglable grâce à un petit outil livré avec la manette.

Une expérience personnalisable

L’autre atout de la manette Xbox Elite Series 2 Core, c’est sans conteste la possibilité de personnaliser l’appareil grâce à l’application Accessoires Xbox. Vous pourrez par exemple réattribuer les fonctions de chaque bouton selon votre souhait. Vous pourrez aussi enregistrer jusqu’à 3 profils personnalisés sur la manette.

Autrement, si la marque a pu appliquer un tarif plus contenu pour cette manette, c’est grâce à la principale concession qu’elle a faite. Microsoft a en effet choisi de réduire le nombre d’accessoires fournis avec la manette. Fini les palettes à l’arrière, l’étui de rangement, la station de recharge ou encore les sticks interchangeables : avec l’Elite Series 2 Core, vous n’aurez que l’outil permettant d’ajuster la sensibilité des joysticks ainsi qu’un câble USB-C de recharge. En parlant de recharge, justement, sachez que la manette offre 40 heures d’autonomie. Enfin, l’Elite Series 2 Core peut être utilisée aussi bien sur les consoles Xbox (One et Series S/X) que sur PC, smartphone, tablette ou box multimédia comme la Nvidia Shield TV.

Pour avoir encore plus d’informations, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la manette Xbox Elite Series 2 classique, qui partage de nombreux points communs avec l’édition Core.

Si vous hésitez encore et que vous souhaitez comparer la Xbox Elite Series 2 Core avec d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures manettes Xbox du moment.

