Le constructeur chinois Leapmotor (via Stellantis) lance enfin en France sa troisième voiture électrique. Il s’agit du B10, un SUV qui chasse sur les terres du Renault Scénic E-Tech et de la Tesla Model Y.

Crédit : Leapmotor

S’ils étaient quasiment tous inconnus en Europe il y a encore quelques années, les constructeurs chinois arrivent en force. Leur part de marché ne cesse de grimper, comme l’avaient confirmé les chiffres du cabinet spécialisé Jato au mois de mai. Et pour cause, de plus en plus de marques tentent leur chance chez nous.

Un 3ème modèle dans le catalogue

On pense au trio MG, BYD et Xpeng, mais pas seulement. C’est aussi le cas de Leapmotor, qui a été fondée en 2015 et dont le siège est basé à Hangzhou. Cette dernière est entrée dans le giron du groupe franco-italien Stellantis, qui a investi pas moins de 1,5 milliard d’euros. Aujourd’hui, le constructeur commercialise la petite citadine T03 et le SUV C10, qui se décline aussi dans une version à prolongateur d’autonomie. Mais ce n’est pas tout, car il a aussi levé le voile sur un 3ème modèle lors du Mondial de l’auto.

Il s’agit du nouveau B10, que nous avions pu découvrir quelques mois plus tôt. Ce dernier devient la 3ème voiture de la firme à être commercialisée en France. Et voilà que celle-ci dévoile enfin son prix pour le marché européen, à travers un communiqué officiel tout juste publié. Si la gamme complète n’a pas encore été détaillée, le ticket d’entrée est affiché à partir de 29 900 euros. Un tarif qui lui permettrait en théorie d’être éligible au bonus écologique, mais ce n’est pas le cas pour le moment.

Crédit : Leapmotor

Et s’il est produit en Europe, il y sera sans doute simplement assemblé, comme c’est le cas pour la T03. Ce qui prive la citadine du coup de pouce financier en France. Selon le constructeur, les commandes ont ouvert de manière progressive en Europe depuis le 30 juillet. Pour le moment, il ne semble pas que ce soit le cas de la France, à en croire le site de la marque. Pour mémoire, le Leapmotor B10 chasse sur les terres de la Tesla Model Y et du Renault Scénic E-Tech.

Ces deux modèles démarrent respectivement à partir de 44 990 et 41 990 euros et ont le droit au bonus écologique, qui a été remanié le 1er juillet dernier. Pour mémoire, ce nouvel arrivant dans le catalogue a le droit à un seul moteur électrique de 218 chevaux, affichant un couple maximal de 240 Nm. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en 8 secondes. La vitesse de pointe est quant à elle annoncée à 170 km/h.

Plus de 400 kilomètres d’autonomie

Le SUV électrique se déclinera en revanche avec deux batteries LFP (lithium – fer – phosphate) différentes. La première affiche une capacité de 56,2 kWh et offre une autonomie maximale de 361 kilomètres selon le cycle WLTP. La seconde passe quant à elle à 67,1 kWh pour culminer à 434 kilomètres en cycle mixte. Pour le moment, son tarif n’est pas encore connu. Le constructeur chinois précise aussi que la voiture est compatible avec la charge rapide. Il est donc possible de passer de 30 à 80 % en 20 minutes, à une puissance de 168 kW.

Ce qui est correct, sans être bluffant pour autant. En courant alternatif, le SUV a le droit à un chargeur embarqué de 11 kW. A savoir que deux niveaux de finition sont proposés. L’entrée de gamme Life est livrée de série avec un écran tactile de 14,6 pouces, la vision à 360 degrés ainsi qu’un toit panoramique et des jantes de 18 pouces. La variante Design ajoute quant à elle des sièges en cuir eco, ventilés et réglables électriquement, de même qu’un éclairage d’ambiance.

Crédit : Leapmotor

Le nouveau B10 mesure 4,52 mètres de long pour 1,89 mètre de large et 1,66 mètre de haut. Son empattement est quant à lui annoncé à 2,74 mètres. Il faut savoir qu’il a le droit à Apple CarPlay et Android Auto, ainsi qu’aux mises à jour OTA à distance. De plus, il a obtenu la note maximale de cinq étoiles lors du crash-test EuroNCAP. Enfin, le volume de coffre est généreux, oscillant entre 420 et 1 415 litres une fois que la banquette arrière est rabattue.