On connaît désormais le prix de la nouvelle voiture électrique chinoise de Stellantis qui arrive bientôt en Europe

Présenté à l’occasion du dernier Mondial de l’auto de Paris, le Leapmotor B10 démarre enfin sa commercialisation. La voiture électrique est affichée à moins de 14 000 euros en Chine, et elle sera vendue en Europe au sein du réseau Stellantis.

Crédit : Leapmotor

Depuis quelques années, les constructeurs chinois débarquent en masse en Europe. On pense à MG et à BYD, qui est aujourd’hui en passe de devenir le numéro 1 mondial de la voiture électrique. Mais ce n’est pas tout, car il y a aussi Xpeng de même qu’une autre marque encore méconnue. Il s’agit de Leapmotor, qui devrait beaucoup faire parler d’elle.

Un prix très bas, mais attention

Pour mémoire, ce jeune constructeur a vu le jour en 2015 et est basé à Hangzhou, en Chine. Mais en début d’année 2024, le groupe franco-italien Stellantis a décidé d’y investir pas moins de 1,5 milliard d’euros. Le but ? Mettre en place des synergies, et a terme produire ses voitures en Europe, afin d’échapper aux droits de douane élevés et bénéficier du bonus écologique en France. C’est dans ce contexte que la marque était présente au Mondial de l’auto de Paris au mois d’octobre 2024.

Celle-ci était venue avec une flopée de nouveaux modèles, dont le SUV B10 que nous avions pu approcher. Et après avoir ouvert les pré-ventes, voilà que le constructeur annonce désormais les tarifs de ce nouvel arrivant, qui chasse sur les terres de la Tesla Model Y. Sur son site officiel, Leapmotor indique que le SUV électrique est affiché à partir de 109 800 yuans, ce qui équivaut à environ 13 900 euros. Mais attention, car cela reste à prendre avec des pincettes.

Crédit : Leapmotor

Pour l’heure, cette nouvelle voiture est produite en Chine, et elle est donc soumise à une forte taxation à son arrivée en Europe. Celle-ci est de l’ordre de 30,8 %, en plus des 10 % déjà en vigueur depuis plusieurs années. Cependant, une production sur le Vieux Continent n’est pas à exclure, alors que la petite T03 est actuellement assemblée en Pologne, dans l’usine de Tychy. Elle n’a pas le droit au bonus car les composants proviennent tous de Chine.

Mais à quoi a t-on le droit sur la version d’entrée de gamme de ce Leapmotor B10 ? Ce dernier est livré de série avec un écran tactile de 14,6 pouces associé à une commande vocale et compatible avec les mises à jour OTA à distance. Il a aussi le droit à l’intelligence artificielle et est couplé à un combiné d’instrumentation numérique de 8,8 pouces. Il faudra en revanche opter pour le troisième niveau de finition pour avoir le droit au karaoké ainsi qu’au mode sentinelle comme chez Tesla. Les sièges sont quant à eux à réglage manuel et en similicuir.

Deux motorisations au programme

Outre son poste de conduite, qui a été dévoilé au mois de février 2025, le nouveau Leapmotor B10 se décline en deux versions, toutes électriques. La première a le droit à un moteur fourni par Zhuzhou CRRC Times Electric, qui revendique une puissance de 177 chevaux. De quoi lui permettre d’atteindre les 160 km/h. La seconde variante va jusqu’à 214 chevaux et passe à 170 km/h. Deux batteries LFP (lithium – fer – phosphate) sont aussi disponibles, avec une capacité de 56,2 et 67,1 kWh, offrant une autonomie maximale de 510 kilomètres selon le cycle WLTP.

La recharge s’effectue quant à elle de 30 à 80 % en 19 minutes, ce qui reste correct. Pour mémoire, le nouveau SUV électrique mesure 4,52 mètres de long pour 1,89 mètre de large et 1,66 mètre de haut. Il peut accueillir cinq personnes à son bord au total, avec un empattement de 2,74 mètres. Le volume de coffre est quant à lui compris entre 420 et 1 415 litres lorsque la banquette arrière est rabattue.

Crédit : Leapmotor

Le Leapmotor B10 rivalise également avec la Peugeot e-3008 ainsi que le Renault Scénic E-Tech. Reste désormais à savoir quand démarreront les premières livraisons en France. Mais il se dit que le lancement de ce nouvel arrivant chez nous est prévu d’ici à la fin de l’année 2025. Nous en saurons alors plus sur le prix final du SUV à ce moment là.