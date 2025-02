Cette voiture électrique chinoise concurrente des Scénic et 3008 arrive bientôt en Europe et nous donne une idée de son prix

Présenté à Paris en 2024, le Leapmotor B10 pointe le bout de son nez. Avant son arrivée en Europe dans le réseau Stellantis, cette voiture électrique va bientôt ouvrir ses préventes en Chine, de quoi se donner une première idée de son tarif.

Crédit : Leapmotor

Les constructeurs chinois ont l’Europe dans le viseur, et le dernier Mondial de l’Auto de Paris, en octobre 2024, en fut la preuve avec trois premières mondiales : le BYD Sealion 7, la Xpeng P7+ et le Leapmotor B10.

Pour aller plus loin

Voici la Leapmotor B10 : elle se frotte aux Renault Scenic E-Tech, Peugeot E-3008 et Ford Explorer pour beaucoup moins cher

C’est ce dernier qui nous intéresse aujourd’hui. La marque, associée à Stellantis pour sa distribution hors de Chine, vient d’annoncer sur Weibo l’ouverture prochaine des précommandes du SUV électrique, et de donner quelques indications sur le tarif.

Un tarif attractif ?

Leapmotor ouvrira donc les précommandes de son B10 en Chine le 10 mars 2025, et commente : « le Leapmotor B10 est la première voiture de moins de 150 000 yuans à être équipée d’un radar laser, offrant ainsi une nouvelle expérience de conduite intelligente ».

Jusqu’à 230€ offerts + 3 mois gratuits Une carte pour ceux qui en veulent plus : plafonds de paiements et de retraits élargis, paiements à l’étranger sans frais, assurances et assistance voyage… La carte BforZEN est gratuite pendant 3 mois

Deux choses, donc : le B10 disposera d’un LiDAR, de quoi aider à sa conduite autonome (un équipement en vogue en Chine, même si la vision par caméra tant vantée par Tesla semble gagner du terrain), et le tarif d’accès sera, en Chine du moins, sous l’équivalent de 19 650 euros.

Crédit : Leapmotor

À cela, il faut ajouter quelques précisions. D’un, les voitures électriques chinoises disposant d’un LiDAR en sont souvent dépouillées à leur arrivée en Europe : le Leapmotor C10, pour rester dans la marque, en est un bon exemple.

De deux, les tarifs des précommandes sont souvent supérieurs à ceux des tarifs « catalogue », et ce prix pourrait donc évoluer. Enfin, inutile d’espérer ce B10 en Europe à ce prix – il faudrait compter plus ou moins le double. Cependant, il est étonnant de constater que le C10, pourtant plus grand, est proposé à partir de 128 800 yuans en Chine (168 800 yuans pour la version dotée d’un LiDAR). La différence n’est donc pas énorme.

Une voiture électrique intéressante

L’occasion de faire un petit rappel de ce Leapmotor B10. Ce SUV électrique de 4,52 mètres de long arrivera donc en pleine jungle de cette catégorie âprement disputée en Europe : Peugeot E-3008, Renault Scénic E-Tech, Skoda Elroq, Volkswagen ID.4 et bien d’autres l’attendent de pied ferme.

Crédit : Leapmotor

À ces concurrents, le B10 répond par une architecture SDV maison, baptisée Leap 3.5, connectant la quasi-intégralité des éléments techniques de la voiture (un peu à l’image de Tesla). Leapmotor s’est également rapproché de Qualcomm pour bénéficier de ses Snapdragon Cockpit Platform et Snapdragon Ride Platform – de quoi promettre, respectivement, des écrans et des aides à la conduite de premier ordre.

Leapmotor reste discret sur l’habitacle et les caractéristiques de son B10, mais les précommandes devraient permettre d’en savoir plus. Il sera distribué en Europe dans le réseau Stellantis, et pourrait même être produit dans une des usines européennes du groupe. Pas sûr que cela lui ouvre les portes du bonus écologique français, avec le récent durcissement des conditions d’éligibilité.