Voici la Leapmotor B10 : elle se frotte aux Renault Scenic E-Tech, Peugeot E-3008 et Ford Explorer pour beaucoup moins cher

Le constructeur chinois Leapmotor, soutenu par le géant Stellantis, dévoile son B10 au Mondial de l’Automobile de Paris. Et nous l’avons vu.

Leapmotor B10 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Le monde de l’automobile est en pleine révolution, et le Mondial de l’Automobile de Paris 2024 en est la preuve vivante.

Parmi les nombreuses nouveautés présentées, une attire particulièrement l’attention : le Leapmotor B10. Ce SUV électrique compact, premier modèle de la nouvelle série B du constructeur chinois, fait son entrée fracassante sur la scène internationale.

Leapmotor : le petit poucet chinois aux grandes ambitions

Leapmotor n’est pas un nom familier pour la plupart des automobilistes. Pourtant, cette jeune marque chinoise a de sérieux atouts dans sa manche. Soutenue désormais par le géant Stellantis (qui regroupe des marques comme Peugeot, Citroën, Fiat ou encore Jeep), Leapmotor International est une coentreprise qui est sensé combiner la compétitivité du constructeur chinois avec l’expérience et le réseau mondial d’un acteur international.

Leapmotor B10 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Le B10 est leur cheval de Troie pour conquérir l’Europe. Ce SUV compact se positionne dans le segment B, un créneau particulièrement prisé sur le Vieux Continent. Mais qu’est-ce qu’un véhicule de segment B exactement ? Il s’agit généralement de voitures compactes, idéales pour un usage urbain et périurbain, elles offrent un bon compromis entre espace intérieur et encombrement extérieur réduit. Pensez à des modèles comme la Renault Clio ou la Peugeot 208, mais ici dans une version SUV et 100% électrique.

Ici, on parle néanmoins d’un véhicule qui fait 4,50 mètres de long, on est donc plutôt en face d’un Peugeot 3008 électrique, un Renault Scenic E-Tech ou encore le dernier Ford Explorer.

Un prix cassé

Ce qui fait la force du Leapmotor B10, c’est sa proposition de valeur. Il embarque une technologie dernier cri, notamment grâce à l’architecture LEAP 3.5 sur laquelle il est construit. Cette plateforme offre des fonctionnalités avancées d’aide à la conduite (ADAS), un cockpit numérique personnalisable et des capacités de conduite intelligente. En clair, on parle d’une voiture connectée et semi-autonome.

Leapmotor B10 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Côté motorisation, le B10 fait dans la simplicité : un seul moteur électrique de 215 ch monté à l’arrière, couplé à une batterie de 69,9 kWh. Cela lui confère une autonomie annoncée à environ 422 km. C’est dans la moyenne haute du segment.

Mais le vrai coup de maître de Leapmotor, c’est le prix. Bien que non officiellement annoncé, les rumeurs parlent d’un tarif autour, voire en-dessous, des 30 000 €. C’est tout simplement imbattable face à la concurrence européenne. À titre de comparaison, le Renault Scenic E-Tech démarre à 39 990 € hors bonus, et le Skoda Elroq à 33 300 €. Même avec le bonus écologique, le B10 resterait nettement moins cher.

Un design très correct

Visuellement, le B10 joue la carte de la modernité avec un design carré aux porte-à-faux courts. Il reprend les codes esthétiques de son grand frère, le C10, avec des lignes fluides pour optimiser l’aérodynamisme, des poignées de porte affleurantes (un détail qu’on trouve généralement sur des voitures un peu plus chers), et des bandes lumineuses à l’avant comme à l’arrière.

Leapmotor B10 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Une particularité intéressante : le B10 opte pour des phares à deux étages, avec des feux de jour en position haute et les projecteurs principaux intégrés au bouclier. C’est un choix stylistique qui devrait lui permettre de se démarquer dans la jungle urbaine.

Leapmotor B10 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Malheureusement, Leapmotor n’a pas encore dévoilé l’intérieur du véhicule. On peut cependant s’attendre à un habitacle épuré, dominé par un grand écran central regroupant la majorité des commandes, comme c’est le cas dans le C10. L’instrumentation numérique personnalisable derrière le volant devrait également être de la partie.

Leapmotor B10 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Une stratégie d’expansion agressive

Leapmotor ne fait pas les choses à moitié. Le constructeur a déjà commencé ses ventes en Europe le 23 septembre dernier, avec plus de 200 concessionnaires répartis dans 13 pays. Et ce n’est qu’un début : l’objectif est d’atteindre 500 points de vente d’ici fin 2025. C’est une expansion éclair qui montre bien les ambitions du groupe.

Plus intéressant encore, des managers de Leapmotor affirment que ses véhicules seront éligibles au bonus écologique en France. La marque prend même déjà des commandes en intégrant ce bonus dans le prix. Pour y parvenir, les véhicules seraient assemblés en Pologne, pour répondre aux critères d’origine européenne nécessaires pour bénéficier des aides.