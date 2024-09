Ce mystérieux SUV électrique chinois devrait être l’une des stars du Mondial de Paris

Après la T03 et le C10, Leapmotor s’apprête à enrichir son catalogue européen avec un toute nouvelle voiture électrique. Ce dernier, nommé B10, prend la forme d’un SUV, comme le montrent les premières photos officielles. Et il fera ses premiers pas devant le public lors du Mondial de Paris dans quelques jours.

Crédit : Leapmotor

Parmi les plus de 150 marques chinoises qui existent actuellement, il y a Leapmotor. Encore assez méconnue en France, bien que déjà présente chez nous avec la petite citadine T03 que nous avions pu essayer, la firme commence à bien se développer dans nos contrées.

Un SUV électrique inattendu

Et pour cause, elle a signé un accord avec le groupe Stellantis (dont Peugeot, Citroën, Fiat ou encore Alfa Romeo font partie), pour que ce dernier puisse assembler et commercialiser les voitures de la jeune marque chinoise. Et alors que les prix canons de la T03 et du SUV C10 viennent tout juste d’être dévoilés pour l’Europe, voilà qu’un autre modèle est en cours de préparation.

Il s’agit du Leapmotor B10, qui prend la forme d’un SUV électrique et qui demeure encore très mystérieux. Car comme le précise le site Car News China, celui-ci n’était même pas prévu dans le plan produit de la marque annoncé l’an dernier, même s’il pourrait en fait s’agit du projet A12 brièvement évoqué. Mais voilà que l’on commence à en savoir un peu plus à son sujet, puisque plusieurs photos officielles ont été publiées sur la page Weibo du constructeur chinois.

Crédit : Leapmotor

On y voit le véhicule encore lourdement camouflé rouler dans un désert. Pour l’heure cependant, les informations sur le véhicule sont encore très restreintes.

On ne connaît pas encore les dimensions, qui devraient cependant être plus compactes que les 4,74 m du C10. La longueur devrait tourner autour des 4,50 mètres environ, de quoi lui permettre sans doute d’aller chasser directement sur les terres des Renault Scénic E-Tech ou Peugeot E-3008, même s’il faudra encore patienter avant d’en avoir le cœur net.

Une patience qui devrait être rapidement récompensée, puisque Stellantis a confirmé dans un communiqué tout juste publié que ce nouveau B10 fera ses premiers pas lors du prochain Mondial de Paris, qui ouvrira ses portes au grand public dès le 15 octobre prochain.

Une motorisation 100 % électrique

Pour le moment, nous en savons encore très peu sur ce nouvel arrivant, qui sera logiquement aussi commercialisé en France, et pourrait même être produit sur le sol européen (la T03 étant assemblée dans l’usine Fiat de Tychy, en Pologne), ce qui lui permettrait de bénéficier du bonus écologique français, dont le montant pourrait cependant être revu à la baisse dès l’an prochain.

Mais alors, que sait-on déjà sur ce nouveau Leapmotor B10 ? Selon Leapmotor, le SUV électrique reposera sur la plateforme B du constructeur chinois. Celle-ci est inédite et reste très secrète ; la marque précise simplement qu’elle utilise l’architecture Leap3.5, une évolution de la Leap3.0 sur laquelle repose le C10.

Voilà qui laisse entrevoir une connectivité de haut niveau (on parle de SDV, pour software defined vehicle), mais aussi des batteries utilisant la technologie CTC (cell to chassis). C’est-à-dire que les cellules sont directement intégrées au châssis de la voiture, permettant de gagner de la place et de réduire les coûts de production. Ce qui pose cependant quelques problèmes en cas d’accident comme nous l’avions expliqué dans un précédent article. Pas un mot en revanche sur l’autonomie, qui devrait logiquement être assez généreuse afin de répondre aux besoins des clients.

Crédit : Leapmotor

Il faudra donc encore patienter quelques jours pour en savoir plus à son sujet, tandis que les premières livraisons devraient sans aucun doute démarrer en 2025. Pour ce qui est du prix, rien n’a encore été confirmé, mais il devrait se cantonner aux alentours des 30 000 euros – le grand C10 débutant à 36 400 euros.