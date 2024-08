Le bonus écologique pour les voitures électriques pourrait être revu de fond en comble : voici les premières pistes

Selon certaines informations, le bonus écologique pour l’achat d’une voiture électrique pourrait encore être réduit dès l’an prochain en France. Et il se pourrait qu’il ne soit plus réservé qu’aux automobilistes les plus modestes, à l’image du leasing social. Mais attention, car tout cela pourrait être chamboulé par le prochain gouvernement.

Créé en 2007, le système de bonus / malus a pour but d’inciter les automobilistes à se tourner vers des voitures plus propres, et notamment des autos électriques. Mais ce dispositif n’a cessé d’évoluer au fil des années, pour devenir de plus en plus restreint, notamment en ce qui concerne l’aide financière du gouvernement.

Un bonus encore en baisse

Ce petit coup de pouce de l’État sert à réduire le prix à l’achat des voitures zéro-émission (à l’échappement), afin de les rendre un peu plus accessibles. Le but, accroître les immatriculations, alors que les automobilistes trouvent encore que cette motorisation reste trop chère. Mais s’il y a quelques années, le bonus était de 7 000 euros pour tous et ouvert à tous les modèles, les choses ont bien changé. Et cela devrait encore s’empirer dès l’an prochain.

C’est en tout cas ce qu’explique le site Contexte, relayé par les journalistes des Echos. Ces derniers nous indiquent que le premier ministre, Gabriel Attal, vient d’envoyer les « lettres plafond » aux différents ministères, afin d’allouer leur budget pour l’année 2025. Et l’un de ceux qui devrait le plus trinquer est celui de la Transition Écologique. Certains dispositifs tels que MaPrimeRenov’ ou encore le bonus écologique devraient être fortement rabotés à partir de l’an prochain, avec de nouvelles conditions.

Mais alors, à quoi faut-il s’attendre si l’on veut acheter une voiture électrique en 2025 ? Pour l’heure, rien n’a encore réellement été communiqué, et il ne s’agit que de spéculations. Mais quoi qu’il en soit, le montant de l’aide de l’État pour l’achat d’un tel véhicule devrait être fortement raboté dès le 1er janvier prochain. Si ce dernier est actuellement affiché à 4 000 euros sans conditions de revenus, il pourrait finalement passer à seulement 3 000 euros l’an prochain.

Mais ce n’est pas tout, car le gouvernement pourrait également décider d’appliquer la même recette que pour le leasing social et la prime à la conversion. Ce qui signifie concrètement que seuls les automobilistes les plus modestes pourraient finalement avoir le droit au bonus écologique. Cette distinction avait déjà quelque peu commencé, avec la fin de l’octroi du bonus écologique pour les voitures électriques dont le prix dépasse la barre des 47 000 euros.

Un budget amputé et des conditions plus strictes

Cependant, une chose est sûre, le bonus écologique ne sera pas purement et simplement supprimé pour tout le monde, puisque l’État avait promis qu’il serait en vigueur au moins jusqu’en 2027. Quoi qu’il en soit, rien n’a encore été officiellement confirmé par le gouvernement ni par les ministères concernés. Et qu’en est-il du leasing social ? À l’heure actuelle, les informations n’ont pas été dévoilées, mais on sait que ce dernier sera bien de retour l’an prochain. Ce qui ne fait pas du tout plaisir aux distributeurs, qui attendaient toujours le remboursement du gouvernement il y a quelques semaines.

Mais il est fort possible que les conditions deviennent encore plus sévères. Pour mémoire, 25 000 dossiers avaient été validés l’an dernier, un chiffre qui avait finalement été porté à 50 000 face à l’engouement de la part des automobilistes. Et pour cause, cette mesure a rencontré un très grand succès en France, attirant majoritairement une clientèle très jeune. Mais puisque le budget du ministère dédié aux dépenses allouées à l’achat de voitures électriques devrait passer de 1,5 à 1 milliard d’euros, certaines choses pourraient changer.

Pour mémoire, le leasing social est uniquement réservé aux automobilistes dont le revenu fiscal de référence par part est situé sous les 15 400 euros. De plus, il n’est accordé que pour l’achat de certaines voitures, produites en Europe. De son côté, le bonus écologique exclut depuis le 1er janvier dernier touts les autos fabriquées en Chine, comme la Dacia Spring ainsi que la MG4. De plus, il a également été supprimé pour les véhicules achetés par des sociétés, de même que pour les modèles hybrides rechargeables depuis quelques années.

Précisons toutefois que la situation politique actuelle du pays pourrait mener à un changement profond des règles lors du changement de gouvernement. Ce dernier pourra donc revenir sur ces mesures, et annuler par exemple la baisse du budget alloué au ministère de la Transition écologique.