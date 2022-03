Marque plutôt jeune sur le marché européen de la téléphonie, Vivo propose un catalogue de modèles assez large et qui dispose de produits assez distincts. Suivez le guide pour y découvrir les meilleurs smartphones Vivo.

Le TOP 3 des meilleurs smartphones Vivo

Dans un secteur déjà chargé comme celui de la téléphonie mobile, il est compliqué de s’y faire une place au soleil. Après une entrée réussie en Chine où il est désormais numéro 2, le constructeur Vivo a fait son entrée en France fin 2020 avec l’ambition de conquérir un marché déjà occupé par ses camarades chinois.

Face à des concurrents comme Xiaomi, Realme ou encore Oppo, la marque chinoise a pour atout un catalogue de smartphones encore compact et lisible. Quelque chose que n’est pas capable de proposer un Xiaomi et ses dizaines de sorties par an.

Vivo X60 Pro Le meilleur smartphone Vivo

Le haut de gamme chez Vivo est symbolisé par la gamme « X ». Le dernier en date de ce catalogue est le Vivo X60 Pro. Un smartphone qui affirme ses ambitions avec d’abord un design maîtrisé de bout en bout prouvant son statut de produit premium.

En termes d’écran tactile, le smartphone se dote d’une dalle de 6,56 pouces de type AMOLED avec à la clé une définition en Full HD+. Cerise sur le gâteau, un taux de rafraîchissement adaptatif capable de grimper jusqu’à 120 Hz. Vous pourrez aussi compter sur une certification d’étanchéité IP67.

L’une des forces du téléphone est aussi dans les performances. La puce Snapdragon 870, accompagnée par 12 Go de mémoire RAM, est à l’aise dans toutes les situations. Grâce à cela, il est possible de jouer à des titres sur mobile sans le moindre problème. En matière d’autonomie, une batterie de 4200 mAh est mise en place, permettant de tenir une journée. La charge rapide à 33 W peut remplir la batterie à 100 % en une heure.

La partie photographique se compose de trois objectifs différents. La composition générale des clichés reste de bonne facture. On notera surtout l’apport du capteur gimbal pour la stabilisation lors de la prise des vidéos. En bref, ce smartphone est une excellente introduction à Vivo. Notre test complet du X60 Pro vous donnera plus d’informations.

Vivo X51 Découvrez la marque

Le premier smartphone haut de gamme Vivo est le X51 5G. Pour un premier essai en Occident, le constructeur a prouvé son savoir-faire avec un design tout en rondeur. La préhension du produit est aisée pour ne pas mettre à l’épreuve votre main.

Au rayon des qualités, le smartphone dispose une bonne autonomie grâce à sa batterie de 4315 mAh. Le Vivo X51 5G n’est certes pas un marathonien, mais permet une journée et demie d’utilisation. Cela va de pair avec une configuration raisonnable surmontée par une Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM. De bonnes performances sur le plan du rapport qualité/prix.

La photographie introduit déjà le capteur gimbal pour la stabilité en vidéo, mais pas seulement. La photographie est assurée par quatre objectifs complémentaires, dont le principal construit par Sony. Le rendu des clichés est bon dans son ensemble même si l’on peut reprocher un manque de fidélité des couleurs.

En ce qui concerne l’écran tactile, c’est un bel écran AMOLED de 6,56 pouces construit par Samsung qui est mis en place. Dans l’ensemble, le Vivo X51 5G est un bon produit comme vous le confirme notre test. Il commence toutefois à accuser son âge et on vous conseille d’attendre des promos si vous êtes intéressés.

Vivo V21 Le pari de la jeunesse

Outre le haut de gamme, le constructeur chinois s’attaque aussi à d’autres tranches de prix, s’adressant à un public plus jeune. C’est le cas du Vivo V21, avec un usage clairement destiné aux selfies et à la photographie en général.

Point assez rare à ce niveau de prix, le V21 est un smartphone pensé pour la prise de clichés. À l’arrière, ce sont trois objectifs photographiques placés pour prendre des clichés assez polyvalents. Surtout à l’avant puisqu’un objectif total de 44 mégapixels est mis en place et un mode de photo dédié est en place. Vous l’aurez saisi, le smartphone est très attractif au regard de l’investissement.

N’allez pas croire pour autant que le produit néglige aussi les autres domaines. L’animation est ainsi assurée par une puce MediaTek Dimensity 800 U accompagnée par 8 Go de RAM. Le traitement logiciel des photos est assez rapide même si quelques lenteurs sont à déplorer. La batterie de 4000 mAh assure de son côté une journée d’utilisation.

Enfin, l’écran tactile mesure 6,44 pouces avec une définition en Full HD+. Le rafraîchissement proposé est capable de grimper à 90 Hz. Vous souhaitez en apprendre plus sur le téléphone ? Nous vous conseillons la lecture de notre test du Vivo V21.

Vivo Y72 Le plus endurant

La gamme la plus abordable chez Vivo est affublée de la lettre Y. Parmi les plus récents modèles au sein du catalogue on trouve le Y72, un appareil milieu de gamme à la fiche technique tout de même intéressante.

Au contraire des modèles présentés plus haut, celui-ci vise la stabilité dans ses usages. Pour ce faire, le téléphone dispose d’une belle batterie de 5000 mAh avec une charge rapide 18 W. À tel point que le téléphone est salué par la critique pour sa gestion de l’autonomie en toutes circonstances. Comprenez, il deviendra un compagnon de votre quotidien sans que vous ayez à vous en soucier.

En matière d’animation, c’est un processeur Mediatek Dimensity 700 compatible 5G qui est à la barre. La puce est aussi accompagnée par 8 Go de mémoire RAM pour maintenir un fonctionnement fluide, quelle que soit l’application sollicitée. Certes, le Vivo Y72 n’est pas un foudre de guerre, mais il remplit son office.

Dans le rayon des points faibles, l’appareil photo a subi quelques concessions. Certes, le téléphone se dote d’un triple capteur, mais le rendu général est trop juste pour être satisfaisant. De même, l’écran LCD de 6,58 dispose d’une luminosité un peu faible, mais aussi d’un rafraîchissement limité à 60 Hz.

Ces défauts sont bien entendus à prendre en compte sous le spectre du prix de vente. Pour 250 euros, le Vivo Y72 5G est une belle affaire sur le plan du rapport qualité/prix.

Vivo continue sur sa lancée et continue de renforcer toutes ses séries. Le Y76 vient renforcer le Y72 sur le milieu de gamme, avec un débarquement dans l’hexagone prévu en avril.

Il dispose d’un bel écran de 6,58 pouces avec une définition Full HD+ ainsi qu’un rafraîchissement maximal de 60 Hz. En termes de construction, il est l’un des plus fins jamais proposés par le constructeur avec une épaisseur de 7,79 mm.

La partie photo connaît quelques améliorations. C’est toujours un triple appareil photo mis en place même si l’objectif principal dispose d’une résolution totale de 50 mégapixels. Sur la face avant, un unique objectif de 16 mégapixels s’occupe des selfies.

Dans le volet de la puissance interne, l’animation est gérée par une MediaTek Dimensity 700 compatible 5 G. La puce s’appuie sur 8 Go de mémoire RAM. Il est compatible 5G et le logiciel Funtouch OS 12 est de la partie.

En matière de disponibilités, le Vivo Y76 5G sera sur les étals à la mi-avril pour un prix de départ à 329 euros.

Tout savoir sur Vivo

Si vous ne parvenez pas à prendre une décision sur votre futur téléphone, pas de panique. Prenez le temps de découvrir la marque chinoise dans tous ses aspects afin de faire le choix le plus éclairé possible.

Qui est Vivo ?

Ancienne division du groupe BBK Electronics, Vivo a pris son entière indépendance en 2001. La marque n’a donc aucun lien avec Oppo, OnePlus ou encore Realme. L’entreprise a lancé ses premiers smartphones en 2011 pour le marché chinois avant de faire son arrivée en Europe et dans l’Hexagone en 2020. La marque est régulièrement dans le top 3 des meilleurs vendeurs de téléphones en Chine.

Quelles sont les gammes de smartphones Vivo ?

Au sein de catalogue en Europe du constructeur, plusieurs gammes sont disponibles. Il est donc nécessaire de distinguer celles-ci afin de vous aider à faire le meilleur choix possible.

La gamme X . La série phare de chez Vivo, elle présente une fiche technique de haut niveau avec de belles prestations. L’expérience photographique est de qualité. Si les smartphones débutent à 700 euros, il est ensuite possible de les trouver autour de 500 euros.

. La série phare de chez Vivo, elle présente une fiche technique de haut niveau avec de belles prestations. L’expérience photographique est de qualité. Si les smartphones débutent à 700 euros, il est ensuite possible de les trouver autour de 500 euros. La gamme V . La deuxième dénomination du constructeur s’adresse plutôt à un public jeune. À l’instar du V21, les appareils de la gamme misent surtout sur leurs design ainsi que l’expérience photo. Les selfies sont souvent mis à l’honneur. On les trouve autour de 350 euros.

. La deuxième dénomination du constructeur s’adresse plutôt à un public jeune. À l’instar du V21, les appareils de la gamme misent surtout sur leurs design ainsi que l’expérience photo. Les selfies sont souvent mis à l’honneur. On les trouve autour de 350 euros. La gamme Y. Il s’agit ici de l’entrée de gamme pour Vivo. Les smartphones portant cette lettre misent surtout sur un bon rapport qualité prix. Une distinction est à faire entre les produits 4G et les 5 G. La gamme tourne autour de 200 à 300 euros.

Cela vous permettra de faire un premier écrémage sur la gamme et identifier le produit qu’il vous faut.

Quelles sont les caractéristiques d’un téléphone Vivo ?

Le constructeur chinois se démarque d’abord par une communication différente par rapport à la concurrence. Vivo vise un public plutôt jeune, en étant par exemple l’un des sponsors de l’Euro 2020. Sur les smartphones, quelques éléments sont à prendre en compte.

Un accent est mis sur la photographie via notamment un partenariat avec Zeiss

La gamme « X » bénéficie d’un suivi logiciel de trois années complètes assurant trois mises à jour majeures pour Android.

Les mobiles de chez Vivo intègrent une surcouche maison Funtouch OS. Désormais en version 12, elle tend à devenir de plus en plus proche d’un Android stock.

