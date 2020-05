Quel smartphone Oppo choisir en 2020 ?

Dans un monde où Huawei n'a plus accès aux services Google, Oppo pourrait prendre sa place. Voici ses meilleurs smartphones.

Les meilleurs smartphones Oppo en un clin d’œil

Longtemps populaire en Asie et a fortiori en Chine où est née la marque, Oppo est arrivée officiellement en France à l’été 2018. Après des débuts assez difficiles, notamment en raison d’un produit de lancement excessivement cher, la marque a corrigé le tir courant 2019, pour devenir en 2020 un immanquable du paysage de la téléphonie mobile.

Elle a réussi à faire son trou à la faveur d’un événement imprévu, l’embargo américain interdisant à Huawei d’utiliser les services Google, mettant de fait de côté un concurrent pour le moins important. C’est un euphémisme. Le compatriote sur la touche, Oppo peut s’emparer du terrain et arrive à marquer grâce à une gamme complète… mais parfois peu claire. Mettons donc les choses à plat.

Commençons par le plus luxueux des smartphones Oppo : l’Oppo Find X2 Pro, le successeur du Find X premier du nom qui avait lancé la marque en France. Si le premier était une proposition discutable, le Find X 2 Pro fait consensus. L’objet a tout d’un téléphone haut de gamme de 2020 et cela se voit dès le design particulièrement travaillé. Il est notamment symbolisé par un écran poinçonné et incurvé sur les côtés ainsi que par une face à arrière en similicuir très sympathique et qui le différencie de ses concurrents.

Outre l’esthétique, il n’oublie pas la technique avec une très belle dalle AMOLED QHD+ 120 Hz d’une diagonale de 6,7 pouces. Elle a en plus le mérite d’être bien calibrée et particulièrement lumineuse. Il en va de même pour le moteur avec un processeur Qualcomm Snapdragon 865 accompagné par pas moins de 12 Go de mémoire vive. C’est simplement ce qu’il se fait de mieux sur le marché actuellement et c’est compatible 5G.

La partie photo est bien dotée également avec un trio de capteurs, dont un téléphoto 5x permettant d’effectuer un zoom hybride 10x également. Plus généralement, il s’en sort bien en photo, même s’il commet quelques légers impairs, notamment en ultra grand-angle. Enfin, sur l’autonomie, c’est un bon élève, mais on regrettera tout de même l’absence de recharge sans fil. À plus de 1000 euros, cela fait tache. La résistance à l’eau est en revanche présente. Vous retrouverez tous les détails dans notre test de l’Oppo Find X2 Pro.

Prochainement : Find X2 Neo

Le Find X2 a été décliné dans une version moins chère baptisé le Find X2 Neo. Proposé à 699 euros, il vient faire le lien entre le segment premium et le milieu de gamme. Comme nous le disons dans notre test du Find X2 Neo, il réussi assez brillamment. Ce dernier ne sera commercialisé que le 28 mai mais il est déjà disponible en précommande chez certains marchands.

On descend désormais en gamme avec la série Reno qui a été renouvelée pour la saison 2019-2020. C’est l’Oppo Reno 2 qui préside sur ce segment de prix. Le smartphone reprend les codes esthétiques de la famille avec un capteur photo avant logé dans un aileron qui se déploie en haut de l’appareil. C’est un élément de design unique sur le marché qui permet de proposer un écran sans encoche. Indirectement, le Reno 2 est donc un très bon compagnon pour regarder des vidéos sur son téléphone.

Modèle de milieu de gamme, le Reno n’intègre pas toutes les dernières technologies, mais offre tout de même une fiche technique solide. Cela commence par un écran AMOLED de 6,5 pouces, puis un processeur Snapdragon 730G déjà très satisfaisant, y compris pour jouer. Les 8 Go de mémoire vive viennent compléter ce joli tableau.

Le module photo est également complet avec quatre capteurs cette fois, dont un principal de 48 mégapixels et un téléphoto 2x de 13. À côté de l’ultra grand-angle de 8 Mpx, le dernier est anecdotique puisqu’il ne sert qu’au mode portrait. Toujours est-il qu’au regard de son prix, le Reno 2 est tout à fait satisfaisant en photo. La batterie est enfin un point fort avec deux jours d’utilisation durant notre test complet de l’Oppo Reno 2.

Ce Reno 2 est décliné dans une version moins onéreuse : le Reno 2 Z. Point d’aileron ici, mais une caméra « pop up » classique déjà vue sur de nombreux smartphones similaires, notamment les Xaomi Mi 9T et 9T Pro. Le mécanisme permet toutefois de conserver une face avant immaculée pour laisser toute la dalle de AMOLED de 6,55 pouces s’exprimer.

Plus que par ses caractéristiques individuelles, le terminal brille par l’équilibre général de sa fiche technique sans absence majeure ou raté. On relèvera ses deux plus gros points forts : l’autonomie, avec deux jours d’utilisation d’après notre test du Oppo Reno 2 Z et un écran de bonne facture.

On pourra toutefois lui rapprocher une partie photo qui se joue à quatre encore une fois… mais deux membres sont franchement dispensables. Oppo en a sans doute un peu trop fait, se concentrer sur le capteur principal aurait peut-être été une meilleure solution. Toujours est-il que grâce à sa récente baisse de prix, à 319 euros, le smartphone est un excellent choix dans ce budget.

Notez que des Reno 3 ont été annoncés en Chine, mais ils n’ont pas encore mis le pied dans nos contrées pour le moment.

Enfin, l’entrée de gamme se compose de deux smartphones avec les Oppo A9 et Oppo A5. C’est le premier qui nous convainc le plus grâce à son très bon rapport qualité-prix, même si le segment « autour de 200 » est particulièrement compétitif puisque Realme et Xiaomi y bataillent déjà ardemment… et restent les champions selon nous.

Toutefois, l’Oppo A9 intègre ne démérite pas avec sa dalle LCD de 6,5 pouces, son processeur Qualcomm Snapdragon 665 ou son quadruple capteur photo qui s’en sort très correctement au regard de son prix. Sa batterie de 5000 mAh est son principal atout puisqu’elle offre deux jours d’utilisation.

C’est donc un smartphone intrinsèquement très correct et la meilleure option « pas chère » chez Oppo. Vous pourrez retrouver plus d’information dans notre test du Oppo A9 2020.

Pour aller plus loin

Qui est Oppo ?

Oppo une marque de smartphones chinoise appartenant à la Galaxie BBK Electronics qui chapeaute également des marques comme OnePlus, Realme ou Vivo. Elle a été fondée en 2001 et s’est rapidement développée en Asie. C’est en 2018 que la firme est arrivée en France pour poursuivre sa croissance. Selon l’institut Canalys, Oppo est le cinquième constructeur de smartphones dans le monde.

Quels sont les avantages d’Oppo ?

Il est difficile d’établir des avantages généraux pour la marque puisqu’ils diffèrent en fonction des modèles. Les terminaux Oppo proposent toutefois généralement des autonomies confortables et de la recharge rapide. Par ailleurs, elle propose souvent des éléments de design unique que l’on ne voit pas ailleurs.

Quels sont les inconvénients d’Oppo ?

Les défauts des smartphones Oppo varient selon les modèles. Toutefois, l’interface de la firme, ColosOS, est souvent décriée. De plus. La marque est par ailleurs assez régulièrement considérée en retrait sur la photo, principalement sur les segments de prix haut de gamme et premium.