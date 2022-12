Frandroid Tech Awards : découvrez notre palmarès des meilleurs produits de l’année

Vous l’avez peut-être manqué, la rédaction de Frandroid a présenté son palmarès des meilleurs produits tech de l’année. Pas de panique : voici le récapitulatif complet de chaque catégorie.

Cette année 2022 a été plutôt riche en termes de produits testés par la rédaction de Frandroid. À l’occasion de notre live Twitch pour décerner les Frandroid Tech Awards, l’ensemble des journalistes de notre rédaction a décerné des prix honorifiques aux produits que nous avons éprouvés. Retrouvez l’ensemble du palmarès répertorié au sein de nos guides d’achats.

Les smartphones

On commence tout d’abord par la catégorie principale de Frandroid : les téléphones. Pour l’occasion plusieurs thèmes ont été de mise lors de la soirée dont les meilleurs smartphones de 2022.

C’est donc l’Oppo Find X5 Pro qui est consacré meilleur smartphone de l’année par notre rédaction. Avec une note de 9/10 sur son test, le produit coche toutes les cases : Design, performances, photo et charge rapide entre autres. Il surpasse ses deux rivaux : l’iPhone 14 Pro et le Samsung Galaxy S22 Ultra. Voici l’ensemble du palmarès pour la catégorie.

Que ce soit pour son interface fluide et sans anicroche, peut-être la meilleure sur Android, son grain en photo bien à lui qui mise tout sur la clarté et qui sait capturer une scène en la magnifiant, ou encore le confort de se charge rapide et de sa puce puissante… L’Oppo Find X5 Pro coche toutes les cases du smartphone haut de gamme sans accuser de grand défaut gênant. D’aucun regretteront l’absence d’un téléobjectif permettant de voir un peu plus loin, mais c’est bien tout ce qu’on peut lui reprocher. Signe d’un très grand cru, depuis que je ne l’utilise plus, il me manque, tout simplement. Titouan Gourlin, journaliste smartphone sur Frandroid.

Les PC portables

L’autre catégorie majeure chez Frandroid ce sont les PC portables. Cette année, le marché a une nouvelle fois été très concurrentiel chez les acteurs majeurs. Si vous souhaitez faire le tri : notre guide sur les meilleurs PC portables de 2022 est disponible.

C’est le MacBook Air M2 qui a été récompensé. C’est un ultraportable haut de gamme performante, facile à utiliser, silencieuse et autonome. Le seul réel défaut du produit est son prix : à partir de 1500 euros. Le podium est complété par l’Asus Zenbook S 13 Oled et le Lenovo Yoga Slim 7i Carbon. Retrouvez ci-dessous l’ensemble du palmarès de l’univers PC.

Malgré un prix en hausse, le MacBook Air M2 s’impose comme la référence des PC portables en 2022. Bon en performance, bon en autonomie, avec un design soigné, il nous offre aussi une vision du futur de l’informatique grâce à la transition réussie d’Apple vers ARM. Cassim Ketfi, chef de rubrique PC sur Frandroid.

Les voitures électriques

Vous n’avez pas pu le manquer cette année, les voitures électriques prennent de plus en plus d’importance sur le marché et notamment en France. De son côté, la rédaction de Frandroid a multiplié les essais de véhicules afin de déterminer qu’elle est la meilleure voiture électrique de 2022.

La Tesla Model Y Propulsion 2022 est le modèle qui a obtenu ce titre honorifique. Elle se distingue d’une concurrence de plus en plus féroce grâce à un excellent rapport qualité/prix. Surtout, vous avez droit au meilleur des performances du constructeur américain tout en profitant du réseau de SuperChargeurs. Sur le podium se trouvent la MG4 et la Skoda Enyaq Coupé RS iV.

La Tesla Model Y Propulsion est la voiture électrique au meilleur rapport qualité prix : confort, habitabilité, performances, conduite semi-autonome, charge rapide : tout y est. On regrettera juste son autonomie moins élevée que les modèles plus chers. Vincent Sergère, chef de rubrique Auto sur Frandroid.

L’Audio

Sur Frandroid, l’audio regroupe plusieurs catégories de produits. Des casques audio aux barres de son en passant par les enceintes Bluetooth, le choix est vaste. Cette année, notre rédaction vous propose de distinguer les meilleurs écouteurs sans fil sortis en 2022.

Les lauréats de la catégorie sont les Apple AirPods 2 Pro. Impossible de ne pas passer à côté de cette paire d’écouteurs Bluetooth tant ces derniers nous ont séduits. Avec une note de 9/10, ils proposent tout simplement les meilleures prestations du marché à l’heure actuelle loin devant la concurrence. Les Bose QuietComfort Earbuds II ainsi que les Samsung Galaxy Buds 2 Pro complètent le podium.

Les AirPods Pro 2 sont un véritable gain en avant en termes de qualité audio pour des écouteurs sans fil. Même s’ils sont avant tout conçus pour l’écosystème Apple, ils restent largement utilisables avec les autres appareils. En prime, ils proposent un excellent confort et une réduction de bruit de très haut niveau. Geoffroy Husson, chef de rubrique Audio sur Frandroid.

La meilleure réduction de bruit : Bose QC Earbuds 2

Bose QC Earbuds 2 La meilleure enceinte nomade : JBL Flip 6

JBL Flip 6 Le meilleur casque audio : Aucun !

Aucun ! Le meilleur rapport qualité/prix : Jabra Elite 5

La TV

Sur le marché des téléviseurs, l’année est assez particulière puisque celle-ci a débuté avec une pénurie et s’achève avec la Coupe du Monde, l’un des temps forts pour les constructeurs. Quelques références ont été essayées par Frandroid et les meilleures d’entre elles sont même placées dans notre guide des meilleures TV de l’année.

Cette année, c’est la TV Panasonic TX-65LZ2000E qui remporte la palme. La TV est un véritable coup de cœur grâce à une qualité d’image irréprochable avec une dalle lumineuse et avec une bonne fidélité des couleurs. Dans la partie gaming, elle dispose d’un temps de réponse les plus bas mesurés par nos soins cette année. En bref, nous vous recommandons chaudement ce modèle. Les deux autres mentions sont la TV LG 55OLEDG2 ainsi que la Philips 55OLED936.

Le meilleur rapport qualité/prix : LG C2

LG C2 La meilleure TV Gaming : TCL C835

TCL C835 Le meilleur vidéoprojecteur : Formovie Theater

Formovie Theater Le meilleur barre de son : Sennheiser Ambeo Soundbar Plus

Les montres connectées

Les montres connectées sont les accessoires indispensables du quotidien pour accompagner votre smartphone. Comme chaque année, les constructeurs proposent leurs nouveaux modèles avec plus d’améliorations et l’ambition d’être un bon compagnon. Notre sélection des meilleures montres connectées disponibles regroupe tous les produits testés.

Notre rédaction a choisi de récompenser la Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Celle-ci est un savant équilibre entre smartwatch et montre pour le sport. Elle offre une multitude de fonctionnalités pour l’usage au quotidien, mais surtout une autonomie de deux journées, chose assez rare sous WearOS. Avec l’écosystème Samsung, vous aurez un produit idéal au quotidien. Le palmarès est complété par l’Apple Watch Series 6 et la Google Pixel Watch.

La Samsung Galaxy Watch 5 Pro propose une excellente autonomie tout en intégrant l’écosystème complet des montres Wea r OS, avec un grand nombre d’applications. Son design s’avère plutôt séduisant lui aussi et son écran est d’excellente facture. Geoffroy Husson, chef de rubrique wearable sur Frandroid.

La mobilité

Le secteur de la mobilité est en plein essor dans le secteur de la tech. La rédaction de Frandroid teste plusieurs types de produits : vélos électriques, trottinettes et même scooters électriques. Ce sont ces derniers qui sont mis à l’honneur à l’occasion des Frandroid Awards. Si vous souhaitez notre avis complet, consultez notre guide d’achat des meilleurs scooters électriques.

Notre équipe a souhaité mettre en avant le scooter Silence S01 Plus. Ce dernier a obtenu la note de 9/10 lors de notre test avec beaucoup d’atouts à faire valoir. Le scooter équivalent 125 cc offre un design assez irréprochable tout en étant confortable une fois assis sur la selle. L’excellente autonomie et la connectivité en place en font le meilleur scooter électrique de 2022. Il devance le BMW CE 04 et le Segway-Ninebot E125S.

Le scooter Silence S01 Plus est un véritable allié du quotidien avec une selle généreuse pour deux personnes, une application compagnon, une bonne autonomie et une recharge bien pratique. Les performances de conduite n’ont rien à envier à la BMW CE04 tout en restant accessible en termes de prix. Grégoire Huvelin, chef de rubrique mobilité sur Frandroid.

Le meilleur scooter rapport qualité/prix : Niu NQi GTS (2022)

Niu NQi GTS (2022) Le meilleur vélo électrique : IWEECH

IWEECH Le meilleur vélo au rapport qualité/prix : NCM C5

NCM C5 La meilleure trottinette électrique : Segway KickScooter P100SE

