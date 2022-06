Asus fait confiance au tout nouveau Ryzen 7 6800U pour propulser son tout nouveau ultrabook Zenbook S 13 OLED. À raison ? C'est ce que nous allons voir dans ce test.

Si AMD a mis plus d’une claque à Intel sur ces dernières années, l’équipe bleue est enfin revenue en montrant les dents avec sa 12e génération. Sur le terrain des ordinateurs portables, le duel est resté très serré entre les deux entités. Chez Asus, le pari a été fait de faire confiance au Ryzen 7 6800U, tout dernier du lot sous l’architecture Zen 3+, pour propulser son dernier ultrabook phare : le Zenbook S 13 OLED. Déterminons donc s’il a fait le bon choix.

Asus Zenbook S 13 Oled (UM5302) Fiche technique

Modèle Asus Zenbook S 13 Oled (UM5302) Taille de l'écran 13.3 pouces Définition 2880 x 1800 pixels Technologie d'affichage OLED Écran tactile Oui Processeur (CPU) Ryzen 7 6800U Puce Graphique (GPU) AMD Radeon Mémoire vive (RAM) 16 Go Mémoire interne 512 Go, 1 To Norme Wi-Fi Wi-Fi 6E Version du Bluetooth 5.2 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Dimensions 296,7 x 14,9 x 210,5 mm Poids 1100 grammes Fiche produit

Asus Zenbook S 13 Oled (UM5302) Design

Pour qui a suivi de près comme de loin les évolutions du design d’Asus sur les dernières années, ce Zenbook S 13 OLED ne sortira pas du lot. Ce qui ne veut pas pour autant dire qu’il n’est pas superbement bien construit : il ne déroge simplement pas à une règle aujourd’hui bien établie.

Dans notre coloris bleu nuit de test, on remarque surtout sur son dos métallique et légèrement texturé le logo Asus, qui forme une flèche réfléchissante et élégante sur le coin gauche. En bas, « Asus Zenbook » est sobrement noté en blanc, dans une police sans sérif élégante qui correspond à son temps. Deux petits patins caoutchouteux cassent quelque peu cette sobriété pour accompagner l’ErgoLift, là encore un concept d’Asus qui revient toujours : lorsque vous ouvrez l’ordinateur, il se surélève de lui-même légèrement pour améliorer la prise d’air. Sa charnière reprend les mêmes lignes de design que les modèles à 360°, bien que celle-ci soit figée ici.

Sur le côté gauche, on retrouve la sortie d’air de la ventilation, qui s’ouvre également en bas. Ce dernier est par ailleurs surélevé par des patins en caoutchouc fins, mais épais, qui garantissent de ne pas griffer sa machine aisément tout en laissant l’ordinateur respirer. Hélas, on y trouve également les deux haut-parleurs stéréo, qui seront donc bouchés en un rien de temps une fois le Zenbook S 13 OLED posé sur les genoux.

Ce dernier se fait surtout remarqué pour sa finesse, à seulement 1,49cm mesuré au point le plus épais, et sa légèreté, puisqu’il ne pèse que 1,096kg. Ses lignes franches, mais arrondies au coin lui donnent une allure indubitablement premium ; on pardonnera aisément qui fanfaronnera ordinateur en main.

Clavier et pavé tactile

Le constructeur taïwanais n’a pas pour habitude de décevoir sur ses interfaces, et ne le fait toujours pas ici. Notre modèle de test est pourvu d’un clavier QWERTY, mais celui-ci est naturellement en AZERTY sur notre territoire. Les touches plein format sont facilement accessibles, et leur course est vraiment satisfaisante pour un clavier d’ordinateur portable. Tout autant que le rétroéclairage, réglable sur plusieurs niveaux comme toujours. Notez tout de même l’intégration du lecteur d’empreintes digitales sur la touche d’allumage de l’appareil, qui servira de système de sécurité biométrique. Ce dernier retient votre empreinte dès l’appui, faisant que vous pourrez rapidement vous connecter à votre compte.

Le pavé tactile fait lui aussi appel à des technologies aujourd’hui réputées d’Asus, particulièrement sur la possibilité de le transformer en pavé numérique en un appui au coin supérieur droit de celui-ci. Cette technologie est toujours aussi appréciable, surtout quand elle est intégrée à rectangle de verre assez large pour être confortable et qui glisse excellemment bien sous le doigt. La formule est connue, certes, mais toujours aussi maîtrisée.

Connectique

La bonne surprise de la connectique est à voir du côté gauche de l’appareil. Si sur certains modèles, comme l’Asus Zenbook 14 OLED, cette tranche est réservée à la sortie d’air, elle intègre ici un port USB C 3.2 Gen 2. C’est peut-être un détail pour vous, mais pour qui est droitier et doit connecter de nombreux accessoires pour bosser, ça veut dire beaucoup. A droite justement, on retrouve deux autres ports USB C 3.2 Gen 2 ainsi qu’un combo jack.

Deux absences notables donc : celle d’un lecteur de cartes microSD, et celle d’un USB A plein format. Si le dernier peut se justifier par la visée fine et légère de l’appareil, il aurait été agréable de retrouver le premier pour qu’un créatif puisse profiter avec aise de la puissance brute de la machine.

Webcam et audio

Nous le répéterons autant de fois qu’il le faudra : les webcam des ordinateurs portables ne sont toujours pas au niveau en 2022. L’Asus Zenbook S 13 OLED ne fait pas exception ici, avec un capteur qui suffira pour de la visioconférence.

L’expérience audio, conçue avec le concours de Harman Kardon, est par contre plutôt bonne. Le placement physique des haut-parleurs mériterait à être revu, mais le son est assez claire avec des trebbles bien définis et des middles serviables sans être incroyables. La basse est aux abonnés absents, comme toujours sur ces configurations, mais le tout est agréable à l’oreille. Il faudra par contre parfois la tendre un peu plus que d’habitude, puisque le volume maximal produit n’est pas très fort. Au moins, le son n’est pas distordu par la même occasion.

Asus Zenbook S 13 Oled (UM5302) Écran

L’ultraportable profite, comme son nom l’indique, d’un écran de 13,3 pouces OLED en définition 2880×1800 pixels, soit un ratio de 16:10. Ce dernier est tactile et est compatible avec l’utilisation d’un stylet. La dalle est 10 bits, et propose un taux de rafraîchissement à 60 Hz.

Sous notre sonde, DisplayCal indique que le mode natif de l’appareil nous permet une luminosité maximale de 348 cd/m² en tâches classiques, qui pourra cependant atteindre les 550 cd/m² sur du contenu HDR. La dalle couvre 173.5% de l’espace sRGB, 119;5% de l’espace Adobe RGB et 122,9% du DCI P3.

Dans nos mesures, la température de couleurs est relevée à 6404K, soit assez proche de la norme vidéo à 6500K, mais le Delta E20 moyen arrive à 4.14 pour un niveau voulu au plus proche de 1. Cependant, Asus propose plusieurs modes d’écran à choisir dans ses options logicielles, dont le DCI P3. Avec ce mode, nous arrivons à un Delta E20 moyen de 1.34.

En somme ? C’est du tout bon. Difficile d’aller contre de l’OLED, et Asus continue d’offrir les options que nous attendons pour régler facilement ou précisément la dalle aux goûts et aux besoins de tous. L’expérience est complète. Cependant, d’autres Zenbook profitent déjà du 90Hz, et la luminosité maximale en bureautique mériterait de grimper à 400 cd/m² pour assurer une meilleure lisibilité en plein soleil.

Asus Zenbook S 13 Oled (UM5302) Logiciel

Windows 11, oui. Mais aussi les bloatwares habituels d’Asus, dont un McAfee qui ne cesse d’agacer par sa seule présence. Vous avez également le droit à la suite logicielle classique d’Asus, notamment GlideX qui permet d’envoyer l’écran de votre smartphone sur votre ordinateur, mais ces derniers font toujours doublons face aux fonctionnalités intégrées à l’OS de Microsoft.

Le logiciel MyAsus cependant, qui permet de régler facilement les performances de l’ordinateur et mettre à jour les drivers de ses composants, est toujours aussi simple et efficace à utiliser.

Asus Zenbook S 13 Oled (UM5302) Performances

La voici. La partie la plus intéressante de ce test, si vous ne m’en voulez pas de le dire. L’Asus Zenbook S 13 OLED s’équipe donc du tout dernier AMD Ryzen 7 6800U, qui utilise l’architecture Zen3+ et s’équipe de 8 cœurs/16 threads pouvant booster jusqu’à 4.7 GHz. Il intègre également le chipset graphique AMD Radeon 680M, et est ainsi la première génération mobile à intégrer l’architecture GPU RDNA2. Mais si, vous savez, celle qui propulse les consoles modernes ainsi que le Steam Deck. Dans notre configuration de test, ce beau monde est couplé à 16 Go de RAM LPDDR5, ainsi que 1 To de stockage SSD M.2 NVMe en PCIe 4.0.

Benchmarks généraux

On peut voir sur le benchmark Cinebench R23 que cette puce fait terriblement bien son travail, avec un score de 1467 en monocoeur et 9623 en multicoeurs. À titre de comparaison, l’Intel Core i7-1260P qui est son rival le plus direct sur le segment l’emporte légèrement sur les tâches monocoeur, mais se fait dépasser assez significativement (presque 1000 points de plus par rapport au Zenbook 14 UX340)) sur les tâches multicoeur. Sur ce terrain, AMD garde son excellente maîtrise, qui est plus que louable sur un gabarit aussi petit que celui du Zenbook S 13 OLED. On peut également observer cette avance sur PC Mark 10, où le score de 5733 affublé à la configuration AMD prend largement l’ascendant face aux 4714 de la configuration Intel précédemment citée.

Pour ce qui est du stockage, Asus continue de faire confiance à Samsung. Et à raison : les performances sont bien au rendez-vous.

Benchmarks jeux vidéo

Il n’y a pas vraiment de sens à tester les performances en jeux vidéo de l’Asus Zenbook S 13 OLED, qui ne se destine pas véritablement à cet usage. Il a bien sûr, comme tous les ordinateurs de sa catégorie, la possibilité de faire tourner quelques jeux free-to-play peu gourmands comme League of Legends ou Rocket League. Mais cette puissance est surtout envisagée pour occuper le travailleur à l’hôtel avant que le meeting ne se relance le lendemain, ou pour tenir une présentation vidéo sur un écran 4K avec aise. Et ça se ressent : en définition native, avec les graphismes réglés en Haut et sans FSR, Shadow of the Tomb Raider nous donne un FPS moyen de seulement 15. Réglé en moyen, toujours en définition native et sans aide, Cyberpunk 2077 ne nous offre que 6 FPS. Tout cela est très certainement jouable une fois la définition et les réglages graphiques revus à la baisse, mais ce n’est pas le concept du produit.

Alors, oui. Bien sûr. Évidemment. Mais… Le Ryzen 7 6800U est déjà confirmé comme le SoC favori de futurs concurrents du Steam Deck, notamment l’Ayaneo 2. Je n’ai pas pu m’en empêcher : pardonnez-moi, car j’ai geeké. En baissant la définition à 1280×800 pixels (soit celle majoritairement choisie pour les « PC consoles portables »), toujours aux graphismes Haut et sans aide, Shadow of the Tomb Raider offre désormais 46 FPS moyen. De son côté, toujours en 800p, avec le préréglage « Steam Deck » et le FSR 1.0 activé en Equilibré, Cyberpunk 2077 monte à 42 FPS moyens.

Voilà une petite puce tout de même capable de grandes choses, qui vous offrira une certaine liberté de jeu et d’optimisation sur votre ultrabook. Et si le FSR 2.0 arrive à se démocratiser plus rapidement que la version 1.0… On pourrait être au-devant de sublimes gains.

Refroidissement et bruit

Poussé dans ses derniers retranchements, en mode performance et sur des tests bruts de décoffrage, l’Asus Zenbook S 13 OLED monte tout de même à un 52°C que l’on ressent particulièrement au niveau de la charnière sur le bas de l’appareil. Cela ne le rend pas inutilisable pour autant, mais est notable. Les ventilateurs poussés à fond sont plus qu’audibles, mais ont le mérite de ne pas avoir de bruits dérangeants comme du coil whine : seul l’air se fait sentir.

Ceci étant dit, l’ordinateur n’est pas fait pour être utilisé de la sorte avec autant d’insistance. En mode normal, il ne viendra jamais être dérangeant et les ventilateurs ne tourneront jamais vraiment à fond. Prenez donc plutôt ces mesures comme quelque chose de rassurant : même au bout de sa vie, l’Asus Zenbook S 13 OLED reste confortable.

Asus Zenbook S 13 Oled (UM5302) Autonomie

Le Zenbook S 13 OLED est équipé d’une batterie de 67Wh. Dans notre test d’autonomie PCMark 10, il s’en tire avec une durée plus que respectable de 13 heures et 47 minutes, ce qui lui garantit de tenir une véritable journée complète avec un usage varié.

Niveau charge, vous pouvez compter sur un bloc d’alimentation petit format de 65W utilisant l’USB C Power Delivery, que vous pouvez brancher sur n’importe lequel des ports de l’appareil. Ainsi, vous n’aurez jamais aucun problème à trouver un chargeur compatible.

Asus Zenbook S 13 Oled (UM5302) Prix et disponibilité

L’Asus Zenbook S 13 OLED sortira au cours du troisième trimestre en France. Sa configuration de départ intègrera un Ryzen 7 6500U, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage pour 1499 euros.