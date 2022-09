Test de l’iPhone 14 Pro Max : plus autonome, plus puissant, plus Max

Nous avons testé l'iPhone 14 Pro Max d'Apple, le plus démesuré des iPhone de 2022. Voici notre avis complet.

La génération de l’iPhone 14 se passe de modèle mini, mais multiplie les grands formats avec le Plus et le Pro Max. Si l’iPhone 14 Pro Max apporte de nombreuses améliorations par rapport au modèle de l’année dernière et la version « basique » de l’iPhone 14, il n’a en revanche que la taille de son écran pour le différencier du modèle Pro.

Après deux semaines de test, nous sommes en mesure de rendre un verdict complet sur l’iPhone 14 Pro Max, les nouveautés de Dynamic Island, ses nouveautés photo et tout le reste.

Apple iPhone 14 Pro Max Fiche technique

Modèle Apple iPhone 14 Pro Max Version de l'OS iOS 16 Taille d'écran 6.7 pouces Définition 2796 x 1290 pixels Densité de pixels 460 ppp Technologie OLED SoC A16 Bionic Puce Graphique (GPU) Apple GPU Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Appareil photo (frontal) 12 Mpx Enregistrement vidéo 4K@60 IPS Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.3 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Non Ports (entrées/sorties) Lightning Dimensions 77,6 x 160,7 x 7,85 mm Poids 240 grammes Couleurs Noir, Argent, Or, Violet Prix 1 449 € Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un iPhone 14 Pro Max prêté par Apple.

Apple iPhone 14 Pro Max Un design vraiment Max

Pour sa nouvelle génération, Apple n’a pas souhaité bousculer complètement ses codes et son design. Aussi, l’iPhone 14 Pro Max reprend les grandes lignes du modèle précédent, n’apportant que de très légères modifications ici et là. La plus évidente, celle que la firme de Cupertino a évidemment mis en avant, c’est l’encoche qui se mue en une pilule pour accueillir la caméra frontale et les capteurs nécessaires à Face ID.

En soi, la zone concrète d’affichage n’est pas particulièrement plus grande. La pilule est certes moins large, mais elle est aussi positionnée plus bas dans l’écran. On ne peut pas dire cependant que ce soit réellement gênant et cela donne même enfin un aspect plus moderne à l’iPhone qui se trainait toujours ce gimmick depuis l’iPhone X. Par ailleurs, le fait qu’Apple ait détourné cette limitation technique par le biais d’un ajout logiciel (Dynamic Island) rend le tout beaucoup plus agréable à l’œil. Esthétiquement, c’est donc réussi, même si cela ne bouleverse pas non plus le design du téléphone.

En dehors de ce changement, le design lui-même de l’iPhone 14 Pro Max reste aligné sur celui de la génération précédente. On note de très légers changements seulement, comme le bloc photo qui prend de l’embonpoint, aussi bien en largeur qu’en épaisseur, ou encore les 2 grammes supplémentaires sur la balance. Dans les faits, cela ne change rien au feeling de la prise en main.

Les finitions sont toujours exemplaires avec son cadre en acier inoxydable plat et ses façades en verre Ceramic Shield. Pour connaître la durabilité dans le temps de ces matériaux, il vous suffit donc de regarder l’aspect des iPhone 13 en circulation, sans surprise, c’est résistant.

Ces matériaux sont néanmoins très lourds. Avec sa diagonale d’écran de 6,7 pouces, il fait partie des « grands » téléphones, et cela se sent également en main avec ses 240 grammes. Évidemment, ceux qui se tournent vers un modèle « Max » s’y attendent généralement, mais c’est tout de même un détail à garder en tête, surtout si vous êtes sensibles aux tendinites. L’usage à une main n’est franchement pas optimal.

Enfin, notons toujours la présence d’un port Lightning sur la tranche inférieure (certainement le dernier à embarquer cette connectique), ainsi que le même placement des boutons. Ces derniers restent accessibles malgré le gabarit de l’iPhone 14 Pro Max, même s’il faudra un peu décaler votre prise en main pour monter le volume.

Apple iPhone 14 Pro Max Un écran ultra lumineux en 120 Hz

La face avant de l’iPhone 14 Pro max est donc marquée d’un grand écran aux bordures uniformes, comme à l’accoutumée chez Apple. Il s’agit d’une dalle OLED de 2796 x 1290 pixels avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. La fluidité s’avère d’ailleurs exemplaire et magnifiée par les multiples animations d’iOS et sa capacité à descendre jusqu’à 1 Hz lui permet de ne pas consommer à outrance.

La nouveauté provient de sa luminosité. Si sur un usage standard, elle ne change pas (1000 nits annoncés), elle peut désormais monter jusqu’à 1600 nits en HDR (contre 1200 l’année dernière) et jusqu’à 2000 nits lorsque le détecteur de luminosité est inondé de lumière. Pratique pour garder un écran lisible même en plein soleil.

Dans les faits, on est réellement face à un écran sublime aux excellentes caractéristiques. Sous notre sonde, cette dalle est montée jusqu’à 1883 cd/m² sous une lumière vive, ce qui s’approche des promesses de la marque et dépasse largement tout ce que propose la concurrence. Quant à la colorimétrie, elle est d’une très bonne justesse puisqu’on a pu mesurer un delta E de seulement 3,02 par rapport aux couleurs du spectre DCI-P3 (rappelons que l’œil humain ne perçoit plus la différence en dessous de 3), et un delta E de 6,82 en HDR, ce qui reste très bon aujourd’hui au vu de l’état de l’art.

Sur la largeur du gamut en revanche, Apple est toujours un peu à la traine. Bien qu’annonçant une « large gamme de couleurs (P3) », l’iPhone 14 Pro Max ne couvre que 76 % du spectre DCI-P3 (114 % du sRGB et 52 % du BT.2020). À titre de comparaison, le Samsung Galaxy S22 Ultra couvre 124 % du DCI-P3 et 83 % de BT.2020.

Au quotidien, personne ne devrait réellement le remarquer, mais pour un téléphone à ce prix qui porte la mention « Pro » dans son nom, on pouvait s’attendre à mieux.

Apple iPhone 14 Pro Max Logiciel : iOS 16 tire le meilleur d’Android

Comme chaque année, le nouvel iPhone s’accompagne d’une nouvelle mouture d’iOS. L’iPhone 14 Pro Max tourne donc sous iOS 16 (16.0.2 très précisément à l’heure de la rédaction de ces lignes), avec tout ce que cette version apporte de nouveautés. Sur ce modèle, on peut noter deux grandes originalités : l’écran de déverrouillage qui est enfin paramétrable, avec une fonction « Alway on » qui garde un grand nombre d’informations à l’écran, et Dynamic Island.

L’always on

Le nouvel écran de verrouillage personnalisable d’iOS 16 permet de consulter rapidement certaines informations, comme la batterie, la météo, l’heure du prochain réveil, l’avancée de sa roue d’activité et bien plus encore. Disponible sur tous les iPhone compatibles avec cette version, ce principe est amélioré sur l’iPhone 14 Pro. Grâce à son écran LTPO 2.0 capable de descendre jusqu’à 1 Hz permettant d’économiser de la batterie, il s’offre un écran Always On toujours allumé. Le principe est simple : la luminosité se tamise et garde affichés aussi bien les widgets que le fond d’écran. On garde donc un aperçu de couleurs, les informations des widgets ainsi que les notifications à l’œil à n’importe quel instant.

Dans l’idée, c’est très raffiné et efficace, mais on retrouve là la formule Apple. Tout d’abord, c’est très peu explicité et il faut fouiller, voire chercher sur internet, pour découvrir son fonctionnement. Les nouveaux usagers qui ne connaissent pas l’iPhone risquent fort de passer à côté de toutes les possibilités. De plus, il est impossible de profiter de l’effet de profondeur et des widgets simultanément. Il aurait été agréable de placer les widgets où bon nous semble et de jouer avec les différents plans de l’image.

Parallèlement à cela, la fonction « Toujours activé » ne propose que deux états : marche ou arrêt. Sur les réseaux sociaux, bon nombre de personnes critiquent l’affichage du fond d’écran, trop distrayant et attirant le regard en permanence. On trouve donc déjà des astuces pour le rendre noir lors du passage en Always On, mais il s’agit clairement d’une bidouille et non d’une manipulation pensée par Apple.

Dynamic Island

Lors de sa conférence, Apple a beaucoup insisté sur Dynamic Island. Et pour cause puisqu’il s’agit d’un excellent moyen de « faire passer la pilule » et de transformer une contrainte matérielle en fonctionnalité logicielle incontournable. À tel point que certains l’ont déjà copié sur Android en seulement quelques semaines.

Dans les faits, c’est néanmoins encore un peu restreint. Si l’on reconnaît une nouvelle fois à Apple la maîtrise de l’esthétique et la fluidité des animations, le tout manque un peu de clarté. Il faut de nouveau deviner que, pour étendre l’îlot, il est nécessaire de maintenir le doigt dessus. Quant aux fonctionnalités, elles sont pour le moment relativement réduites.

Le lecteur musical par exemple est un bon raccourci pour ouvrir l’application, mais il ne permet pas de gérer son flux audio en moins de gestes que par le centre de contrôle. La navigation étape par étape d’Apple Plans en revanche prend tout son sens lors des trajets à pied (et pourquoi pas en voiture, même si le plein écran est plus sûr), et l’arrivée des résultats sportifs est un très bon ajout. Gageons que cela évoluera dans le bon sens, mais ce n’est clairement pas aujourd’hui un argument suffisant pour changer d’iPhone.

iOS 16

Pour le reste, iOS 16 n’apporte que peu de nouveautés par rapport à iOS 15. Si vous aviez un iPhone, vous ne serez pas déboussolé. Si vous venez d’Android, il faudra évidemment un moment pour vous y habituer, mais la transition se fait désormais beaucoup plus facilement qu’auparavant. Entre les nombreuses personnalisations ajoutées au système ces dernières années, les widgets et l’arrivée de la bibliothèque d’apps (équivalent au tiroir d’Android), iOS devient beaucoup plus accessible pour les non-initiés.

La fluidité globale et les très bonnes idées comme les Raccourcis ou le mode Concentration n’effacent pas pour autant les points de friction habituels. Il est par exemple étonnant de devoir passer par les paramètres du téléphone pour modifier certaines options d’applications. Vous voulez afficher une grille dans l’appareil photo ? Modifier l’affichage de vos contacts ? Changer le premier jour de la semaine de votre calendrier ? N’espérez pas trouver cela dans les applications concernées.

Apple iPhone 14 Pro Max Performances : l’A16 toujours excellent

L’iPhone 14 Pro Max embarque une puce A16 Bionic gravée en 4 nm annoncée comme 10 % plus puissante (au niveau CPU) que la génération précédente. Cette année, les iPhone 14 Pro et Pro Max ne présentent aucune différence à ce niveau, mais affichent un gap important en comparaison des iPhone 14 et 14 Plus qui restent sur l’A15 de l’année dernière.

Dans l’idée, les 10 % de performances en plus sont bien atteints dans les benchmarks, mais nous avons atteint une puissance telle que la différence ne se sentira pas franchement au quotidien, même sur les jeux les plus gourmands. Ce sont davantage les opérations liées à l’intelligence artificielle (traitement photo et vidéo essentiellement) qui seront plus rapides.

Modèle Apple iPhone 14 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max AnTuTu 9 985620 827936 AnTuTu CPU 244095 220085 AnTuTu GPU 411716 316058 AnTuTu MEM 183366 158002 AnTuTu UX 146443 133791 3DMark Wild Life N/C 11619 3DMark Wild Life framerate moyen 58.8 FPS 70 FPS 3DMark Wild Life Extreme 2956 N/C 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 17.7 FPS N/C GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 54.4 / 41.6 FPS 60 / 131 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 53 / 90 FPS 57 / 94 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) N/C 60 / 200 FPS Geekbench 5 Single-core 1870 N/C Geekbench 5 Multi-core 5264 N/C Geekbench 5 Compute 15519 N/C Voir plus de benchmarks

On note d’ailleurs que sur les performances pures, alors qu’Apple dominait nettement le marché jusqu’à récemment, l’A16 se fait désormais talonner, voire dépasser sur certains tests par des smartphones Android.

Apple iPhone 14 Pro Max Des photos plus nettes

La plus grosse nouveauté cette année n’est finalement pas à trouver du côté de la disparition de l’encoche, mais bien du côté de l’appareil photo. On passe d’un capteur principal de 12 Mpx à un capteur de 48 Mpx. L’ultra grand-angle et le téléobjectif en revanche restent sur une définition de 12 Mpx.

Cette définition demeure néanmoins limitée au mode ProRAW (comptez 50 Mo par photo environ). En tout automatique, le pixel binning fusionne 4 pixels en 1 pour capter plus de lumière et l’iPhone produit ainsi des clichés de 12 Mpx. En revanche, cela permet d’obtenir un téléobjectif x2 virtuel en venant croper dans la zone centrale du capteur en 42 Mpx.

Mais le plus intéressant avec ce nouveau capteur, ce n’est pas tant sa définition que le fait qu’il soit 65 % plus grand que celui de l’iPhone 13 Pro. Ainsi, même avec une ouverture plus faible de son objectif (f/1,78 contre f/1,5), l’iPhone 14 Pro Max peut engranger beaucoup de lumière même de nuit.

Apple iPhone 14 Pro Apple iPhone 13 Pro Grand-angle 48 Mpx, objectif ƒ/1,78 à 7 éléments, 24 mm 12 Mpx, objectif ƒ/1,5 à 7 éléments, 26 mm Ultra grand-angle (120°) 12 Mpx, objectif ƒ/2,2 à 7 éléments, 13 mm 12 Mpx, objectif ƒ/1,8 à 6 éléments, 13 mm Téléobjectif x2 12 Mpx (activé par le capteur quad-pixel), objectif f/1,78 à 6 éléments, 48 mm



Note : il ne s'agit pas d'un zoom optique, mais d'un zoom numéro Téléobjectif x3 12 Mpx, objectif ƒ/2,8 à 6 éléments, 77 mm 12 Mpx, objectif ƒ/2,8 à 6 éléments, 77 mm Capteur LiDAR Oui Oui Caméra TrueDepth (avant) 12 Mpx, objectif ƒ/1,9 12 Mpx, objectif ƒ/1,9

Dans l’idée, l’iPhone 14 Pro Max permet d’obtenir des photos globalement plus nettes, surtout au centre. Dans les coins, on peut remarquer que les couleurs ont tendance à un peu baver et que le bruit apparait, ce qui rend particulièrement intéressante la focale x2, puisqu’elle ne souffre logiquement pas de ce défaut sachant qu’il s’agit d’un recadrage du centre de l’image.

La journée, l’iPhone 14 Pro Max rend donc un excellent résultat, même s’il a tendance à parfois se faire avoir sur les fortes dynamiques (une image contenant une zone d’ombre et un ciel très clair ou très lumineux) ou à saturer un peu trop les teintes rouges sur la peau. Même en intérieur, il arrive à bien figer le mouvement, ce qui en fait un très bon appareil photo pour les jeunes parents ou celles et ceux qui passent leur temps à immortaliser leurs animaux de compagnie.

En basse lumière, que ce soit en intérieur ou en extérieur, l’iPhone 14 Pro Max affiche une excellente reproduction de la luminosité et arrive à déboucher ce qu’il faut d’ombres pour dévoiler du détail sans pour autant perdre l’ambiance nocturne du moment.

Téléobjectif x3

Cette qualité est très légèrement réduite sur le téléobjectif, mais celui-ci reste impressionnant pour une telle focale. Même de nuit, malgré son ouverture à f/2,8, l’objectif arrive à garder beaucoup de luminosité et de détails, c’est rare et très appréciable.

Le mode portrait

Concernant le mode portrait, on retrouve les mêmes forces et faiblesses que d’habitude chez Apple. Le bokeh est à la fois doux et légèrement progressif, en plus d’être calculé à l’aide du LiDAR, ce qui lui permet de le rendre plus naturel. Malheureusement, les algorithmes de l’iPhone 14 Pro Max tombent toujours dans les pièges les plus fréquents. Une chevelure bouclée taillée un peu trop court, des doigts détourés trop brutalement, l’arceau d’un casque, le verre de lunettes…

Si le résultat global est bon, il ne faut pas trop s’attarder sur les détails. Depuis le temps que ce mode existe et pour un téléphone à ce prix, on pourrait s’attendre à mieux.

En vidéo

Pour la vidéo, l’iPhone 14 Pro (Max) est très certainement aujourd’hui le meilleur choix. Si son mode Cinématique lancé l’année dernière manque encore de précision pour n’être qu’un gadget, son mode Action tout fraîchement lancé est incroyable. Jamais un smartphone n’avait réussi à stabiliser une image de la sorte avec aussi peu d’artefacts. Le tout en conservant une définition 2,8K alors que la concurrence a tendance à forcer le 1080p.

La qualité générale en 4K30 et 4K60 est très bonne, avec notamment une très bonne balance des blancs, dans n’importe quelles conditions, mais aussi une bonne capture du son. L’autofocus s’avère tout aussi efficace.

Plus de détails sur son appareil photo sont à retrouver dans notre test de l’iPhone 14 Pro.

Apple iPhone 14 Pro Max Une batterie hors du commun

Comme à son habitude, Apple n’annonce aucune capacité pour son iPhone 14 Pro Max, mais des temps d’utilisation pour différents usages. Ainsi, l’iPhone 14 Pro Max devrait tenir jusqu’à 29 heures en lecture vidéo, 25 heures en streaming vidéo et 95 heures en lecture audio. C’est une heure de plus que le 13 Pro Max en lecture vidéo (malgré une batterie légèrement plus petite) et jusqu’à 25 % plus élevé que l’iPhone 14 Pro.

Dans la pratique, l’autonomie de l’iPhone 14 Pro Max est tout bonnement extraordinaire. C’est l’un des rares smartphones qui vous permettra de partir en week-end sans votre chargeur sans trop vous restreindre. Il m’est arrivé de passer deux jours complets sans le recharger et de finir ma deuxième journée entre 10 et 20 %, même avec un usage important (en réseaux sociaux et streaming vidéo essentiellement). Au total, comptez plus de 11 heures d’utilisation sur le week-end.

Cela reste néanmoins à contextualiser. Il s’agissait d’un week-end de convalescence passé principalement chez moi en Wi-Fi. Évidemment, sur des journées en extérieur, en été, en 5G, avec du jeu ou de la capture photo/vidéo, la batterie fond plus rapidement. Mais, même comme cela, vous ne devriez avoir aucune crainte pour tenir une bonne journée et demie avec une utilisation sans la moindre contrainte.

Seul bémol : sa charge est un peu longue. Comptez de 1h45 à 2 heures pour récupérer la totalité de la capacité de votre accumulateur avec un câble Lightning et un adaptateur 20 watts d’Apple. L’USB-C attendra l’année prochaine.

Apple iPhone 14 Pro Max Audio

Comme la grande majorité des smartphones premium, l’iPhone 14 Pro Max ne dispose pas de port jack, obligeant à utiliser le port Lightning ou le Bluetooth 5.3 pour connecter un casque ou des écouteurs. Il est en revanche pourvu de deux haut-parleurs pour la stéréo. L’un sur la tranche inférieure et l’autre au-dessus de la pilule, servant également pour les appels.

Si la balance entre les deux enceintes est plutôt bonne pour un smartphone, elle reste néanmoins légèrement déséquilibrée, avec un haut-parleur secondaire bien moins qualitatif que le principal. Le son général demeure de bonne facture et parfaitement intelligible. Les distorsions à plein volume sont par ailleurs largement supportables, ce qui est assez rare, même sur ce segment.

Apple iPhone 14 Pro Max Réseau et communications

Du côté de la connectivité, l’iPhone 14 Pro Max n’apporte pas de grande révolution. On trouve néanmoins deux bandes 5G supplémentaires (n53 et n70) — qui ne devraient pas apporter d’amélioration en France –, ainsi que du Bluetooth 5.3 (plus stable et plus sécurisé que le Bluetooth 5). En revanche, le Wi-Fi 6E n’est toujours pas intégré, il faudra se contenter du (déjà très bon) Wi-Fi 6.

On notera également que les antennes des iPhone sont généralement moins puissantes que sur Android. Par exemple, dans mon trajet quotidien se trouve une station de métro non couverte en 4G. Avec un smartphone Android, je récupère le réseau avant d’arriver à la suivante, il me faut parfois attendre deux stations avec l’iPhone.

Enfin, notons que le passage du RCS (standard remplaçant le SMS sur Android) à iMessage est chaotique. Les messages envoyés en RCS par des personnes ayant un smartphone Android n’arrivaient dans mon cas que sur mon smartphone Android, pourtant dépourvu de carte SIM, et non sur cet iPhone avec ma carte SIM dedans. Si vous ne recevez pas tous vos messages, c’est de ce côté qu’il faudra creuser…

Du côté du GPS, Apple propose une géolocalisation rapide et une boussole précise, mais on aurait aimé un positionnement plus fiable. Sur Apple Plans, il n’est pas rare de se voir localisé du mauvais côté de la route ou pire : sur une route proche.

Apple iPhone 14 Pro Max Prix et date de sortie

Cette année, les iPhone sont particulièrement chers, la faute à une dévaluation de l’euro face au dollar. L’iPhone 14 Pro Max étant le modèle le plus haut de gamme, il est aussi le plus onéreux. Comptez 1479 euros pour la version 128 Go de stockage, 1609 euros avec 256 Go, 1869 euros avec 512 Go et 2129 euros pour 1 To.

Comme beaucoup de smartphones aujourd’hui, l’iPhone 14 Pro Max ne dispose pas de port microSD pour étendre sa capacité de stockage, donc réfléchissez bien au modèle qui correspond le mieux à vos besoins.



