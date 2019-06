Pour les amateurs de smartphones grand format — avec un écran supérieur à 6 pouces –, voici notre guide des meilleurs téléphones disposant d’une dalle à grande diagonale. De Samsung à Huawei en passant par OnePlus ou encore Xiaomi… il y en a pour tous les goûts !

Le terme de « phablette » (mot-valise regroupant « phone » et « tablette ») a été inventé pour le premier Galaxy Note qui en 2011 arborait un écran de… 5,3 pouces. Gigantesque il y a 8 ans, il passerait aujourd’hui pour un petit smartphone. C’est désormais 6 pouces qu’il faut dépasser pour commencer à être considéré comme une phablette.

Si vous êtes friands de cette catégorie de smartphones, mais que vous ne savez pas vers quelle référence vous diriger, suivez notre guide des meilleurs smartphones grand format de 2019.

OnePlus 7 Pro : notre recommandation

Le OnePlus 7 Pro est la surprise de 2019. Reprenant les éléments qui ont fait le succès de la marque depuis des années, comme une interface très complète proche d’Android pur, une recharge très rapide et surtout d’excellentes performances, le OnePlus 7 Pro met la barre encore plus haut qu’à l’accoutumée.

Son grand point fort est son excellent écran de 6,67 pouces AMOLED avec une fluidité unique grâce à sa fréquence d’affichage de 90 Hz (contre 60 Hz ailleurs généralement). Sa très bonne luminosité et ses couleurs éclatantes lui permettent enfin d’être tout simplement l’un des meilleurs smartphones pour consommer des contenus vidéos. Il pêche en revanche sur la photo, si ce n’est pas votre premier critère d’achat, le OnePlus 7 Pro devrait sans aucun doute répondre à vos besoins.

Pourquoi s’orienter vers le OnePlus 7 Pro ?

Le meilleur écran du marché

Haut-parleurs stéréo excellents

Performances supérieures en tout point

Très bonne autonomie

Samsung Galaxy S10 Plus : l’alternative coréenne

Le Samsung Galaxy S10 Plus est le plus grand modèle de la famille S10. Il intègre une dalle Super AMOLED de 6,4 pouces (avec une définition Quad HD+) d’une qualité impressionnante. Ses bords incurvés et ses fines bordures en haut et en bas du téléphone permettent à l’écran d’occuper près de 94% de la façade avant. Pour contourner l’encoche, il intègre d’ailleurs une bulle en haut à droite de l’écran, nécessaire pour loger son double capteur frontal. Si ce poinçon est un peu plus imposant que sur le Galaxy S10, elle ne gêne pas du tout à l’usage.

Le dernier flagship de Samsung offre surtout une expérience complète et premium, avec son lecteur d’empreintes à ultrason sous l’écran, son SoC Exynos 9820 et ses 8 Go de mémoire vive, son module triple capteur 12 + 12 + 16 mégapixels, ainsi que sa batterie de 4100 mAh (compatible charge rapide, charge sans-fil et sans-fil inversée).

Pourquoi opter pour le Galaxy S10 Plus ?

Son écran Super AMOLED magnifique

Son triple capteur photo polyvalent

Son autonomie au top

Huawei P30 Pro : le photophone polyvalent

Avertissement : une décision récente des États-Unis empêche Google de proposer ses applications à Huawei et Honor. Pour l’heure, rien n’indique que ce smartphone sera mis à jour plus tard vers Android 10 Q avec les services Google. Nous mettrons à jour ce guide d’achat à mesure que la situation évolue. Faut-il acheter un smartphone Huawei / Honor actuellement ? Voilà ce que l’on en pense.

Le nouveau Huawei P30 Pro est dorénavant disponible s’intègre parfaitement dans ce guide avec son opulente dalle OLED de 6,4 pouces aux bords incurvés. C’est également le top du top en photo avec son module quadruple capteurs : 40 + 20 + 8 mégapixels + ToF (Time of Flight) qui lui permet d’offrir un zoom hybride presque sans perte et un mode portrait particulièrement réussi.

De plus, le nouveau flagship du constructeur chinois n’est pas en reste avec sa fiche technique premium : Kirin 980 épaulé par 8 Go de mémoire vive, une batterie de 4 200 mAh (compatible charge rapide, sans fil et sans fil inversée), une caméra frontale de 32 mégapixels et une capacité de 128 Go ou 256 Go, selon le modèle choisi. Rendez-vous sur notre test pour tout savoir sur le Huawei P30 Pro.

Pourquoi s’orienter vers le Huawei P30 Pro ?

Son écran AMOLED sublime

Ses capteurs photo polyvalents et efficaces

Son mode portrait bluffant

Et une autonomie au-dessus du lot

Samsung Galaxy Note 9 : stylet stylé

Le mot phablette a été introduit pour la première fois par le premier de la lignée Galaxy Note. Son descendant, le Galaxy Note 9, est toujours la référence en la matière.

Outre son écran borderless de 6,4 pouces aux tranches incurvées et sa fiche technique premium (Exynos 9810, 6 Go de RAM, etc.), le Galaxy Note 9 se démarque toujours par la présence de son stylet intégré, le S Pen, et par une excellente qualité photo. Est-ce qu’il répond à vos besoins ? La réponse se trouvera surement dans notre test du Samsung Galaxy Note 9 !

Pourquoi choisir le Galaxy Note 9 ?

Son écran Super AMOLED

Sa configuration premium

Le S Pen

Ceux qui peuvent se passer du stylet, d’une très grosse autonomie et qui préfèrent payer moins cher peuvent également se tourner vers le Galaxy S9+, très proche d’un point de vue technique et avec quasi la même qualité photo.

Xiaomi Redmi Note 7 : l’option la plus économique

Pas besoin d’exploser son budget pour avoir un smartphone taille XXL. Avec son nouveau Redmi Note 7, Xiaomi apporte sur le marché un smartphone avec un rapport qualité/prix défiant toute concurrence, tout en proposant une alternative particulièrement agressive pour celles et ceux qui souhaitent obtenir une grande largeur d’écran à petit prix. Le constructeur chinois continue d’agrandir la formule en passant à une diagonale d’écran de 6,3 pouces (contre 5,99 pour le Redmi Note 5 et 6,26 pour le Redmi Note 6 Pro).

En conservant son prix très abordable, cela n’empêche pas Xiaomi de le rendre plus performant. Pour 200 euros, vous avez alors un smartphone avec un Snapdragon 660 et 4 Go de mémoire vive (tournant sous Android 9.0 Pie avec MIUI), une batterie de 4000 mAh pour une autonomie excellente ainsi qu’un double capteur photo de 48 + 5 mégapixels. Une belle évolution de la gamme Redmi Note comme nous l’expliquons dans notre notre test.

Pourquoi choisir le Xiaomi Redmi Note 7 ?

Son excellent rapport qualité/prix

Ses performances revues à la hausse

Son autonomie toujours très confortable

iPhone XS Max: la phablette iOS

Il n’y a pas qu’Android dans la vie, et l’une des plus puissantes alternatives du moment dans le domaine des grands écrans se trouve être l’ennemi juré de Samsung : l’iPhone. Depuis quelques générations, Apple propose une version « Plus » de son smartphone, avec un écran bien plus ample. Cette année, l’iPhone XS Max a séduit grâce à la qualité de son design, ses performances au quotidien ou encore tout simplement la qualité photo.

Avec sa puce A12 Bionic, l’iPhone XS Max affiche des performances qui devraient lui assurer une bonne fluidité sur le long terme, mais aussi un écran OLED de 6,5 pouces qui est sublime. À conseiller à ceux qui ne sont pas réfractaires à iOS donc. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le test de l’iPhone XS Max de Numerama.

Pourquoi choisir un Apple iPhone XS Max ?

Une dalle OLED sublime

Des performances assurées sur le long terme avec la puce A12 Bionic

Mais surtout pour celles et ceux qui préfèrent iOS

