Quels sont les meilleurs smartphones pour profiter de la réalité virtuelle ?

La popularité de la réalité virtuelle sur smartphone a disparu aussi vite qu'elle n'est arrivée. Désormais le marché est en berne même si quelques appareils subsistent encore et toujours pour fonctionner avec des casques VR dédiés.

L’expansion de la réalité virtuelle est issue des PC portables et a investi les smartphones. Toutefois, peu de constructeurs se sont intéressés à cette technologie pour plusieurs raisons. Samsung et LG sont les seules marques a avoir tenté le pari. Désormais, les téléphones compatibles à la réalité virtuelle se comptent sur les doigts d’une main.

Il n’est pas exclu que la technologie ne revienne dans nos poches d’autant qu’il existe encore beaucoup d’applications et de casques seuls. La dénomination de smartphones VR est un peu désuète, mais il convient d’expliquer quels smartphones se sont intéressés à cette technologie.

Qu’est-ce qu’un bon smartphone pour profiter de la réalité virtuelle ?

On ne va pas expliquer ici comment fonctionne la réalité virtuelle sur un écran de smartphone. Ce qu’il faut retenir, c’est que pour s’afficher correctement dans un casque, quel qu’il soit, l’affichage d’un contenu en réalité virtuelle a besoin de deux écrans. Sur un smartphone, l’écran de l’appareil va être coupé en deux en son centre et afficher le contenu de l’œil gauche et de l’œil droit.

En savoir plus

Réalité virtuelle : le point sur les différents casques à venir cette année

Comme l’affichage est coupé en deux, la résolution est également divisée par deux. Donc, pour avoir le meilleur affichage possible de la réalité virtuelle sur un smartphone, il faut avoir un écran doté d’une définition et idéalement d’une résolution la plus élevée possible. C’est ce qui explique pourquoi nous vous conseillons de privilégier les smartphones équipés d’écrans QHD, dont la définition est de 2560 × 1440. D’ailleurs, même avec des écrans aussi fins, les utilisateurs de casques de réalité virtuelle verront encore une grille de pixel s’afficher dans le fond d’un contenu. Cela n’empêche pas d’utiliser un smartphone avec un écran « seulement » Full HD (1920 × 1080 pixels), mais l’aspect visuel de la chose sera forcément décevant.

Autre élément important à prendre en considération, la vitesse d’affichage (de rafraîchissement) de l’écran du téléphone. Plus il est rapide, mieux c’est pour la réalité virtuelle afin de ne pas avoir la sensation extrêmement désagréable que le contenu affiché sur l’écran est légèrement décalé avec les mouvements de la tête. Et de ce point de vue, il n’y a pas de secret, actuellement, seuls les écrans AMOLED remplissent des conditions d’affichages rapides. Il est bien possible de jouer avec des écrans IPS LCD, mais l’expérience est beaucoup moins bonne.

Dernier point et non des moindres : comme il y a deux fois plus de contenu à l’écran, les composants sont deux fois plus sollicités, faisant chauffer très rapidement les smartphones. Généralement les appareils d’entrée ou de milieu de gamme sont à proscrire. La grande majorité des smartphones que nous proposons ci-dessous sont de toute façon des appareils haut de gamme.

Samsung : les Galaxy S8 et Galaxy Note 8 avec leurs casques

Cette génération de smartphones chez la marque asiatique introduisait la réalité virtuelle avec un casque dédié. Tout d’abord grâce à la fiche technique des deux produits. En l’occurrence, les deux appareils se dotent d’un écran AMOLED avec une définition en Full HD. Surtout, la puissance interne orchestrée par un processeur Exynos 8895 qui permet de faire tourner les logiciels dédiés. Cela permet aussi d’éviter les surchauffes inopinées.

La réelle valeur ajoutée de ces smartphones Samsung, c’est le casque de réalité virtuelle dédié. Le Gear VR est certes un appareil limité, mais qui fonctionne parfaitement avec ces deux téléphones. Ces derniers étaient aussi compatibles avec la plateforme Daydream VR avant que Google ne décide à supprimer purement et simplement ce logiciel.

À l’heure actuelle, le sujet n’est plus évoqué chez Samsung qui évacue poliment le sujet à chaque conférence de présentation malgré l’amélioration technique des smartphones.

Google : les Pixel 2 et Pixel 2 XL avec le Daydream

À l’instar de Samsung, Google a aussi voulu se faire une place sur le secteur de la réalité virtuelle pour smartphones. Avec ses Pixel 2 et Pixel 2 XL, exclusifs au marché américain, le constructeur proposait aussi le Google Daydream, un casque VR portable pouvant être utilisé avec les appareils.

Les deux appareils fonctionnent grâce à une Snapdragon 835, mais surtout des écrans puissants. 6 pouces pour la version XL et 5 pour le Pixel 2. Comme souvent avec les projets de Google, la réalité virtuelle a ensuite été laissée de côté pour ne plus jamais être remise sur scène.

Apple : un casque VR objet de tous les fantasmes

Comme toujours, l’entreprise américaine a pris son temps sur le sujet. Un potentiel casque de réalité virtuelle Apple faisait l’objet de toutes les rumeurs. Toutefois lors de la dernière WWDC, RealityOS était surtout omniprésent malgré son absence. Malgré sa force de frappe, l’entreprise de Tim Cook ne s’est jamais pleinement lancée sur le terrain de la VR.

D’autant plus que les iPhone sont toujours bien équipés au niveau de la fiche technique pour faire des contenus en réalité virtuelle. De même la gamme des iPhone sont des smartphones à grand écran. Il y aurait donc un réel potentiel pour de la VR chez Apple.

Quel avenir pour les smartphones et le métavers ?

Depuis peu, le métavers est un sujet important au sein des nouvelles technologies. Toutefois les constructeurs de smartphones peinent encore à se lancer pleinement sur le sujet. C’est l’entreprise asiatique HTC, un acteur important de la VR, qui a annoncé le développement d’un smartphone VR sans pour autant donner plus d’informations.

En parallèle, n’hésitez pas à consulter notre guide d’achat de casques VR.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.