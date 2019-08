Vous voulez trouver le smartphone de vos rêves et vous avez un budget illimité pour y parvenir ? Photophone, autonome, pour audiophile, compact, borderless, les possibilités sont multiples et variées. Les constructeurs comme Huawei, Samsung ou encore Sony proposent chacun leur vision du terminal premium. Quel smartphone haut de gamme sous Android choisir ? Notre guide est là pour vous aider.

En 2019, il existe de nombreux modèles de smartphones haut de gamme, plus ou moins perfectionnés, plus ou moins jolis, tous compatibles avec les réseaux 4G. Mais pour qui dispose d’un budget illimité pour choisir le modèle qui lui conviendra parfaitement, les options sont moins nombreuses. Qu’il s’agisse de produits ultra performants, très design ou d’appareils aux fonctionnalités originales, les téléphones inclus dans cette sélection s’inscrivent résolument dans l’univers du premium. Appelés flagships dans le jargon, ces smartphones promettent d’offrir une expérience complète et optimale, mais il est souvent difficile de voir ce qui différencie les modèles des différents constructeurs.

Pour vous aider à y voir plus clair, découvrez notre sélection pour mieux choisir votre prochain téléphone haut de gamme.

Samsung Galaxy S10 Plus : le meilleur de 2019

Le Samsung S10 Plus est le flagship de 2019 de Samsung. C’est à la fois une réussite esthétique et une réussite technique. Extérieurement, il y a d’abord l’écran incurvé sur les côtés, son châssis en aluminium poli et son dos en verre proposé notamment dans un blanc nacré aux couleurs changeantes en fonction de la luminosité.

Techniquement, l’amélioration la plus visibleest à chercher au niveau de l’écran de 6,4 pouces avec une nouvelle dalle « Dynamic AMOLED » qui met la barre encore plus haute en terme de qualité. À l’intérieur, il y a le très performant SoC Exynos 9820 associé à 8 Go de mémoire vive.

La partie photo est complète grâce à un triple capteur qui lui permet de réaliser des clichés en ultra grand-angle ou avec un zoom optique. Le capteur principal est, comme sur le modèle précédent, à ouverture variable pour capturer plus de lumière la nuit. Notez que vous avez également deux capteurs à l’avant afin de pouvoir prendre des selfies avec un angle un peu plus grand ou de meilleurs clichés en mode portrait.

Array

Sur l’autonomie, la batterie du Galaxy S10 Plus affiche une capacité de 4100 mAh ce qui lui permet de tenir presque deux jours sur une seule charge. Un bon élève, mais on trouve un petit mieux sur le marché. Malgré ce petit écueil, le Galaxy S10+ reste selon nous le meilleur smartphone du marché. Tout simplement.

N’hésitez pas à consulter notre test du Samsung Galaxy S10+ pour en savoir plus

Pourquoi nous vous recommandons les Samsung Galaxy S10 et S10 Plus ?

Excellentes photos et polyvalence du triple capteur

La qualité de leurs écrans Super AMOLED

Très bonnes performances

La nouvelle interface de Samsung : One UI

Si vous cherchez un modèle plus petit, vous pouvez vous tourner vers le Galaxy S10 « tout court » et son écran de 6,1 pouces. Il offre les mêmes possibilités à deux exceptions près : il n’y a qu’un seul capteur à l’avant, et son autonomie est plus limitée.

Huawei P30 Pro : le champion de la photo

Le P30 Pro est la meilleure alternative au Galaxy S10. C’est une solution également très complète qui pourra répondre sans aucun doute à la majorité des usages. S’il est également très polyvalent, Huawei a surtout mis l’accent sur la photo, ce qui a imposé quelques concessions.

Commençons par son gros point fort : la partie photo. Avec trois capteurs, dont l’un correspondant à un zoom optique 5x, c’est le terminal qui propose aujourd’hui le meilleur zoom du marché. Mieux encore, le logiciel arrive à produire un zoom 10x avec très peu de perte. À l’essai, c’est tout simplement bluffant. Vous avez en plus un capteur grand-angle, et un quatrième capteur dit « ToF » qui lui permet de réaliser d’excellents modes portraits.

Cette débauche photographique a toutefois empêché Huawei de proposer un smartphone aussi fin et léger que Samsung en dépit d’un écran de taille similaire : 6,47 pouces. En main le téléphone est donc moins agréable. Son écran OLED est toutefois de très bonne qualité, mais limité à une définition Full HD, et son processeur Kirin 980 est moins performant que la solution de Samsung. Son autonomie est en revanche excellente : vous tiendrez deux jours d’utilisation la plupart du temps.

Pour quelles raisons choisir le Huawei P30 Pro ?

Écran AMOLED de qualité

Un zoom bluffant

Autonomie supérieure

OnePlus 7 Pro : l’écran de 90 Hz avec un Snapdragon 855

Cette année, OnePlus ajoute une version « Pro » à son catalogue. Cette nouvelle version du flagship — résolument plus premium qu’auparavant — intègre un écran totalement borderless et incurvé, sans encoche ni bulle. Sa diagonale s’allonge sur 6,67 pouces et affiche une définition Quad HD+. Bref, l’écran est excellent, mais ce dernier a la particularité de proposer un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le résultat est tout simplement bluffant et apparaît donc comme idéal pour consommer du contenu sans modération.

Comme à son habitude, OnePlus intègre la dernière puce en date du constructeur Qualcomm à son nouveau fleuron. C’est donc tout à fait logique que l’on retrouve un Snapdragon 855 épaulé par 6, 8, ou 12 Go de mémoire vive, selon les modèles. Vous l’aurez compris, ce smartphone est évidemment une bête de puissance et fera tourner sans problèmes les jeux les plus gourmands du Play Store, tout en profitant d’une expérience utilisateur fluide sous Android 9.0 Pie avec l’interface Oxygen OS.

Toutefois, ce OnePlus 7 Pro possède quelques lacunes. D’une part, le module triple capteur de 48 + 8 + 16 mégapixels n’est pas du tout au niveau de la concurrence. Et d’autre part, son autonomie n’est plus aussi légendaire qu’auparavant, et ce malgré une grosse batterie de 4 000 mAh. Heureusement, le système de charge rapide est toujours aussi efficace.

Pourquoi recommande-t-on le OnePlus 7 Pro ?

Son énorme écran de 90 Hz

La puissance du Snapdragon 855

Un système de charge rapide toujours aussi efficace

Google Pixel 3 : le meilleur des compacts

Vous ne jurez que par Android Pur ? Ne cherchez pas plus loin, c’est le Google Pixel 3 qu’il vous faut. Ce smartphone associe à la perfection la partie matérielle avec la partie logicielle. Premièrement, il possède un design assez unique avec un dos en verre dépoli garantissant une meilleure tenue du smartphone. C’est sobre et ça fonctionne très bien. Il n’est pas très grand avec son écran OLED de 5,5 pouces et ravira les personnes à la recherche d’un appareil un peu passe-partout.

Aucun risque de ressentir un manque de fluidité avec son SoC Snapdragon 845 cadencé à 2,5 GHz. On aime l’interface des Pixel, même si la navigation par gestes nous laisse sur notre faim. De plus, il bénéficie de 3 ans de mises à jour garantis, ce qui reste un excellent point pour un smartphone sous Android.

Gardons le meilleur pour la fin : Google a prouvé que l’on peut améliorer les photos grâce au traitement logiciel. Avec un simple capteur photo de 12 mégapixels, il se tient parmi les meilleurs photophones. Parfait pour toutes vos sorties !

Pour quelles raisons choisir le Google Pixel 3 ?

Une interface Android Stock épurée

Petit, mais costaud

Un appareil photo exceptionnel et infaillible

Les choses à savoir avant d’acheter

Avant d’acheter un smartphone haut de gamme, de nombreuses questions peuvent traverser votre esprit. Nous en avons listé quelques-unes ici en y apportant des réponses qui, nous l’espérons, éclaireront votre lanterne.

💡Je peux vraiment tout faire avec un smartphone haut de gamme ?

Oui. Si vous investissez autant dans un téléphone, heureusement que vous pouvez tout faire. C’est le Nec plus ultra. Ces produits sont pensés pour les usages les plus gourmands, faire les meilleures photos et proposer la meilleure expérience générale. Vous n’avez donc à vous soucier de rien.

🤔 Qu’est-ce qui fait un smartphone haut de gamme ?

Les smartphones haut de gamme proposent simplement ce que la technologie offre de mieux au moment de leur sortie. Vous y trouverez donc les meilleurs processeurs du marché, les parties photo les plus complètes, les écrans les plus beaux. Ensuite, ils sont généralement équipés de raffinements supplémentaires tels que la recharge sans fil et l’étanchéité. Enfin, un soin particulier est apporté sur le design et les matériaux utilisés.

👍 Quelles sont les marques de confiance ?

Au fil des ans, quelques marques se sont imposées sur le segment haut de gamme, les marches du podium sont disputées par trois marques généralement : Samsung, Apple et Huawei. Celui qui obtient la médaille d’or varie au fil des ans, il est donc important de se tourner vers des guides d’achats mis à jour régulièrement, comme le nôtre pour trouver le meilleur.

📶 Quel forfait pour accompagner mon smartphone haut de gamme ?

Les smartphones haut de gamme sont très chers, et il peut parfois être intéressant de lier leur achat à un forfait mobile pour faire baisser la facture, du moins au moment de l’achat. Pour trouver celui qui correspond le mieux à vos usages, tout en restant dans votre budget vous pouvez consulter notre comparateur de forfaits mobiles.

Chargement Quel smartphone recommanderiez-vous ? Merci pour votre vote ! Vous avez déjà voté à ce sondage Choisissez une option avant de voter Samsung Galaxy S10

Huawei P30 Pro

OnePlus 7 Pro

Google Pixel 3

Vous ne trouvez pas votre bonheur ? Qu’à cela ne tienne, rendez-vous sur notre guide des meilleurs smartphones Android. Si vous souhaitez découvrir notre sélection de smartphones à moins de 500 euros, c’est par ici.