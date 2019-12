Quel est le meilleur chargeur sans fil Qi pour smartphone en 2019 ?

La charge sans-fil s'est popularisée sur les smartphones haut de gamme ces dernières années. Pratique, plus rapide qu'auparavant et universelle, la technologie Qi a le vent en poupe. Quel est le meilleur chargeur sans fil pour un son iPhone, son Samsung Galaxy S10 et bien d'autres terminaux ? Retrouvez notre sélection complète.

Depuis le Galaxy S5, Samsung a rendu chacun de ses smartphones haut de gamme compatibles avec la charge sans fil. Longtemps l’un des seuls constructeurs Android (avec Google sur certains Nexus à l’époque) à proposer cette technologie sur ses smartphones, elle a tendance à se populariser de plus en plus depuis qu’Apple a suivi la tendance sur l’iPhone 8 et l’iPhone X. aujourd’hui, la majorité des flagships Android sont compatibles avec la charge à induction Qi et c’est sans aucun doute le bon moment pour investir dans un chargeur si vous avez un smartphone compatible.

Cependant, de très nombreuses références existent aujourd’hui sur le marché et cela peut-être compliqué d’en trouver une qui proposera un résultat optimal sur son smartphone. Pour vous aider à choisir, retrouvez notre sélection des meilleurs chargeurs sans fil.

Les supports type « stand »

Google Pixel Stand : notre recommandation

Lancé en même temps que les Pixel 3 et Pixel 3 XL, le Pixel Stand reste aujourd’hui le meilleur chargeur sans-fil actuellement. S’il fonctionne particulièrement bien avec les Pixel en transformant le téléphone en une sorte de Mini Google Home, on l’aime surtout pour son facteur de forme en « stand » ainsi que son design élégant et son revêtement tout doux.

Il a également le mérite d’être peu encombrant, et pourra donc s’adapter à toutes sortes de bureaux ou de tables de nuit. Il supporte la charge sans fil jusqu’à 10W, et cela fonctionne avec tous les smartphones compatibles avec cette puissance. C’est le cas de la plupart des terminaux récents.

En revanche, comme beaucoup de stands, il est difficile de recharger des accessoires comme des boitiers d’écouteurs True Wireless avec. La bobine est placée trop haute. Il faudra passer par des systèmes D pour le faire. Pas franchement pratique donc. Il est disponible à moins de 80 euros chez la Fnac, Darty et Boulanger, livré avec son câble USB C et son chargeur.

Stand Belkin Boost Up : l’alternative moins chère

Si l’on aime beaucoup son design et son format, il faut reconnaître que le Pixel Stand est. Si vous cherchez un stand plus économique. Tournez vous vers Belkin et son stand proposé à moins de 45 euros. Il offre peu ou prou les mêmes performances pour une bonne trentaine d’euros de moins.

Les supports type « pad »

Belkin Boost : le classique

Si l’on sait surtout concentré sur les « stand » pour le moment que l’on trouve plus sympathique sur le bureau ou la table de nuit, les pads sont généralement moins chers et tout aussi performants. Le choix « par défaut » est chez Belkin avec le « Boost », compatible 10W et avec un patin antidérapant sur le dessus. Le revêtement est tout doux et évite les rayures.

Contrairement aux stands, les pads ont également l’avantage de recharger ses écouteurs compatibles recharge sans fil sans circonvolution particulière. En revanche, ces derniers sont un peu moins pratiques dans la mesure où il faut parfois replacer légèrement le téléphone sur le pad pour être certains que les bobines soient face à face. Sans quoi, on risque de se retrouver avec un smartphone non rechargé le matin.

Anker PowerWave, le chargeur sans fil pas cher

L’accessoiriste Anker ne pouvait pas ne pas proposer de chargeur sans fil. Avec son Pad PowerWave, il propose une solution simple, efficace et peu coûteuse puisqu’il vous en coûtera moins de 20 euros. Lui aussi est compatible 10W, mais pour rogner sur les coûts Anker ne fournit pas de chargeur dans la boite, il faudra donc utiliser l’un des vôtres comme celui de votre smartphone actuel, ou un ancien bloc.

Attention toutefois, si vous avez un vieux chargeur il ne fournira peut-être pas assez de puissance pour assurer la recharge à 10W. Pour le reste c’est du grand classique, un revêtement tout doux et qui accroche pour éviter les rayures et pour le téléphone reste bien en place sur le pad. Il rechargera tous les téléphones et accessoires Qi, sauf l’Apple Watch.

Xiaomi 20W : le plus puissant, mais pas pour tout le monde

Si vous cherchez un chargeur puissant, vous pouvez enfin vous tournez vous le chargeur 20W de Xiaomi. Vous ne profiterez toutefois pas de cette puissance sur tous les smartphones, ils sont peu nombreux à la supporter. En réalité, il n’y a guère que le Xiaomi Mi 9 qui peut en tirer réellement parti. Ceci étant dit, qui peut le plus, peut le moins. En plus, il n’est pas très cher. Notez qu’il y a un ventilateur qui se met en route de temps en temps pour éviter de trop chaud. Pour en avoir un à côté de notre lit, c’est légèrement audible, sans être gênant.

Les doubles chargeurs

Samsung Duo : les coups doubles

Si vous avez besoin de charger plusieurs appareils en même temps, on vous recommande d’opter pour le chargeur Samsung Duo. Avec ses deux emplacements, il pourra accueillir un téléphone et un accessoire comme des écouteurs typent AirPods ou Galaxy Buds, ou une smartwatch (mais pas à l’Apple Watch)… ou même deux smartphones. Notez que la station intègre un ventilateur qui se met en route de temps en temps. Sur un bureau pendant la journée, cela ne gênera, sans doute un peu plus la nuit.

Station Belkin : si vous avez une Apple Watch

Les possesseurs d’Apple se tourneront quant à eux vers la station Belkin, spécialement conçue pour fonctionner avec l’Apple Watch. Cette dernière sera en suspension dans les airs pour un effet franchement sympa. Notez en revanche que cette seconde bobine ne peut accueillir que la montre d’Apple. Il est donc légèrement moins polyvalent que le chargeur de Samsung.

Pour aller plus loin

Charge rapide sans fil : comment savoir si mon smartphone est compatible ?

Il n’y a pas de règle immuable pour savoir si vous smartphone est compatible avec la recharge sans fil, il n’est pas pas de logo ou de norme qui figurerait systématiquement sur votre terminal. Toutefois comme c’est un argument de vente, les constructeurs le mettent généralement en avant.

Autrement dit, si votre smartphone est compatible vous le savez sûrement. De manière générale, les smartphones haut de gamme la supportent. Depuis les iPhone 8 et X, Apple la propose sur ses produits, tout comme Samsung sur ses Galaxy S récents et moins récents. Depuis le Galaxy S5. Il en va de même pour Huawei sur ses produits premium. Notez qu’aujourd’hui les smartphones sont aujourd’hui à peu près tous compatibles avec la recharge à 7,5 et 10W. C’est la raison pour laquelle, ne nous suggérons pas de chargeur 5W dans cette sélection des meilleurs chargeurs sans fil.

Ce tableau vous permettra de vous faire une idée rapide des puissances prises en charge.

Marque Charge rapide Samsung 10 Watts (propriétaire) Huawei 15 Watts (propriétaire) Google 10 Watts (propriétaire) Apple 7,5 Watts Xiaomi 20 Watts

La recharge sans fil, comment ça marche ?

La recharge sans fil fonctionne sur le principe connu depuis bien longtemps de l’induction magnétique. Grossièrement, elle consiste à faire passer un courant électrique dans une bobine de cuivre créant un champ magnétique qui se propage à la bobine réceptrice créant un courant dans cette dernière qui est redistribué à la batterie.

La portée est particulièrement faible, au point qu’une coque un petit peu trop épaisse l’empêche de fonctionner. Ne vous donc inquiétez pas, il n’y a donc aucun risque pour la santé.

Quels sont les avantages et inconvénients de la recharge sans fil ?

L’avantage principal de la recharge sans fil est bien évidemment sa praticité. Pas de câble à brancher, il suffit de poser le téléphone sur la station pour recharger les accumulateurs. Et cela évite au passe d’avoir des fils qui traînent. Son désavantage principal est la déperdition énergétique ce qui implique une charge plus lente qu’avec un câble.

Pour faire simple, il faut compter entre 3 ou et 4 heures pour recharger entièrement un smartphone. C’est suffisamment rapide pour recharger son appareil la journée au bureau ou pendant la nuit, mais si vous êtes pressé, utilisez plutôt le câble.

Charge sans fil, quelles sont les marques de confiance ?

Il existe pléthore de marques proposant des stations de recharge sans fil. Nous vous conseillons d’éviter les petites stations de marque inconnues pas toujours très scrupuleuses sur les normes, surtout si vous passez par l’import. Mieux vaut ne pas plaisanter en matière électrique. Nous recommandons de préférer des marques réputées comme Samsung, Google, Aukey ou encore Belkin.