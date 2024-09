Apple annonce les iPhone 16 et 16 Pro Max : plus grands, plus puissants, plus intelligents… et plus chers ?

Plus grands, plus beaux, plus intelligents : les iPhone 17 Pro et Pro Max sont là pour marquer les esprits. Voici les nouveautés.

C’est annoncé lors de sa keynote, Apple a officialisé les iPhone 16 Pro et Pro Max. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la firme de Cupertino n’a pas fait dans la demi-mesure. Entre écrans XXL, design retravaillé et intelligence artificielle embarquée…

Commençons par ce qui saute aux yeux : les écrans. Apple a décidé de voir les choses en grand, très grand même. L’iPhone 16 Pro passe à 6,3 pouces, tandis que le Pro Max atteint les 6,9 pouces. C’est tout simplement le plus grand écran jamais vu sur un iPhone !

Mais ne vous inquiétez pas, Apple n’a pas transformé ses iPhone en tablettes pour autant. Cette augmentation de la taille d’écran passe par une réduction des bordures. Résultat ? Vous avez plus d’espace d’affichage sans pour autant avoir un téléphone beaucoup plus encombrant.

Côté design, Apple reste fidèle au titane introduit l’année dernière. Et pour cause : le titane de grade 5 utilisé offre un excellent rapport résistance/poids. Mais la vraie star cette année, c’est le nouveau coloris « Desert Titanium ».

Apple a également revu la conception interne de ses iPhone Pro. L’accent a été mis sur la dissipation thermique, un point qui avait fait grincer quelques dents sur le modèle précédent. Cette nouvelle approche devrait permettre de mieux maintenir les performances dans la durée, même en cas d’utilisation intensive.

Et parlons autonomie ! Apple promet ni plus ni moins que « la meilleure autonomie jamais offerte dans un iPhone » pour le modèle Pro Max. Une annonce alléchante, mais qui laisse un goût d’inachevé : aucun chiffre précis n’a été communiqué. On aimerait bien savoir combien d’heures de vidéo en plus on va pouvoir regarder, Apple !

Mais la vraie révolution se cache peut-être dans le logiciel. Apple a annoncé l’arrivée d’Apple Intelligence sur ces nouveaux modèles. Concrètement, il s’agit d’un ensemble de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle, intégrées directement dans le système. Au menu : amélioration des recherches, génération de résumés, aide à l’écriture… Bref, votre iPhone devient encore plus intelligent et capable de vous assister dans vos tâches quotidiennes.

Nouveaux coloris

Apple a toujours accordé une grande importance aux coloris de ses iPhone, et cette année ne fait pas exception. Pour les iPhone 16 Pro et Pro Max, la firme de Cupertino a opté pour une palette à la fois sobre et sophistiquée, parfaitement en phase avec le positionnement premium de ces modèles. On retrouve ainsi les désormais classiques Black Titanium, White Titanium et Natural Titanium, des teintes qui ont fait leurs preuves en termes d’élégance et de polyvalence.

Mais la vraie star de cette année, c’est sans conteste le nouveau coloris « Desert Titanium ». Selon l’angle sous lequel on regarde l’iPhone, la couleur oscille entre un marron chaleureux, un cuivré éclatant et un doré subtil.

Article en cours de rédaction