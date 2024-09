Voici l’iPhone 16 : Apple présente son premier smartphone « pensé pour Apple Intelligence »

Voici l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus, le nouveau smartphone d’Apple pour l’année 2024. Il bénéficie notamment d’une puce Apple A18 pour l’IA, et un nouveau bouton d’action.

Apple a présenté ses iPhone 16 et iPhone 16 Plus, deux modèles qui partagent un design corrigé, notamment au niveau de leurs modules photo. Retour aux sources pour les iPhone 16.

Un design modernisé

Exit les capteurs en diagonale qui nous sont imposés depuis l’iPhone 13. Non, on revient à des objectifs alignés à la verticale dans une surface limitée, semblable au module de l’iPhone X.

Apple

L’autre grand changement cette année est l’ajout d’un nouveau bouton personnalisable.

En plus du bouton d’alimentation, des boutons de réglages du volume et en plus du bouton « Camera Control », l’iPhone 16 troque le petit switch qui permettait de passer en mode silencieux pour le même bouton d’action que l’iPhone 15 Pro.

Apple

Le bouton « Camera Control » devrait, par exemple, permettre de régler le niveau de zoom sur l’appareil photo. En maintenant le bouton appuyé, il sera possible de prendre une photo à interpréter directement dans Apple Intelligence.

Source : Apple

Pour le reste, on garde le même capteur Face ID que sur l’iPhone 15, avec la fonction Dynamic Island.

Comme en 2022 et 2023, Apple propose son iPhone en deux tailles :

l’iPhone 16 avec un écran de 6,1 pouces ;

l’iPhone 16 Plus avec un écran de 6,7 pouces.

C’est quoi un iPhone « Apple Intelligence » ?

L’Apple A16 Bionic de l’iPhone 15 laisse sa place à l’Apple A18, un « saut de deux générations » pour permettre l’intégration un neural engine nouvelle génération.

Apple

Source : Apple

Ce changement de puce permet surtout un gros gain en performance. Apple annonce un gain de 40% face à l’iPhone 15 sur les performances GPU et 30% pour les performances CPU, toujours face à l’iPhone 15.

L’appareil photo 48 mégapixels

L’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus intègre un appareil photo ultra grand angle avec capteur de 48 mégapixels. Il est secondé par un téléobjectif 2X.

La nouvelle disposition du module photo permet de créer plus facilement des photos et vidéos 3D pour l’Apple Vision Pro.

Une meilleure batterie

Sans donner trop de détails, Apple a promis une meilleure autonomie (« big boost ») sur l’iPhone 16 grâce à la puce Apple A18 consommant moins, une plus grande batterie et un meilleur design interne du smartphone.

Prix et sortie

Comme toujours, les précommandes pour le nouvel iPhone ouvre dès le vendredi suivant la conférence, c’est à dire ce vendredi 13 septembre.

Le prix ne bouge pas aux Etats-Unis : à partir de 799 dollars pour l’iPhone 16 et 899 dollars pour l’iPhone 16 Plus.

En France il devrait donc être commercialisé à partir de 969 euros, et 1 119 euros pour l’iPhone 16 Plus, si la marque ne change pas sa grille de prix.