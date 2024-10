Test de l’iPhone 16 : un bon smartphone mais pas pour tout le monde

Apple iPhone 16 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

L’iPhone 16 est passé entre nos mains pour un test complet. Apple n’a pas pris d’énormes risques en 2024 et se contente d’évolutions en douceur.

Marque à la pomme oblige, nos attentes sont forcément hautes pour ce modèle.

Fiche technique

Modèle Apple iPhone 16 Dimensions 71,6 mm x 147,6 mm x 7,8 mm Taille de l’écran 6,1 pouces Définition 2556 x 1179 pixels Densité de pixels 460 ppp Technologie OLED SoC Apple A18 Puce graphique Apple GPU Stockage interne 128 Go, 256 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mp

Capteur 2 : 12 Mp Capteur photo frontal 12 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes Non Type de connecteur USB Type-C Poids 170 g Couleurs Noir, Blanc, Bleu, Vert, Rose Fiche produit

Notre test en vidéo

Design : petit format agréable

Petit et mignon. L’iPhone 16 est un smartphone agréable en main qui saura plaire aux personnes fuyant les grands gabarits. Ici, l’appareil affiche une hauteur de seulement 147,6 mm pour 71,6 mm de largeur et une épaisseur de 7,8 mm. Le tout avec un poids léger de 170 grammes.

Apple iPhone 16 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

C’est finalement l’atout principal de l’iPhone 16. Il ne parlera pas forcément à tout le monde, puisque bon nombre de personnes sont plutôt en quête d’un grand smartphone, mais il a très certainement son public.

D’autant que le confort en main est très bon tout comme la qualité globale des finitions. Les bords plats ne sont pas tranchants et la sensation du dos mat est agréable sous les doigts. Visuellement, on appréciera aussi l’effort fait sur les contours noirs autour de l’écran qui sont assez fins et homogènes. À l’arrière, le bloc photo à deux caméras est plutôt discret.

Apple iPhone 16 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Discret, le Dynamic Island l’est un peu moins. La pilule en haut de l’écran saute tout de suite aux yeux lors du premier usage. En revanche, il se fait rapidement oublier au bout de quelques manipulations. Finalement, on repense à cette zone particulière seulement lorsqu’une animation vient s’y afficher lors d’une tâche en arrière-plan ou d’une notification.

On soulignera la présence d’un bouton Action au-dessus des touches du volume, à gauche. À droite, c’est le fameux camera control qui s’invite. On aura l’occasion d’en reparler un peu, mais il n’est pas idéalement placé.

Apple iPhone 16 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Bref, l’iPhone 16 s’inscrit dans la droite lignée de ses prédécesseurs. Certes, il ajoute quelques boutons physiques, mais il ressemble vraiment beaucoup à un iPhone 15. Pas de surprise, mais ça fonctionne.

Un écran lumineux… mais 60 Hz

L’écran de l’iPhone 16 coche beaucoup de cases sauf une : le taux de rafraîchissement. Le smartphone reste limité à 60 Hz ce qui est forcément un peu frustrant aux abords des 1000 euros. Il est dommage de voir qu’Apple réserve le 120 Hz aux seuls modèles Pro. Heureusement, la fluidité et les animations d’iOS arrivent à atténuer ce défaut, mais pas à le faire oublier.

Apple iPhone 16 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Du reste, la qualité Oled est un plaisir pour les yeux, même sur cette petite diagonale de 6,1 pouces. Le logiciel Calman de Portrait Displays associé à notre sonde nous confirme des caractéristiques très proches de l’écran de l’iPhone 16 Plus.

On a donc une luminosité correcte avec un pic à environ 1800 cd/m² en HDR, ce qui devrait suffire dans bon nombre de situations, mais reste un bon cran en dessous de ce qui se fait de mieux sur le marché de smartphones. En SDR, l’iPhone 16 assure le service minimum avec une luminosité maximale un peu au-dessus des 1000 cd/m².

Apple iPhone 16 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

L’iPhone 16 est un peu à la peine sur la diversité des couleurs. Si l’espace sRGB est couvert à 101 %, le DCI-P3 est un challenge plus difficile pour le téléphone qui ne le couvre qu’à 67 %. Pour aller chercher des saturations intéressantes des teintes, ce n’est pas le meilleur appareil.

Il se rattrape un peu en proposant une assez bonne fidélité des tons. On mesure un Delta E moyen sur DCI-P3 à 3,44 en SDR. L’idéal ici serait d’être à 3, mais ce score reste assez proche de cet objectif.

Apple iPhone 16 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

En HDR, la fidélité est excellente puisqu’on est sous la barre des 6, à 5,67 sur le DCI-P3. Pour les films et séries, vous savez donc que vous aurez des couleurs qui s’approchent grandement de la réalité.

Enfin, avec une température moyenne à 6400 K, l’iPhone 16 propose un bon équilibre pour éviter de pencher trop vers le bleu ou le rouge. L’idéal est 6500 K.

Enfin, précisons que pour nos mesures, nous étions obligés de désactiver l’option True Tone pour ne pas qu’elles soient faussées par la luminosité ambiante de nos locaux. Or, dans le cadre d’un usage normal, l’immense majorité des personnes la laisseront sans doute activée. Le système va donc ajuster automatiquement les couleurs de l’écran selon les situations. Et c’est très bien comme ça.

Logiciel : en attendant l’IA

Surprise ! Non. On trouve iOS 18 sur l’iPhone 16. Je n’aurai rien de plus à ajouter que ce qui a été déjà dit dans nos tests des iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.

Grand habitué d’Android, j’apprécie les possibilités offertes par iOS 18 en termes de personnalisation. Couleurs, emplacements des icônes d’apps, réarranger le Centre de contrôle… Jamais Apple n’avait été aussi loin dans ce domaine et c’est globalement une bonne chose.

Si ce n’est pas votre tasse de thé, passez votre chemin. Sinon, amusez-vous comme bon vous semble, quitte à ouvrir la porte au kitsch et au mauvais goût. N’en déplaise aux puristes de la pomme.

Apple iPhone 16 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Du reste, je ne pourrai que recommander d’attendre l’arrivée des fonctions Apple Intelligence en France avant d’établie un avis plus constructif sur le volet logiciel.

Pour le moment, l’iPhone 16 dans l’Hexagone n’a pas encore accès aux outils d’intelligence artificielle qui sont pourtant au cœur de la communication d’Apple. C’est frustrant. Il faudra attendre avril 2025 pour Apple Intelligence en France.

Ce test a été l’occasion de me familiariser avec iOS. Avec mes réflexes sur Android, j’ai été déstabilisé par la manière dont on revient à l’écran précédent sur iPhone, par la barre d’état sans icône de notifications et, évidemment, par les paramètres d’apps rangées dans les paramètres généraux.

Rien à signaler sur l’audio

Les haut-parleurs de l’iPhone 16 sont très bons dans l’ensemble en proposant une bonne puissance. Toutefois, à l’instar des concurrents sur Android, Apple n’a pas trouvé la solution miracle pour proposer des basses assez puissantes capables de vous faire oublier votre enceinte Bluetooth.

Pour ce qui est de l’usage d’écouteurs ou d’un casque, pas d’égaliseur en vue, mais notez que vous profitez de l’option Audio spatial personnalisé avec les modèles compatibles (Apple, Beats).

Photo : deux bons capteurs

Pour la photo, l’iPhone 16 s’appuie sur deux caméras :

un capteur principal de 48 Mpx (f/1,6) ;

un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2).

Apple iPhone 16 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La qualité est au rendez-vous dans l’immense majorité des situations. La caméra principale, par exemple, préserve une grosse quantité de détails dans les scènes immortalisées, tout en offrant une bonne dynamique dans l’ensemble.

De nuit, l’appareil photo se comporte bien, mais il trahit volontiers l’atmosphère de la scène pour l’éclairer à fond. Le rendu est réussi, mais il ne conviendra pas toujours à tout le monde si vous vouliez, par exemple, exploiter l’obscurité de telle ou telle scène pour un effet sympathique.

L’ultra grand-angle perd forcément en finesse par rapport au capteur principal, mais il s’en sort globalement très bien et réussit à proposer une bonne cohérence colorimétrique, même de nuit.

Notez qu’Apple promet une qualité digne d’un zoom optique sur le grossissement x2. Dans les faits, l’iPhone 16 propose des photos agréables à l’œil, mais le constructeur semble exagérer un peu en laissant entendre qu’il n’y a pas de différence avec un zoom optique. Il suffit de regarder les détails de plus près, notamment en faible luminosité, pour se rendre compte de la petite dégradation des détails.

Pour le mode portrait, l’iPhone 16 fait du très bon travail avec un joli effet bokeh plutôt finement géré qui met bien en valeur la personne photographiée.

Le système propose par ailleurs tout un tas d’options pour simuler différents effets studio. Je vous laisse juger.

Le bouton Camera Control

Comme sur nos autres tests de cette génération d’iPhone 16, je ne peux pas vraiment développer d’argumentaire vantant l’utilité du bouton Camera Control.

Pour rappel, situé sur la tranche droite du téléphone, il permet de prendre des photos en un clic, d’enregistrer des vidéos avec un appui long et de changer certains paramètres de prise de vue avec un simple tap. Pour passer d’une option à l’autre (choix de caméra, zoom progressif, exposition, profondeur de champ, styles et tons), il faut un double tap. Et c’est là que le bât blesse le plus pour moi.

Apple iPhone 16 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Ce fameux double appui n’est pas du tout intuitif et son déclenchement n’est vraiment pas pratique. Une fois sur trois, l’iPhone 16 interprète cela comme un seul tap et on n’est donc pas du tout dans le menu que l’on voulait. Le bouton censé être plus pratique devient donc plutôt une perte de temps. On a tôt fait de passer par les interactions via l’écran pour utiliser l’appareil photo.

Ce Camera Control tombe donc rapidement dans l’oubli pour les raisons suivantes :

ne réagit pas toujours comme il faut au double tap, on l’a dit ;

options très anecdotiques qui ne le rendent pas indispensable ;

les boutons du volume font très bien le job pour prendre des photos ;

idem pour le bouton Action qui est donc même redondant si on le paramètre pour activer la caméra.

On a donc l’impression qu’Apple a juste proposé un Camera Control parce que c’était possible et non pas parce que c’était utile.

Performances

La puce A18 de l’iPhone 16 offre des performances de très haut vol. Toutes les tâches sont gérées avec brio, sans le moindre ralentissement. C’est propre, efficace.

Modèle Apple iPhone 16 Apple iPhone 16 Pro Samsung Galaxy S24 Google Pixel 9 AnTuTu 10 1674977 N/C 1722457 861375 AnTuTu CPU 459189 N/C 427031 129991 AnTuTu GPU 634936 N/C 680048 425434 AnTuTu MEM 220287 N/C 323844 156896 AnTuTu UX 360565 N/C 291534 149054 PC Mark 3.0 N/C N/C 18232 10698 3DMark Wild Life N/C N/C 8907 N/C 3DMark Wild Life framerate moyen N/C N/C 53 FPS N/C 3DMark Wild Life Extreme 3829 N/C 4294 2574 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 22.9 FPS N/C 25.71 FPS 15.42 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) N/C N/C 96 / 65 FPS 58 / 44 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) N/C N/C 99 / 111 FPS 59 / 78 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) N/C N/C 119 / 248 FPS 60 / 150 FPS Geekbench 6 Single-core 3355 N/C 2072 1745 Geekbench 6 Multi-core 8195 N/C 6565 4015 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 27743 N/C 15568 6972 Lecture / écriture séquentielle N/C N/C 2170 / 996 Mo/s 213 / 894 Mo/s Voir plus de benchmarks

Les jeux vidéo 3D comme Zenless Zone Zero sont gérés sans trop sourciller. Attention cependant : l’iPhone 16 peut rapidement chauffer quand il exécute une tâche gourmande en ressources. Sans que cela nous fasse paniquer, à la longue, on peut ressentir une gêne au niveau des mains qui deviennent moites à cause de cette hausse de température.

Notre caméra thermique montre bien que la chaleur se concentre essentiellement en haut à droite de la face arrière, à proximité de l’appareil photo. Nous avons mesuré un maximum de 37,6 degrés Celsius.

L’iPhone 16 peut localement monter jusqu’à 37,6°C, mais ne dépasse pas les 40 degrés // Source : Frandroid

Il est bon de noter que le seuil vraiment désagréable des 40 degrés Celsius n’est pas dépassé.

Batterie

Pour ce qui est de l’autonomie, l’iPhone 16 fait le job, sans plus. Il sera suffisant pour vous menez jusqu’à la fin de la journée si vous l’utilisez de manière relativement modérée. C’est-à-dire en lançant diverses applications ici et là sans vous retenir particulièrement, mais sans trop pousser le téléphone dans ses retranchements, en vous éternisant sur les tâches les plus complexes à gérer.

Apple iPhone 16 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Au-delà, la batterie montre assez vite ses limites d’endurance. Et pour remettre un coup d’énergie, il faudra passer par une charge filaire limitée à 25 Watts qui permet de passer de 0 à 54 % selon nos observations avec un bloc tiers de 120 Watts et Power Delivery.

Sans demander forcément des vitesses de charge ahurissantes, nous aimerions voir Apple muscler son jeu de ce côté pour gagner un peu de temps sur ce volet. Notez que la charge sans fil via MagSafe a droit à une amélioration et monte à 25 Watts aussi (toujours 15 Watts en Qi2).

Réseau et communication

L’iPhone 16 n’oublie pas d’être un téléphone capable de passer des appels avec une très bonne qualité pour votre interlocuteur comme pour vous. C’est clair, sans trop de compression tandis que les bruits parasites sont efficacement filtrés.

Rien à signaler de particulier sur le réseau 4G et 5G d’Orange en région parisienne tandis que la géolocalisation est globalement précise, assez du moins pour se retrouver sans problème dans la capitale.

Prix et disponibilité

L’iPhone 16 est disponible en France à partir de 969 euros officiellement pour la version de 128 Go. Comptez 1099 euros pour aller à 256 Go et 1349 euros pour une capacité de 512 Go.