Alors là, il ne va pas falloir traîner : le Google Pixel 6a est soldé à 179 € et il ne va pas y en avoir pour tout le monde

Alors oui, le Google Pixel 6a n’est peut-être pas de toute dernière jeunesse, mais il n’a que 2 ans et demi et reste encore aujourd’hui une très bonne référence, surtout avec cette réduction de 280 euros chez Bouygues Telecom.

Lors de sa sortie, le Google Pixel 6a a été l’un des plus gros succès de Google. Pour cause : la gamme « a » de Google sort quelques mois après les smartphones classiques et propose un rapport qualité/prix super intéressant en échange de quelques concessions techniques. Sur ce modèle, l’expérience logicielle et la qualité de son bloc photo font qu’il est à même de tenir tête aux flagships de son époque. Et notamment, cette super réduction de 60% chez Bouygues Telecom, si vous le choisissez sans forfait en plus, ça, c’est une offre digne des soldes 2025.

Les points forts du Google Pixel 6a

Avec seulement deux capteurs à l’arrière, il fait des miracles sur les photos

La puce Google Tensor G1 tient très bien la barre

Un format compact qui tient bien en main avec un écran Oled de 6,1″

Alors, le Google Pixel 6a est sorti en juin 2022 pour 459 euros. Depuis, il a bien sûr baissé de prix, mais jamais au point d’atteindre les 179,60 euros demandés par Bouygues Telecom. Pour avoir ce prix, il faut choisir la version Charbon et surtout ne pas prendre de forfait. Que vous soyez client ou non, vous pouvez en profiter.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Google Pixel 6a. Le tableau s’actualise automatiquement.

Des concessions sur l’autonomie, certes, mais le résultat est bluffant

Si vous aimez les smartphones petit format qui tiennent bien en main, le Google Pixel 6a va vous régaler. Et pourtant, il n’y a que 0,4 pouce de différence entre lui et le Google Pixel 6. En plus, il ne pèse que 178 g, ce qui le rend d’autant plus maniable. Pour autant, l’écran n’est pas mis de côté puisque vous avez une belle dalle Oled Full HD+ de 6,1 pouces. Le seul petit bémol qu’on pourrait noter c’est la fréquence de rafraîchissement qui est bloquée à 60 Hz.

Là où Google a dû couper un peu dans le vif, c’est sur la batterie. Vous avez un modèle à 4 410 mAh là où le Pixel 6 propose 4614 mAh. Malgré tout, vous en avez pour une journée d’autonomie, avec un usage modéré. Si vous avez regardé quelques vidéos et fait quelques parties dans la journée, il se peut qu’il s’éteigne avant le coucher du soleil. En plus, la charge dite rapide ne l’est pas tellement, avec une puissance de seulement 18W, et le chargeur n’est même pas fourni.

Par contre sur les photos, c’est le roi du pétrole

Si, pour vous, l’intérêt principal d’un smartphone réside dans son bloc photo, vous allez vous régaler. Ici, il y a un capteur principal de 12,2 Mpx accompagné d’un ultra grand-angle de 12 Mpx qui fait des photos et vidéos de grande qualité, surtout sur les modes Portrait et Vision de Nuit.

Pour le reste des performances, il est tout aussi bon puisque la puce Google Tensor G1 est la même que sur les flagships. Donc, vous bénéficiez de toutes les options d’amélioration de l’image, comme la possibilité de gommer certains éléments sur les photos, déflouter des visages en mouvement, etc. Une puce qui fait la part belle à l’IA, avec aussi une fonction de traduction instantanée hors ligne, pour ne citer qu’elle. Par contre, la puce, même si elle peut faire tourner des jeux 3D, n’est pas optimisée pour le gaming et a tendance à chauffer sur les trop longues sessions.

Le Google Pixel 6a réserve bien d’autres surprises que vous pouvez découvrir dans notre test complet.

C’est, actuellement, l’un des meilleurs smartphones à moins de 200 euros. Mais si jamais vous n’êtes pas convaincu, vous pouvez faire un tour sur notre guide d’achat sur les téléphones les plus abordables du marché.

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :