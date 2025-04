Intel booste « gratuitement » les performances de ses derniers processeurs, mais pas pour tout le monde

Les derniers processeurs Intel sont plus performants en jeu vidéo grâce à un nouveau profil d’overclocking activable pour certains utilisateurs.

Source : Intel

Les affaires d’Intel sont loin d’être au beau fixe ces temps-ci. Ses derniers processeurs ont été décevants pour les joueurs, si bien qu’un boulevard a été laissé à AMD avec son 9800X3D star.

Si plusieurs correctifs ont tenté de rectifier le tir, sans succès, Intel persiste avec une nouvelle mise à jour pour ses processeurs Core Ultra 200S de l’architecture Arrow Lake.

Un nouveau profil de performance est maintenant activable par les joueurs avec à la clé des performances supplémentaires dans les applicatifs ludiques, le tout couvert par la garantie.

Un nouveau mode « Intel 200S Boost » pour certains utilisateurs

Intel met désormais à disposition un tout nouveau mode « 200S Boost » pour ses derniers processeurs avec des pré-réglages d’overclocking jugés sans danger pour les utilisateurs.

Ces derniers apportent trois améliorations :

La Fabric Speed : il s’agit ici de la vitesse de transfert de données entre les différents composants du SoC (coeurs CPU, cache, mémoire, I/O, NPU, etc.). Celle-ci augmente de 2,6 GHz à 3,2 GHz avec le nouveau mode.

Die-to-die : on parle ici du taux de transfert entre plusieurs puces d’un même CPU, dans un design multi-chiplet. Le nouveau mode augmente la fréquence d’horloge de 2,1 GHz à 3,2 GHz.

La fréquence RAM : plus connue, il s’agit tout simplement de la fréquence d’horloge de la mémoire RAM. Le mode 200S Boost permettra de supporter l’overclocking de barrettes jusqu’à 8000 MT/s.

Source : Intel

Le site Tom’s Hardware a effectué plusieurs tests pour montrer les éventuels gains offerts par ce nouveau mode. En moyenne, les jeux affichaient ainsi un gain de performance de 7% en moyenne par rapport aux réglages par défaut.

Les performances de l’Intel Core Ultra 9 285K avec le nouveau profil 200S Boost // Source : Tom’s Hardware

Attention cependant, ces résultats ne semblent atteignagnes qu’avec la présence de kits RAM aux spécifications « compétitives », supportant jusqu’à 8000 MT/s. Si vous utilisez des fréquences inférieures, alors attendez-vous à des performances quasiment inchangées.

Uniquement sur certaines cartes mères

En somme, Intel ajoute un mode qui regroupe des réglages d’overclocking déjà adoptés par les utilisateurs les plus chevronnés. Logiquement, il n’est compatible qu’avec les cartes mères Z890 destinés aux configurations haut de gamme et à l’overclocking. Les cartes mères H870, B860 et H810 ne sont pas concernés.

Les constructeurs comme Asrock, MSI, Asus ou Gigabyte proposent déjà des mises à jour de BIOS afin d’activer le profil « Intel 200S Boost » sur son PC de bureau. D’autres mises à jour devraient arriver dans les prochains jours.

Intel semble assuré de la fiabilité de ce nouveau profil puisque son activation n’annule en rien la garantie de 3 ans des processeurs Core Ultra 200S. C’est déjà ça.