Intel déploie des correctifs sur ses processeurs Arrow Lake pour améliorer les performances

Les partenaires d’Intel ont commencé à déployer des mises à jour BIOS pour les cartes mères Z890, intégrant le microcode 0x114 et le nouveau firmware CSME 1854v2.2. Ces correctifs représentent la dernière pièce du puzzle pour améliorer les performances des processeurs Core Ultra 200S (Arrow Lake).

Depuis leur lancement en octobre 2024, ces processeurs ont fait l’objet de critiques mitigées. Si leur efficacité énergétique était saluée, leurs performances générales restaient en deçà des attentes, particulièrement en gaming. Intel a récemment identifié et résolu quatre des cinq causes principales de ces problèmes de performance.

Les constructeurs comme Gigabyte, ASRock et Asus n’ont pas attendu janvier, date initialement prévue par Intel, pour proposer ces mises à jour en version bêta. Ces correctifs combinent le microcode 0x114 avec la version 1854v2.2 du firmware CSME, une association jugée essentielle par Intel pour optimiser les performances.

Quels résultats pour les mises à jour correctives chez les fabricants ?

Cependant, la prudence est de mise. À l’exception de Gigabyte, les BIOS mis à jour d’ASRock et Asus proviennent de canaux non officiels comme Overclock.net et le forum ROG. De plus, même la version bêta de Gigabyte pourrait présenter des instabilités par rapport à la version finale.

Les premiers tests, notamment de TechPowerUp, suggèrent une amélioration très modeste des performances en jeu. Intel promettait des gains à un chiffre sur une moyenne de 35 jeux testés, avec des variations selon les titres. Et effectivement, TechPowerUp montre bien que la plupart des jeux ne bénéficient que d’un ou deux FPS supplémentaires, donc vous ne remarquerez probablement pas la différence. Les versions stables de ces BIOS devraient être disponibles début janvier 2025.

Le CES 2024 devrait apporter son lot de nouvelles annonces, notamment concernant les versions non-K/T/H/HX d’Arrow Lake. Les fabricants devraient également présenter des cartes mères B860 plus abordables, destinées aux processeurs Arrow Lake 65W.

Cette mise à jour s’inscrit dans une stratégie plus large d’Intel pour rattraper son retard face à AMD, dont le Ryzen 7 9800X3D avec sa technologie 3D V-Cache domine actuellement les benchmarks gaming. Les utilisateurs devront attendre début 2025 pour constater si ces correctifs permettront à Arrow Lake d’atteindre son plein potentiel.