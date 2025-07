18A : pourquoi le pari à 50 milliards d’Intel risque d’échouer

Intel aurait déjà fait une croix, au moins partielle, sur sa prometteuse gravure 18A. Censée relancer la marque dans la course à la finesse, cette dernière ne serait au bout du compte pas suffisamment ponctuelle pour inquiéter TSMC. Un problème de timing éminemment préjudiciable.

La gravure 18A d’Intel serait-elle déjà compromise ? // Source : Intel via ExtremeTech

Nouveau coup dur pour Intel ? Salement éprouvée ces derniers mois, la firme mise beaucoup sur sa nouvelle gravure 18A pour se relancer et tirer de nouveaux revenus de sa division Foundry en prenant en charge, à l’instar de TSMC ou Samsung Foundry, la fabrication de puces pour des acteurs externes. On apprend néanmoins aujourd’hui que ce protocole ne serait finalement pas prêt à temps, ce qui forcerait d’ores et déjà la firme à changer son fusil d’épaule.

Selon des informations émanant de Reuters, Intel accuserait désormais un retard suffisamment important pour compromettre la pertinence même de son node 18A (gravure en 1,8 nm) face au protocole N2 (gravure en 2 nm) de TSMC : son principal opposant.

En clair, l’arrivée du protocole 18A d’Intel serait trop tardive, ce qui laisserait le champ libre à TSMC pour rafler un maximum de commandes pour son protocole N2 — qui sera pour sa part à l’heure.

La crainte d’une redondance technologique, et l’amorce d’un plan B ?

Ce souci de timing serait suffisamment important pour placer la solution d’Intel dans une situation de redondance technologique vis-à-vis du N2 de TSMC. Un cas de figure hautement préjudiciable pour le géant californien, qui accusait déjà 18,8 milliards de dollars de perte pour son exercice fiscal 2024.

Pire, Reuters avance que la gravure 18A d’Intel serait en fait plus proche technologiquement de l’ancien procédé N3 de TSMC, employé à grande échelle depuis la toute fin d’année 2022.

Les puces Panther Lake seront gravées à l’aide du procédé 18A // Ulrich Rozier pour Frandroid

Toujours selon Reuters, Intel serait par conséquent en passe de changer son fusil d’épaule. L’entreprise prévoirait désormais de réserver ses protocoles 18A et 18A-P pour la gravure de ses propres processeurs, et n’en ferait plus activement la promotion auprès de clients externes.

On apprend néanmoins que la gravure 18A resterait employée, en « petites quantités » pour la fabrication de puces d’ores et déjà commandées par Amazon et Microsoft. Cela dit, Intel monopoliserait bien l’essentiel de la production 18A pour ses propres puces, et notamment ses futurs processeurs mobiles Panther Lake, que nous avons aperçu au Computex.

Pour se positionner plus avantageusement face à TSMC auprès de clients externes, Intel aurait tout intérêt à redoubler d’efforts pour mettre en orbite au plus vite sa gravure 14A (plus avancée). Cette piste serait en tout cas à l’étude, avec une prise de décision finale attendue à ce propos cet automne. Autant dire que les prochains mois pourraient s’avérer mouvementés pour l’entreprise.