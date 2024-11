Chez Nvidia, le gaming rapporte 3,3 milliards… sur 35 milliards de revenus

Il y a encore trois ans, Nvidia était considéré comme le leader incontesté du gaming sur PC. Aujourd’hui, l’entreprise affiche un visage radicalement différent, porté par une révolution : l’intelligence artificielle.

Nvidia GeForce RTX 4080 Super // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

La valorisation de Nvidia a explosé, et les derniers résultats financiers de l’entreprise pour le Q3 2025 racontent cette transformation spectaculaire.

Avec un chiffre d’affaires total de 35,082 milliards de dollars sur un seul trimestre, en hausse de 94 % sur un an, Nvidia affiche une excellente santé financière.

Mais ce qui frappe le plus, c’est la répartition de ces revenus : le gaming ne représente plus que 9,4 % du total, soit 3,279 milliards de dollars. Un changement énorme quand on sait qu’en 2021, ce même secteur représentait 46 % des revenus de l’entreprise.

Un détail mérite notre attention : avec 3,3 milliards de dollars de revenus gaming, Nvidia réalise presque autant dans ce segment « secondaire » que l’ensemble de la division datacenter d’AMD (3,5 milliards). L’écart est considérable entre Nvidia et ses concurrents.

Le datacenter

La division datacenter de Nvidia domine désormais largement avec des revenus de 30,771 milliards de dollars, soit 87,7 % du chiffre d’affaires total. Cette croissance vertigineuse (+112 % sur un an) s’explique par l’explosion de la demande en puces dédiées à l’IA, notamment pour l’entraînement des grands modèles de langage et les applications d’IA générative.

Malgré sa part relative en baisse, le secteur gaming n’est pas pour autant en difficulté. Avec une croissance de 15 % sur un an, il atteint même son troisième meilleur trimestre historique. Cependant, les signaux sont clairs : Nvidia a reporté le lancement de sa série RTX 5000 à 2025, certainement pour le CES 2025.

Quelques doutes sur l’avenir du gaming

Ce changement est rapide et brutal, on se questionne sur l’avenir de Nvidia dans le secteur du gaming. Même si l’entreprise continue d’innover avec des technologies comme le DLSS et le ray tracing, et bien d’autres technologies, il est clair que ses priorités ont changé.

La production de GPU gaming n’est probablement plus la priorité absolue de l’entreprise. D’autant plus, qu’il y a des nouveautés attendues, en effet Nvidia préparerait un SoC ARM pour PC dès 2025. Et il est aussi question de robots humanoïdes.