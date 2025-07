Le prix de ce grand TV OLED 65 pouces compatible 4K@120 Hz s’allège de 800 € pour les soldes

Un grand t√©l√©viseur OLED de 65 pouces, avec des ports HDMI 2.1 et anim√© par Google TV √† moins de 1 000 euros ? C’est possible sur Amazon, qui propose, pendant les soldes d’√©t√©, le TV Thomson 65OG8S24 √† 999 euros au lieu de 1 799 euros, prix affich√© sur le site officiel de la marque.

Les amateurs de cin√©ma qui souhaitent pouvoir aussi lancer des parties de jeu dans les meilleures conditions ont besoin d’un grand t√©l√©viseur offrant des images nettes, bien fluides et sans flou de mouvement. C’est justement ce que propose le TV OLED Thomson 65OG8S24, dot√© de ports HDMI 2.1 autorisant la 4K@120Hz, et que l’on trouve, pendant les soldes d’√©t√©, √† moins de 1 000 euros. Un excellent rapport qualit√©/prix, donc.

Les points forts du TV Thomson 65OG8S24

Une dalle OLED 4K de 65 pouces

Compatible Dolby Vision IQ et HDR10

Des ports HDMI 2.1

Proposé à 1 799 euros sur le site officiel, le TV OLED Thomson 65OG8S24 est actuellement affiché à 999 euros sur Amazon.

Un TV imposant, des images bien détaillées

Le TV Thomson 65OG8S24 est un mod√®le √©l√©gant, √©quip√© d’un cadre tr√®s fin qui renforce l’immersion, ainsi que de pieds discrets. La pi√®ce ma√ģtresse de ce t√©l√©viseur, c’est √©videmment cette dalle OLED 4K de 65 pouces (164 cm), qui offre des contrastes infinis et des noirs profonds sur une grande diagonale. De quoi donner une tout autre saveur aux films et aux s√©ries.

L’√©cran b√©n√©ficie par ailleurs d’un taux de rafra√ģchissement natif de 120 Hz, ce qui permet d’√©liminer les flous de mouvement ; c’est particuli√®rement appr√©ciable pour les films d’action ou les matchs. La dalle supporte aussi les formats HDR10 et Dolby Vision IQ (gr√Ęce au capteur de luminosit√© int√©gr√©). En bref, les images affich√©es sont bien d√©taill√©es, y compris dans les zones d’ombre, contrast√©es et tr√®s r√©alistes. C√īt√© audio, le Dolby Atmos permet de profiter d’un son vaste et immersif.

Le modèle taillé pour le gaming

Les joueuses et joueurs peuvent aussi y trouver leur compte puisque le Thomson 65OG8S24 poss√®de deux ports HDMI 2.1 sur les quatre disponibles. Les premiers autorisent bien s√Ľr l‚Äôaffichage en 4K@120fps sur les consoles next-gen, et supportent les technologies d‚Äôoptimisation pour les jeux vid√©o, √† savoir l’ALLM (Auto Low Latency Mode, pour r√©duire la latence) et le VRR (Variable Refresh Rate, pour combattre les d√©chirures d‚Äô√©cran).

Enfin, ce t√©l√©viseur tourne sous Google TV, qui offre une navigation simple et bien fluide. Vous y trouverez une grande vari√©t√© de films, √©missions et s√©ries, ainsi que les applications de streaming phares. La fonction Google Cast, qui permet de diffuser du contenu sur le t√©l√©viseur depuis un smartphone ou une tablette, est √©videmment de la partie, de m√™me que Google Assistant, que l’on peut convoquer directement depuis la t√©l√©commande.

