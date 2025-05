Amazon casse le prix de ce TV LG OLED 65 pouces et 120 Hz comme personne n’a osé le faire auparavant

La sĂ©rie B4 de LG a beau reprĂ©senter l’entrĂ©e de gamme de la sĂ©rie 2024 de la marque, les tĂ©lĂ©viseurs qui la composent sont tout de mĂŞme bien complets. Aujourd’hui, c’est le modèle de 65 pouces qui nous intĂ©resse, notamment pour son prix : Amazon le propose Ă 999 euros au lieu de 1 499 euros.

LG OLED65B4 // Source : lg.com

Mise Ă jour le 26/05/2025 Ă 10h28 : L’offre est malheureusement d’ores et dĂ©jĂ victime de son succès.

Article original : Si vous souhaitez pouvoir profiter d’un Ă©cran OLED rafraĂ®chi Ă 120 Hz et de nombreuses fonctionnalitĂ©s gaming sans pour autant vous ruiner, vous pourriez par exemple aller chercher du cĂ´tĂ© de la sĂ©rie de TV B4 de LG, lancĂ©e l’an dernier. Une gamme qui a reçu une mise Ă niveau significative, avec des amĂ©liorations techniques que la marque ne proposait pas auparavant pour son entrĂ©e de gamme. Si tout cela vous intĂ©resse, sachez que le grand modèle de 65 pouces est affichĂ© avec 500 euros de rĂ©duction.

Les points essentiels du LG OLED65B4

Une dalle 4K OLED de 65 pouces + 120 Hz

Compatible HDR10, HLG et Dolby Vision

Des ports HDMI 2.1

AffichĂ© Ă 1 499 euros sur le site officiel de la marque, le TV LG OLED65B4 peut aujourd’hui vous revenir Ă 999 euros sur Amazon.

Une dalle OLED bien fluide

Si le TV LG OLED65B4 reprĂ©sentait, Ă l’image des autres diagonales de la gamme, une petite rĂ©volution Ă sa sortie, c’est en grande partie pour les amĂ©liorations techniques pour lesquelles le fabricant a optĂ©, notamment au niveau de l’Ă©cran. Cette dalle OLED de 65 pouces, qui propose Ă©videmment des noirs profonds et des contrastes infinis, a surtout l’avantage d’ĂŞtre dotĂ©e d’un taux de rafraĂ®chissement pouvant grimper jusqu’à 120 Hz pour encore plus de fluiditĂ©. Avant, la sĂ©rie B4 se contentait d’un taux de 60 Hz.

Entrée de gamme oblige, on doit en revanche composer avec une dalle moins lumineuse que celle de ses homologues plus onéreux, mais c’est le prix à payer pour bénéficier d’un tarif plus bas. Le téléviseur est par ailleurs équipé du chipset Alpha8 AI 4K, qui lui offre une bonne puissance afin d’obtenir une meilleure réactivité dans les ajustements des images. La technologie Dynamic Tone Mapping Pro est aussi de la partie pour l’optimisation des contenus HDR.

D’ailleurs, le tĂ©lĂ©viseur supporte bien les formats HDR Dolby Vision, HDR10 et HLG et peut donc offrir des images encore plus lumineuses et contrastĂ©es grâce Ă une extension de la plage dynamique. CĂ´tĂ© audio, on a droit Ă une compatibilitĂ© avec le Dolby Atmos, pour profiter d’un maximum d’immersion. Et comme les modèles de la sĂ©rie C4, le TV bĂ©nĂ©ficie d’un son sur 9.1.2 canaux.

Bien doté pour le gaming

Les joueuses et les joueurs y trouveront aussi leur compte puisque le LG OLED65B4 embarque quatre ports HDMI 2.1. Ils permettent non seulement l’affichage en 4K@120fps, mais supportent aussi toutes les technologies d’optimisation pour les jeux vidĂ©o, dont le VRR et l’ALLM, pratiques pour jouer sans latence, ni dĂ©chirures d’Ă©cran ou saccades. Pour couronner le tout, le tĂ©lĂ©viseur est Ă©galement compatible avec les technologies Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium.

Enfin, ce TV tourne sous webOS et bénéficie évidemment du programme webOS Re:New, lequel promet notamment des mises à jour vers la dernière version de webOS pour une durée prolongée. Ici, jusqu’à quatre versions de mise à jour de l’interface seront proposées pendant 5 ans. La fonction Chromecast est également disponible, tout comme l’assistant Alexa et la compatibilité avec Google Assistant et AirPlay 2.

