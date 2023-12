LG dévoile webOS Re:New, et c’est un gros changement pour ses téléviseurs

Enfin ! LG Electronics dévoile webOS Re:New... et ça semble très intéressant.

LG a lâché une petite bombe au milieu de son dernier communiqué de presse : il ne s’agit pas de sa dernière gamme QNED 2024 dévoilée au CES 2024, mais bien d’une nouvelle qui touche à webOS. Pour ceux qui ne le savent pas, webOS c’est le système qui fait tourner les Smart TV de LG, un peu comme Tizen pour Samsung ou Google TV pour d’autres marques (Sony, Philips…).

Jusqu’à récemment, acquérir une télévision LG signifiait rester attaché à la version de webOS de la génération du téléviseur. Certes, quelques mises à jour logicielles mineures pouvaient survenir, offrant des optimisations ou ajoutant de nouvelles publicités (hé oui…), mais jamais vous n’aviez accès aux nouvelles versions majeures de webOS. Cela semblait être une limitation, souvent justifiée par des questions de performances.

webOS Re:New, enfin !

Cependant, LG prend un nouveau tournant avec le programme webOS Re:New. Ce dernier promet des mises à jour vers la dernière version de webOS pour une durée prolongée, englobant les modèles les plus récents et certains modèles de 2022 (les QNED 8K). En clair, votre téléviseur LG 2024 pourrait être à jour jusqu’en 2028, améliorant potentiellement l’expérience utilisateur et allongeant la durée de vie de l’appareil. D’ailleurs, webOS 24 intègre une bonne nouvelle : Chromecast arrive enfin sur les téléviseurs LG.

C’est un pas significatif pour LG qui, en adoptant une telle stratégie, rend ses téléviseurs non seulement plus attractifs, mais aussi plus durables. Vous pourrez donc profiter de nouvelles technologies, quand c’est possible, sans avoir à changer de téléviseur. Reste à voir si LG étend cette initiative à l’ensemble de ses gammes, y compris les OLED, pour que le plus grand nombre bénéficie de cette avancée.