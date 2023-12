Les nouveaux TV LCD QNED de LG promettent un contraste de 1 000 000:1

98 pouces, Mini-LED, IA α8, webOS Re:New... LG fait le plein de nouveautés avec sa nouvelle gamme QNED.

Juste avant que le CES 2024 ne commence, LG balance sa nouvelle série QNED. Ils ont un modèle géant de 98 pouces, mais ils n’oublient pas ceux qui ont moins de place avec des écrans allant de 43 à 86 pouces. Évidemment, il y a d’autres changements.

Mini-LED, IA α8, webOS Re:New…

Pour rappel, le QNED, c’est du LCD. Il y a le QNED standard (avec Quantum Nanocell, du Quantum Dots comme chez Samsung) et le QNED Mini-LED. Alors, quoi de neuf avec ça ? La grosse affaire ici, c’est le Mini-LED.

Imaginez des milliers de petites diodes qui bossent pour donner une image plus juste. C’est ce qui rend les noirs plus profonds et les couleurs plus pétantes tout en étant moins gourmand en énergie. LG nous sort des chiffres qui font tourner la tête : un contraste de 1 000 000:1 avec 2500 zones de dimming sur leurs téléviseurs Mini-LED. Mais attention, c’est du contraste dynamique, alors on attendra de voir ça en vrai.

Au cœur de ces téléviseurs, il y a le processeur IA α8. C’est lui qui gère tout ce qui est image avec une IA bien affûtée. On nous promet des performances d’intelligence artificielle jusqu’à 1,3 fois plus rapides, et côté graphique, c’est 2,6 fois mieux. Pour le son, LG n’est pas en reste avec son AI Sound Pro pour un son amélioré. D’ailleurs, si vous avez une barre de son LG, vous pourrez la synchroniser avec la TV pour pousser l’expérience encore plus loin. C’est ce qui s’appelle la fonction WOW Orchestra, cela permet d’intégrer la barre de son aux haut-parleurs du téléviseur pour une meilleure expérience surround.

LG surprend aussi avec webOS Re:New. En gros, vous aurez les dernières mises à jour de Smart TV pour cinq ans. Et pour ceux qui sont team Android, bonne nouvelle : Chromecast arrive enfin sur les téléviseurs LG en 2024.

Et sinnon, oui, les détails sur les prix et la disponibilité seront révélés au CES. Patience.

