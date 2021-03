LG OLED : des publicités dans l’interface webOS font débat

LG va t-il se laisser tenter à afficher des publicités dans l'interface webOS ? Des expérimentations sont en cours auprès des consommateurs américains.

A l’image d’Amazon qui affiche de la publicité sur ses tablettes Kindle et Fire, ce qui permet de faire quelques économies au passage, LG tente de glisser quelques publicités dans son interface webOS qui équipe les téléviseurs LG OLED. Certains utilisateurs ont remonté quelques exemples aux États-Unis, c’est une pratique très tentante pour les constructeurs qui leur permettent d’optimiser leurs revenus alternatifs.

De premiers tests aux États-Unis

Comme le rapporte Chris Welch sur The Verge, une publicité a été diffusée pour la première fois sur un téléviseur OLED de LG. Il souhaitait mettre à jour les applications sur son modèle OLED CX 2020, mais a été accueilli pendant le processus de mise à jour par une annonce pour le commerçant Ace Hardware, qui apparaît dans une fenêtre contextuelle de lecture automatique avec du son.

Pour le moment, LG semble limiter la nouvelle forme de publicité aux appareils aux États-Unis uniquement, on ne sait pas quels sont les projets en Europe. Pour le moment, la publicité apparaît uniquement sur le store de LG, une approche plus prudente que celle de Samsung, qui affiche de la publicité dans le menu de démarrage et l’écran d’accueil.

Avec son système d’exploitation WebOS TV, que LG concède également sous licence à de nombreux autres fabricants, vous pouvez créer un vaste réseau publicitaire – ces premières tentatives montrent l’intérêt de LG pour ce modèle de monétisation.

Samsung le fait déjà

Sur ses TV, Samsung affiche déjà de la pub dans l’interface Tizen. La question a été soulevée à de nombreuses reprises sur les forums de Samsung, il n’est pas possible de désactiver cette publicité. Il n’existe qu’une méthode pour les modèles de 2016 et 2017, où il faut aller dans les options Support/Terms and Policy/Interest Based Advertising et cliquer sur la case à cocher Disable.

Dans le monde du smartphone, Xiaomi a également usé de cette méthode. Après les critiques d’utilisateurs, il est d’ailleurs possible de les désactiver.