LG MyView Smart Monitor : cet écran PC avec webOS est parfait pour travailler et se divertir, surtout avec 100 € de réduction

À la fois un écran PC et une Smart TV, le LG MyView Smart Monitor offre une bonne polyvalence. Et si vous êtes intéressés, cette nouvelle référence 32SR50F-W est en ce moment en promotion à 179 euros, contre 279 euros habituellement.

LG MyView Smart Monitor 32SR50F-W // Source : lg.com

LG se lance à son tour dans la conception de moniteur taillé à la fois pour la bureautique, le multimédia et surtout le streaming grâce à l’intégration du système d’exploitation WebOS. Un peu comme son rival sud-coréen, LG propose sa gamme « MyView », un écran PC qui fait également office de Smart TV. Si vous souhaitez découvrir cette référence, sachez que le modèle de 32 pouces profite de 36 % de réduction.

Les points forts du LG MyView Smart Monitor 32SR50F-W

Une dalle IPS de 32″ en Full HD

Compatible AirPlay 2 ou Screen Share

Les fonctionnalités d’une Smart TV avec une télécommande

Vendu au départ à 279,99 euros, le LG MyView Smart Monitor 32SR50F-W se négocie à un prix plus doux après 36 % de remise : il s’affiche à 179,99 euros sur Amazon.

Un grand écran pour travailler confortablement

Le LG MyView Smart Monitor 32SR50F-W, est un moniteur qui a une apparence plus minimaliste que son nom à rallonge. Sa conception permet de s’intégrer dans votre bureau en occupant un minimum d’espace. Mais avec une diagonale de 32 pouces, il faudra vous assurer d’avoir suffisamment de la place pour l’accueillir dans votre espace de travail.

Une grande surface pour travailler qui offre une bonne immersion avec des bords affinés sur 3 côtés. Sa dalle IPS au format 16:09 d’une définition Full HD (1 920 x 1 080) rend le visionnage et le travail très agréables.

Idéal pour le divertissement, mais pas pour le gaming

Il est aussi destiné aux multimédia. Avec la télécommande « Magic », l’écran de LG se transforme en véritable téléviseur connecté, tout comme les Smart TV. Le contrôleur possède tous les raccourcis, et dispose aussi d’un micro afin de contrôler à la voix le moniteur. Vous pourrez naviguer dans l’interface WebOS, qui donne accès services de streaming tels que Netflix, Disney+, My Canal, ou YouTube. Vous pourrez aussi partager votre propre contenu depuis votre smartphone sur votre moniteur avec AirPlay 2 ou Screen Share.

Ce moniteur connecté ne peut pas satisfaire les joueurs et les joueuses. Ici, ce modèle dispose d’un taux de rafraichissement qui ne dépasse pas les 60 Hz et un temps de réponse de 5 ms, ce qui sera le premier frein. Le support des technologies NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync n’est pas pris en charge non plus… C’est définitivement un non pour les joueurs, qu’ils soient sur console ou PC. Et si vous souhaitez un bon écran dédié au jeux-vidéo, il suffit de consulter notre guide complet.

Afin de comparer le LG MyView Smart Monitor 32SR50F-W avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écrans PC pour la bureautique du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.